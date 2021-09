–

En un acto p煤blico, con la participaci贸n de vecinos y vecinas pergaminenses, la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM) y organizaciones que integran el sitio ex Comisar铆a 1陋 de Pergamino inauguraron Pasaje de la memoria, una iniciativa para pintar sobre una de las paredes internas del edificio cinco murales que cuentan cinco hechos de violencia estatal en la historia de Argentina y Pergamino. Este s谩bado se descubri贸 el primero de esos murales en alusi贸n al golpe de Estado de 1955 y que fue realizado por la reconocida artista pl谩stica Nora Patrich. 鈥淓s el primer paso para la ocupaci贸n de este espacio, para construir un relato de este espacio, porque el sitio no es s贸lo la materialidad, es la significaci贸n que la comunidad va escribiendo en esa materialidad鈥, expresaron desde la CPM.

鈥淵o estoy ac谩 como artista y sobreviviente, tengo seis familiares desaparecidos y/o ejecutados por el terrorismo de Estado, entre ellos el pap谩 de mis hijos. Nosotros tenemos el derecho a resistir, a resistir y con belleza, porque es la manera que tenemos de lograr que vean aquellos que miran sin ver鈥, dijo la artista pl谩stica Nora Patrich en el acto p煤blico en que se inaugur贸 el mural proyectado por ella, el primero de la serie Pasaje de la memoria que cubrir谩 una de las paredes internas del sitio de memoria ex Comisar铆a 1陋 de Pergamino.

Este s谩bado por la tarde, con una importante presencia de vecinos y vecinas pergaminenses, la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM), la Asociaci贸n por la memoria y los derechos humanos de Pergamino y el Colectivo antirrepresivo 7, como integrantes del Espacio para la memoria, realizaron un acto p煤blico para inaugurar esta iniciativa art铆stica, que representa la primera intervenci贸n del edificio desde su desafectaci贸n.

鈥淧ara nosotros es importante dar inicio a esta propuesta, es el primer paso para la ocupaci贸n de este espacio, una ocupaci贸n que es colectiva junto a la comunidad鈥, dijo el presidente de la CPM Roberto Cipriano Garc铆a durante el acto de descubrimiento del primer mural. Y agreg贸: 鈥淓l sentido de los sitios es c贸mo resignificamos las experiencias pasadas para que las condiciones de posibilidad no se vuelvan a repetir, c贸mo construimos una democracia que no permita las violaciones a los derechos humanos鈥.

En 2014, durante el desarrollo del juicio Saint Amant II, la comisar铆a 1陋 de Pergamino hab铆a sido se帽alizada como sitio de memoria por su funcionamiento como centro clandestino de detenci贸n durante la 煤ltima dictadura c铆vico militar. Posteriormente, por iniciativa de la CPM y las familias de las siete v铆ctimas de la masacre ocurrida el 2 de marzo de 2017, tambi茅n se hab铆a colocado en la fachada del edificio una se帽al茅tica que recordaba a este hecho.

鈥淎 partir del dolor, estamos construyendo este espacio, pero queremos resignificar este espacio para salir de nuestro dolor, para construir las condiciones para que ninguna otra madre pase por nuestro dolor. Este espacio nos tiene que servir para cambiar, como sociedad, esa mirada de tolerancia a la violencia institucional que termina por naturalizar las violaciones a los derechos humanos鈥, remarc贸 Cristina Gramajo del Colectivo antirrepresivo 7, mam谩 de Sergio Filiberto, una de las siete v铆ctimas de la masacre de 2017.

La propuesta es recorrer, a trav茅s de cinco murales emplazados en las paredes del pasaje interno del Espacio, momentos paradigm谩ticos de la historia nacional y local signados por la violencia estatal: el golpe de Estado de 1955, el Pergaminazo, la dictadura c铆vico-militar de 1976, la violencia institucional en los a帽os de democracia y la masacre ocurrida el 2 de marzo de 2017.

鈥淟a historia no es lo que pas贸, es el movimiento de las sociedades humanas que va transformando el mundo, porque no hay historia sin transformaci贸n. Para superar las injusticias, violencias y sufrimientos que nos atraviesan, debemos historizar, inscribir el presente en la historia, y eso estamos haciendo ac谩, no estamos mirando el pasado por nostalgia ni melancol铆a. Estos lugares no son s贸lo lugares del horror, no queremos historizar el dolor, queremos demostrar que se puede resistir al dolor y transformar la realidad鈥, se帽al贸 la directora general de la CPM Sandra Raggio.

El mural alusivo al golpe de Estado de 1955, el primero de la serie Pasaje de la memoria, fue proyectado por la artista Nora Patrich y se realiz贸 con la colaboraci贸n de integrantes de las organizaciones que integran el sitio ex Comisar铆a 1陋 de Pergamino. Tal como ocurri贸 en este caso, cada uno de los murales se realizar谩 a partir de una investigaci贸n con entrevistas a las y los afectados directos, familiares, vecinas y vecinos de la ciudad, an谩lisis de archivos y bibliograf铆a sobre el periodo.

鈥淓l fuego que descarga el poder sobre los m谩s vulnerables viene de hace mucho, por eso en los dos extremos del mural est谩 el fuego: el fuego de los bombardeos de 1955 y el fuego en la comisar铆a en 2017. Cada vez que el pueblo es ultrajado por la violencia, tenemos el derecho de apoderarnos del dolor y convertirlo en lucha鈥, explic贸 Nora Patrich.

Al momento del golpe de Estado de 1955, la intendencia de Pergamino estaba a cargo de un dirigente del Partido Justicialista, Diego Garc铆a. Tras el derrocamiento de Juan Domingo Per贸n, como en el resto del pa铆s, se desat贸 una feroz persecuci贸n contra militantes y la censura de cualquiera referencia al movimiento.

Los testimonios de vecinos y vecinas de la ciudad recuerdan que se profanaron y robaron todos los bustos de Eva Duarte de Per贸n, se quemaron las unidades b谩sicas, se incendiaron libros y discos, fotos de Per贸n y Evita, y las emblem谩ticas m谩quinas de coser, que durante el gobierno peronista se entregaron a las mujeres de los sectores m谩s humildes para ofrecer la posibilidad de desarrollar un oficio. En esa 茅poca tambi茅n se orden贸 sacar de la Biblioteca Municipal Joaqu铆n Men茅ndez todos los libros que refirieran al peronismo.

Con la inauguraci贸n del primer mural y la apertura del espacio a la comunidad, comienza una nueva etapa en el proceso de gesti贸n del sitio de memoria. 鈥淗ace 38 a帽os iniciamos el camino de la Asociaci贸n, cuando todav铆a no nos llam谩bamos as铆, para nosotros es un hecho pol铆tico importante que hoy podamos estar ac谩, iniciando este camino. A veces nos sentimos desolados, pero estamos ac谩 gracias a la contundencia de las ideas y quehaceres pol铆ticos, estamos ac谩 para hacer lo que hicimos en todos estos a帽os: pol铆ticas de derechos humanos鈥, cerr贸 Guillermo Colautti de la Asociaci贸n por la memoria y los derechos humanos de Pergamino.

