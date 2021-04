–

De parte de ANRed April 14, 2021 51 puntos de vista

En el marco de la segunda ola de pandemia de Covid-19 en todo el pa铆s, con un aumento exponencial de contagios, fallecimientos y el riesgo de colapso sanitario, comienzan a extenderse los paros docentes en el Area Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y 40 distritos del conurbano bonaerense) en reclamo a los gobiernos porte帽o, provincial y nacional de la suspensi贸n inmediata de las clases presenciales. El gremio porte帽o Ademys anunci贸 un paro de 24 horas para este mi茅rcoles 14 con una caravana educativa al mediod铆a desde el Congreso al Ministerio de Educaci贸n de la Naci贸n. La Uni贸n de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba) tambi茅n llam贸 al paro. La medida se extendi贸 de tal manera que la Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n (UTE)-Ctera pas贸 de una 芦jornada de lucha sin dictado de clases禄 a llamar a un paro tambi茅n. En la provincia los Sutebas combativos de la Conducci贸n Multicolor acompa帽an ma帽ana la medida en CABA y el jueves 15 realizar谩n un paro provincial. En tanto, el Suteba y la Uni贸n de Docentes Argentinos (UDA) expresaron p煤blicamente que hay que cerrar las aulas y suspender temporalmente las clases, aunque no anuncian medidas de lucha para mantener el di谩logo con los gobiernos. Por ANRed.

Las medidas se extienden en medio de el contexto de la segunda ola de la pandemia de Covid-19 en todo el pa铆s que, en particular en el Area Metropolitana de Buenos Aires (que incluye a la Ciudad de Buenos Aires y 40 distritos del conurbano bonaerense) se manifiesta con un aumento exponencial de casos de contagios y muertes, y con el riesgo de un colapso del sistema sanitario. De hecho, el informe de ocupaci贸n de camas UTI de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, del que participaron 53 instituciones, advierte un 93% de ocupaci贸n en el sector p煤blico y un 94% en el privado.

Es por eso que la Asociaci贸n Docente de Ense帽anza Media y Superior (Ademys) convoc贸 a un paro de actividades por 24 horas para este mi茅rcoles 14, con una caravana docente que realizar谩 a las 12 junto a los Sutebas combativos de la conducci贸n Multicolor desde Congreso al Palacio Pizzurno, sede el Ministerio de Salud de la Naci贸n (ubicado en Pasaje Pizzurno 935).

鉀 Mi茅rcoles 14/4 Paramos鈥

Extremando los cuidados鈥

馃樂馃毝鈥嶁檧锔忊灐锔忦煔垛嶁檪锔

Nos movilizamos en caravana 12 hs de Congreso al Palacio Pizzurno馃殫馃殭馃毑馃洿馃浀

junto a los Suteba de conducci贸n multicolor.

鉃★笍 Le茅 el pliego completo de nuestras demandas en https://t.co/pj8559LJcH#ParoDocente #ademys pic.twitter.com/9RyATkwwfn 鈥 Ademys (@AdemysPrensa) April 13, 2021

Amanda Mart铆n, secretaria gremial de la asociaci贸n declar贸: 芦ante la vertiginosa aceleraci贸n en los contagios de covid-19 en el conjunto de la poblaci贸n, el aumento de contagios en ni帽es, el colapso en el sistema de salud en general y de la Obsba, obra social de les trabajadores municipales de la CABA en particular, y la saturaci贸n del transporte p煤blico, estamos planteando que es inviable la presencialidad escolar芦, remarc贸, y agreg贸: 芦hemos alertado desde el primer momento los riesgos y las consecuencias de alcance negativo impredecible de la apertura de escuelas sin condiciones reales que asegurasen un retorno seguro. Por ello, desde Ademys convocamos a un paro de actividades exigiendo la suspensi贸n de actividades escolares presenciales y el cumplimiento de las mismas de manera remota芦, especific贸.

La Uni贸n de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba), uno de los gremios que integra el Frente Gremial bonaerense (FEB), tambi茅n convoc贸 a un paro de 24 horas para este mi茅rcoles 14. 芦Es necesario regresar de inmediato a la virtualidad para detener la transmisi贸n del virus禄, expres贸 el lider del gremio, Miguel D铆az. Y remarc贸 las contradicciones de las medidas sanitarias gubernamentales: 芦en 2020 suspendieron las clases con 100 infectados por d铆a y hoy las mantienen con 10.000 solo en la provincia芦.

La medida de lucha se extendi贸 de tal manera que la Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n (UTE)-Ctera pas贸 de una 芦jornada de lucha sin dictado de clases禄 a tambi茅n llamar a un paro para ese d铆a, ante 芦la falta de respuestas a todos nuestros reclamos禄, el 芦colapso del sistema sanitario禄, el 芦incumplimiento de protocolos禄, y 芦la convocatoria a la presencialidad de docentes con dispensas禄, seg煤n reza un flyer difundido en las redes del gremio.

El paro tambi茅n llega a la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, las seccionales combativas del Suteba de la Conducci贸n Multicolor se sumar谩n a la medida convocada por Ademys en Capital y luego, el jueves 15, continuar谩n el paro en la provincia de Buenos Aires por 24 horas. La medida fue votada en asambleas por las seccionales de Ensenada (que est谩 parando y haciendo asambleas desde el mi茅rcoles 7 de abril), La Matanza, Marcos Paz y Escobar, La Plata, y en convocatorias de las agrupaciones multicolor en otros distritos de la provincia, como Esteban Echeverr铆a, Ezeiza y Lomas de Zamora, entre otros.

芦Las principales resoluciones fueron exigir al gobierno la suspensi贸n de las actividades educativas presenciales, la provisi贸n de equipos y conectividad para continuar la educaci贸n a la distancia, la cobertura de todos los cargos, un salario de emergencia para les docentes desocupades y la vacunaci贸n universal禄, detallan los Sutebas combativos en un comunicado. Adem谩s, reclaman que 芦las conducciones de CTERA y SUTEBA convoquen a asambleas en todos los distritos para que les docentes resuelvan acciones ante la grave situaci贸n epidemiol贸gica, el alt铆simo n煤mero de contagios y de aislamientos, sumado a la falta de insumos y condiciones establecidos en los protocolos禄.

En tanto, en declaraciones a El Destape Radio, el Secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel, tambi茅n solicit贸 la suspensi贸n de la presencialidad en las escuelas y el endurecimiento de las restricciones a la circulaci贸n 芦donde hay m谩s aumentos de casos禄. Tambi茅n asegur贸 que ese fue el pedido que le elev贸 al ministro de Educaci贸n de la Naci贸n, Nicol谩s Trotta, quien este lunes aclar贸 que 芦no se van a cerrar las escuelas禄.

El gremialista docente justific贸 los dichos del ministro de educaci贸n porque consider贸 que 芦no es la misma situaci贸n en la provincia que en CABA. En CABA no se cumplen los protocolos y no se hicieron junto a los docentes禄. As铆 mismo, sobre la posibilidad de que el Suteba realice medidas de lucha, se帽al贸 que 芦en la provincia de Buenos Aires no hay necesidad芦, porque hubo acercamientos con el gobierno de Axel Kicillof y se acord贸 crear una comisi贸n para seguir la situaci贸n en las zonas m谩s cr铆ticas: 芦hay un di谩logo, un ida y vuelta, no es el caso de la Ciudad de Buenos Aires芦, asegur贸.

Por su parte, la Uni贸n de Docentes Argentinos (UDA) inform贸: 芦seguiremos trabajando para que la 鈥榩resencialidad cuidada鈥 sea posible, pero la mayor responsabilidad es de los estados. Solo en aquellos distritos, departamentos o ejidos urbanos que la realidad epidemiol贸gica lo imponga hay que implementar la virtualidad con la provisi贸n por parte de los gobiernos de las herramientas digitales imprescindibles. Hay que focalizar y advertir el lugar del problema. 鈥嬧嬧嬧嬧嬧嬄籌nsistimos 鈥 agregaron 鈥 que es indispensable el cumplimiento estricto de los protocolos, la vacunaci贸n y la inversi贸n necesaria para el cuidado de las trabajadoras y los trabajadores de la educaci贸n y las alumnas y alumnos禄. Finalmente, el gremio consider贸 que 芦las medidas espasm贸dicas como reacci贸n pol铆tica no son la soluci贸n, sino que lo que se verifica es la necesidad de programas y planes de contingencias adecuados a los contextos que implica la pandemia芦, finaliza el comunicado de la comisi贸n directiva de la UDA.