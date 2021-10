–

Un comentario del periodista del medio comercial TyC Sports, Gonzalo Bonadeo, despert贸 la bronca de deportistas paral铆mpicos por sus comentarios desafortunados. En el audio, que data del a帽o 2016, Bonadeo manifiesta que no deber铆a haber medallas en los Juegos Paral铆mpicos, adem谩s de algunas expresiones que ofendieron a atletas de diversas disciplinas. En los recientes Juegos Paral铆mpicos desarrollados pocos d铆as despu茅s de los Juegos Ol铆mpicos fue evidenciado el destrato del canal donde trabaja Bonadeo sin transmitir las competencias en vivo y con escasa cobertura, que solo pod铆a verse por la se帽al estatal DeporTV. Por ANRed.

El audio con la voz de Gonzalo Bonadeo, periodista muy identificado con los Juegos y coberturas ol铆mpicas, empez贸 a circular en grupos de Whatsapp de atletas. y luego se viraliz贸 generando la indignaci贸n en varias personalidades del deporte paral铆mpico.

驴Qu茅 ser铆a de las alegr铆as compartidas por tantas personas que durante las madrugadas se emocionaron con los podios y medallas logradas por Yamila Martinez, Antonella Ruiz D铆az, Juan Samorano, Brian Impellizzeri, Hern谩n Urra o Los Murci茅lagos, entre otros?

Estoy re caliente loco!!!

Ojal谩 ese audio recorra el mundo y te des cuenta lo mal que est谩s! 鈥 Brian impellizzeri (@Brianimpellizz1) October 22, 2021

Desde los recientes medallistas Pipo Carlomagno y Brian Impellizzeri, hasta la nadadora Daniela Gim茅nez, quien se mostr贸 particularmente indignada y public贸 una extensa carta en su cuenta de Instagram, que cont贸 con el apoyo de sus colegas.

#JuegosParalimpicos Esta madrugada, el taekwondista Juan Samorano logr贸 una nueva medalla para la Argentina en #Tokio2020 al ganar frente al kasajo Nurlan Dombayev mediante una anotaci贸n en el 煤ltimo segundo.

Compartimos el momento, mediante la transmisi贸n de DeportTV. pic.twitter.com/5BUEeCpVaj 鈥 ANRed #25A帽os (@Red__Accion) September 3, 2021

Compartimos la carta publicada por Daniela Gim茅nez completa

Para Gonzalo Bonadeo:

Hace muchos a帽os se que opinas esto sobre los Juegos Paral铆mpicos (as铆 se dice ya que esta claro que hasta eso ignoras) pero ahora esta recorriendo por todos los celus este audio donde finalmente lo expresas, as铆 que quiero aprovechar para yo decir mis palabras tambi茅n.

Por suerte arrancas diciendo que sos boc贸n y dec铆s barbaridades, en eso estamos de acuerdo. A partir de ah铆 solo escuche a la persona mas ignorante que escuche en mi vida hablar sobre el movimiento paralimpico o discapacidad. Hablar con desconocimiento de la patolog铆a de Guillermo Marro y minimizar sus logros deportivos, referirte a la Gran Yani Mart铆nez como 芦la chiquita esta禄, discutir sobre clasificaci贸n cuando ten茅s conocimiento cero y decir que los Juegos Paral铆mpicos tienen un 芦barniz禄 competitivo, que nuestro logro es superar nuestros 芦dramas禄. No puedo seguir cit谩ndote porque me das entre pena y rabia, porque sos el periodista referente en mi pa铆s de deportes amateurs y ahora confirmo que no entend茅s nada. No entend茅s nada de deporte. No hablo de paralimpico u ol铆mpico, de deporte y fin.

#JuegosParal铆mpicos #Tokyo2020 Hern谩n Urra gan贸 la medalla de plata en lanzamiento de bala.

El atleta de Cinco Saltos, Rio Negro, realiz贸 el mejor lanzamiento de su vida (15.90m) y registr贸 una nueva marca continental. pic.twitter.com/lr5G6z2ix9 鈥 ANRed #25A帽os (@Red__Accion) September 2, 2021

Tampoco entend茅s nada de la vida, creyendo que necesitamos una medalla al m茅rito por 芦sobrevivir nuestros dramas禄 cuando a lo 煤nico que tenemos que sobrevivir es a la ignorancia e invisibilidad por parte de la sociedad gracias a forros como vos que eligen ser ignorantes, porque desde tu lugar de privilegio y con todos los recursos siempre elegiste mirar para el costado e ignorar.

Demostraste que estas vac铆o y que llego la hora de lijar la capa vieja de barniz de prestigio que tenes.

Te dejo una foto con algunas de mis ultimas medallas empapadas en orgullo deportivo.

Aca el video en donde Gonzalo Bonadeo ( @gonbonadeo1963 ) dice q no se deberia premiar a los deportistas Paralimpicos y q deberiamos sacarle el “Barniz competitivo鈥”. Fue en octubre de 2016, post Rio. Ahora entendemos porque nunca cubre ningun evento Paralimpico! Sigue鈥 pic.twitter.com/fUpUWwAZn3 鈥 Anita (@anittapellitero) October 21, 2021