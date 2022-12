–

De parte de Indymedia Argentina December 7, 2022 208 puntos de vista

El secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Agustín Lecchi, expresó en Radio Gráfica su mirada sobre las gravísimas conversaciones del chat armado por un grupo de funcionarios judiciales y políticos tras un viaje realizado por invitación de directivos del grupo Clarín al Lago Escondido y las presiones que los mismos protagonistas habrían ejercido hacia periodistas para que no se conozca su encuentro en lo del magnate británico Joe Lewis. “Varios nos pronunciamos, pero lo queríamos trabajar y consensuar. Hay compañeros y compañeras periodistas que fueron presionados para que no publiquen. En algún punto no nos sorprende porque uno sabe cómo funciona el poder judicial, pero no deja de ser escandaloso cuando uno lo ve o lo escucha”.

Sobre el grupo de medios más poderoso de la Argentina, uno de los implicados directamente en los chats difundidos y que habría sido de dónde salió el dinero para pagar tal viaje, explicó cómo suelen argumentar que están en crisis económica. “Lo paradójico de nosotros es que hay muchas patas del cinismo. El grupo Clarín es el que dirige las cámaras empresariales de medios más importantes, la de televisión ATA, las de radios privadas, que es ARPA, y la de diarios y revistas, que en Buenos Aires es AEDBA, y a nivel nacional ADIRA. Todas esas cámaras todo el tiempo se excusan de que están en crisis. Cuando lo necesitan tienen todo el aparato y el poder económico a disposición para invitar a lugares de lujo a jueces, fiscales y dirigentes políticos a rosquear un fin de semana”.

🔹Un hecho grave para el periodismo y la democracia La conspiración entre funcionarios judiciales y los empresarios de medios que precarizan nuestro oficio, atacan la democracia, el derecho a la información y el ejercicio del periodismo. 📄Comunicado⬇️https://t.co/Z707nGlIQK — SiPreBA – Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) December 5, 2022

Se refirió a cómo se comportaron los medios el lunes 5 de diciembre, tras conocerse la información. “Después, la cuestión de la censura. Ahí hay montada toda una operación para que justamente algo que no sabemos bien qué es no se filtre en los medios. De hecho, en las tapas de los diarios no salió. Salió el domingo en la tapa de Tiempo Argentino, que los compañeros son un medio autogestivo, con compromiso y una ética que hay que valorar. Salió en el Cohete a la Luna, El Destape y en algunos portales. También, en la tapa de Ámbito Financiero, que vi que no era la noticia mas importante, pero estaba. Pero después en Clarín, Página 12, Infobae y La Nación no salió”.

“Apretaron gente adentro. Hubo compañeras, una periodista en Radio Con Vos lo decía, el juez Ercolini la llamó para contarle su versión de los hechos”, sumó.

“La tapa de los diarios del lunes confirman que tienen ese poder, esa impunidad para que no salga y no se publiquen estas cosas. A mí me da mucha impotencia, vinculándolo con lo que va a pasar el martes, que es el intento de condenar por asociación ilícita a la vicepresidenta de la Nación, montando una causa que es inédita en la historia política de nuestro país a una gestión de Gobierno donde no se condena a los que tenían o estaban a cargo de controlar esas obras, pero sí a la máxima autoridad política, es muy loco”.

Vinculó el montaje político judicial contra Cristina con el intento de asesinato. “Todos sabemos que en los gobiernos y en el sistema capitalista hay corrupción. En cuantos casos se utilizó esa corrupción, el cual no se justifica, porque lo condeno, lo combato, porque en el sindicato tenemos una transparencia y un nivel de austeridad total. Eso es lo que tiene que hacer un dirigente sindical, político, una persona con responsabilidad públicamente expuesta, pero lo que es claro es que a Cristina la están buscando para proscribirla. Es una causa armada y montaron tal escena mediática a punto tal que se llega a un nivel de intento de asesinato de la vicepresidenta”.

Los aberrantes chats en cuestión involucran al fiscal Mahiques, a los jueces Ercolini, Cayssials y Yadarola, a Marcelo D’Alessandro de Seguridad de CABA, a Pablo Casey y Jorge Rendo del grupo Clarín, al dueño de una consultora de medios Tomás Reinke y al ex SIDE, Leonardo Bergroth. El dirigente sindical destacó que lo hablado en esa conversación de Telegram es la coartada que están utilizando ahora. “Encima lo escuchamos a D’Alessandro (ministro porteño) en las redes sociales decir que es un invento del kirchnerismo, que los están espiando a ellos, es lo mismo que está en el chat de Telegram organizado como coartada. Es todo bochornoso. Da mucha bronca”.

Cómo llegar a la sociedad toda para rebatir los argumentos de los poderosos fue uno de los dilemas que planteó. “El problema que nosotros tenemos es que tenemos que buscar la manera de llegar a la sociedad en su conjunto, sobre todo de la clase trabajadora, de nuestros vecinos y vecinas, de los trabajadores y las familias que dicen “cristina es chorra”, pero que con estos tipos pasa de largo. Acá está el grupo Clarín, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está la justicia, el Poder Judicial, los mismos tipos que absolvieron al grupo Clarín, que permitieron que no se adecue a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en su momento, que impugnaron el Decreto presidencial que establecía como servicio esencial a las telecomunicaciones durante la pandemia y les impedía aumentar las tarifas. Son intereses totalmente cruzados”.

Remarcó la labor del periodista Espósito de Tiempo Argentino, quien realizó una importante tarea en la visilización del escándalo que involucra a funcionarios y empresarios. “Escuchaba a Néstor Espósito, que fue el periodista que sacó a la luz todo esto y decía, con razón, esto no es un motivo de delito en principio. No es motivo de delito, pero lo que es muy claro es la connivencia del Poder Judicial, el sector mediático y un sector de la política. Y, segundo, que evidentemente están encubriendo un delito. No se esconde si uno se junta a jugar a la pelota o irse un fin de semana a tal lado. Ahí no te escondes”.

Reflexionando sobre el plano de la política nacional en la Argentina, Lecchi consideró que es un problema estar a la defensiva y que hay que tomar decisiones políticas firmes. “Creo que ahí hay una cuestión que es la falta de decisión política de la conducción, que para algunos puede ser Alberto, para otros puede ser Cristina, para otros puede ser una conducción más colectiva, la fuerza del campo popular, las organizaciones con más peso, las centrales sindicales. Cada uno lo va a poner donde quiera, pero el problema es estar a la defensiva. Tener miedo de discutir estas cosas es un problema. Hay que poder salir a explicar esto. Salir a cuestionar cómo funciona la justicia, hablar de reforma o democratización judicial tendría que ser algo natural para nosotros”.

Cuestionó el planteo sobre supuestos sectores de palomas suaves y halcones agresivos en la oposición. “Lo plantean muchos compañeros y compañeras, una visión de un sector del campo popular que entiende que esta caracterización de las palomas y los halcones en la oposición. Ayer quedó demostrado que desde el mismo larretismo es parte de esto. Es algo que se sabía igual. Hay que ser muy ingenuo para pensar que son distintos. Son los mismos tipos que te hablan de la República, de la libertad de expresión, de la división de poderes. Me parece que más que ser contemplativo, lo que hay que ser es mas audaces, tener más decisión y vocación política para salir a tener una política que vaya contra esos sectores directamente”.

“El problema fue no hacerlo de entrada en esta gestión. Sabemos que hubo dificultades, pero perdimos oportunidades. Vicentin fue una gran oportunidad, donde había una connivencia entre poder judicial, poder mediático, poder económico y un sector de la política inclusive. Fue una oportunidad perdida, porque atacaba el corazón de este problema y nos permitía tener desde el Estado, y lo pongo en términos generales, como sociedad, una empresa testigo en algo tan importante como es la exportación de soja”, siguió.

Se posicionó contra las miradas derrotistas y planteó que es mejor avanzar tarde que no hacerlo nunca. “No comparto para nada visiones derrotistas de algunos compañeros, las puedo entender, pero no las comparto cuando dicen ‘bueno, ya está. El año que viene es un año electoral’ o dicen ‘ya no hay más tiempo’. Obviamente uno entra en precondiciones, pero creo que nunca es tarde, y más vale tarde que nunca. Peor es pasar a la historia por no haber tenido carácter frente a algunas situaciones. Hay que aceptar que hubo un error al ser tan contemplativo. Si uno se pone a pensar, en la primera apertura de sesiones del Congreso de Alberto Fernández el discurso había sido muy bueno y planteaba muchos de estos temas: lo judicial, lo impositivo y otro tema que tocaba era el de pauta publicitaria pública”.

Sobre el esquema mediático y la pauta publicitaria que el gobierno sigue emitiendo muy mayoritariamente a los medios comerciales concentrados, retomó un reclamo potente del sector de las y los trabajadores organizados y los medios populares. “También se pone de relieve es algo que es un secreto a voces, porque todos lo conocemos, lo planteamos infinidad de veces, pero que no está de más volver a recordarlo después de lo que pasó el domingo con los chats, que es la concentración de la pauta publicitaria pública. El grupo Clarín sigue siendo totalmente beneficiado y la pauta publicitaria pública está concentrada en la Ciudad de Buenos Aires y en poquísimas manos. Sin ningún criterio que lo establezca, ¿por qué es así?”.

“Además de la democratización del poder judicial, hay que democratizar los medios de comunicación y para eso, una correcta redistribución de la pauta publicitaria pública, de lo que invierte el Estado en publicidad en los medios de comunicación, también tiene que ser discutido y puesto en agenda”, resaltó.

Entrevista realizada por Gabriel Galeano y Caterina Maiorana en El Cielo por Asalto, lunes de 14 a 16 hs. Por Radio Gráfica / Redacción Úrsula Asta y Carolina Ocampo.

Fuente: https://radiografica.org.ar/2022/12/06/agustin-lecchi-se-excusan-de-estar-en-crisis-pero-tienen-el-poder-economico-para-invitar-a-lugares-de-lujo-a-jueces/