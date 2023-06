–

De parte de Portal Libertario OACA June 7, 2023 275 puntos de vista

El juego de las sillas de la izquierda institucional exhibe tintes de tragicomedia ahora que la m煤sica de su sainete se ralentiza. Es preciso no otorgar mucha m谩s atenci贸n a quien no s贸lo ha destruido minuciosamente su propia credibilidad, lo que no se antojaba muy complicado, sino que ha actuado como un eficaz disipador de energ铆a para unas reivindicaciones y unas luchas que se han de recomponer.

Todas las partitocracias est谩n sumergidas en su propia guerra civil, sin duda sazonadas por los distintos 鈥渕iedos de masas鈥, aunque debiera generar mucha m谩s alarma esta que libran contra su propio censo electoral, contra las personas, esa guerra que no se televisa pero que mata.

A la 鈥渄erecha鈥 no se le podr谩 negar la transparencia en el abanico de sus enunciados y sus pol铆ticas, desde la cacicada m谩s cruda al populismo m谩s hortera: siempre sabes d贸nde te las vas a llevar. Pero a cada 鈥渋deolog铆a鈥 le tocaba una parte de la demolici贸n y la de la 鈥渋zquierda鈥 ha sido particularmente oscura.

El potencial pol铆tico y organizativo que, una vez, se aglutin贸 en torno al 15M (y no me refiero al posibilismo institucional, la imaginaci贸n me da para m谩s) ya no est谩, no lo busquen por ninguna parte. Pod铆a haber sucedido de otra forma, pod铆amos haber tenido, quiz谩s, un 鈥渕omento Tsipras鈥, pero hubi茅ramos llegado siempre a esta misma conclusi贸n.

S贸lo se sigui贸 otra ruta, m谩s larga, tambi茅n interesada, que narcotiz贸 la proactividad (construcci贸n) y la reactividad (resistencia) pol铆tica. Y sucedi贸 lo que dijeron que jam谩s suceder铆a. Este pa铆s tiene una preocupante adicci贸n a las vacunas, ya sean sanitarias, pol铆ticas o de pensamiento.

Seguro que m谩s de un votante de esta izquierda moribunda se sonrojar谩 recordando c贸mo se llen贸 la boca, o los o铆dos, con cosas como 鈥渄e abajo arriba鈥, 鈥渙mnia sunt communia鈥, 鈥渕unicipalismo鈥 o 鈥渄emocracia directa鈥, como quien reniega avergonzado de su propia adolescencia y cuando todo ha sido un ejercicio de puro cinismo.

Siempre falt贸 m谩s 鈥渁poyo mutuo鈥, ese gran remedio contra el miedo, 鈥渁utogesti贸n鈥 o 鈥減ara todos todo, para nosotros nada鈥, pero, de hecho, todo aquello ya se elimin贸 mucho antes, y de forma conveniente, en las plazas (debieron haber sido ateneos y CSO) y se finiquit贸 en los extintos C铆rculos cuando ya ca铆an los paracaidistas鈥

Resulta inquietante y siniestro el modo en el que este engre铆do y meritocr谩tico castillo de naipes que colapsa ha dado por sentado que la memoria colectiva es la de un cardumen o que las 煤nicas fuentes de informaci贸n son los 鈥渢uits鈥 de sus distintas facciones (qu茅 da帽o ha hecho ese t贸xico pero pusil谩nime activismo digital que s贸lo te devuelve lo que quieres ver).

La subversi贸n y la inversi贸n acusatoria es el signo de nuestros tiempos. La izquierda ha mostrado aut茅ntica compulsi贸n en este sentido. Si sugerimos que su proceder ha sido (mal)intencionado nos tildar谩n de 鈥渃onspiranoicos鈥 y si sugerimos que ha sido mera incompetencia nos tildar谩n de 鈥渇ilonazis鈥. Todo ello desde una perspectiva europe铆sta, otanista, bideniana, digital, verde e inclusiva.

La deificaci贸n de la opini贸n, de la emoci贸n y de la identidad han allanado el camino a un aut茅ntico monstruo del que nos tendremos que defender a punta de navaja de Hanlon. Aqu铆 navega insolente en contradicciones hasta el m谩s pintado sin la m谩s m铆nima responsabilidad y en los pr贸ximos d铆as oiremos excusas y declaraciones de intenciones sonrojantes, pero la nueva campa帽a electoral s贸lo traer谩 los estertores finales de algo que nunca fue salvo para s铆 mismo. Algo a lo que se le acaba la m煤sica.

Alejandro Flor铆a