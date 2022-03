–

Tras una reuni贸n entre el Ministerio de Transporte y la conducci贸n del gremio ferroviario acordaron el levantamiento de la medida a las 10hs y a partir de ese horario se reestablecer铆a el servicio en todas las l铆neas de trenes. La medida hab铆a sido impulsada por el gremio ferroviario de la Fraternidad en rechazo a una decisi贸n judicial por la que se mantiene suspendido el funcionamiento del servicio entre Constituci贸n y la ciudad bonaerense de Bah铆a Blanca debido a un descarrilamiento. Por ANRed

Luego de una reuni贸n entre el Ministerio de Transporte y el gremio ferroviario de la Fraternidad arribaron a un acuerdo en torno al conflicto que motiv贸 un paro de actividades en los servicios de cargas y pasajeros de todo el pa铆s. La medida de fuerza se levant贸 a las 10 y paulatinamente quedar谩n en funcionamiento todas las l铆neas de trenes.

El paro impulsado por la Fraternidad en trenes de cargas y de pasajeros de todo el pa铆s se realiz贸 en rechazo a una decisi贸n judicial por la que se mantiene suspendido el funcionamiento del servicio entre Constituci贸n y la ciudad bonaerense de Bah铆a Blanca debido a un descarrilamiento.

芦La Fraternidad no duda en defender a la industria ferroviaria y los puestos de trabajo, vulnerados por la decisi贸n judicial de suspender los servicios entre Buenos Aires y Bah铆a Blanca por un descarrilamiento. La organizaci贸n sindical tambi茅n ratifica el estado de alerta y movilizaci贸n禄 hab铆a explicado Omar Maturano Secretario General de La Fraternidad.

Por su parte Andres Padellaro referente de la Agrupaci贸n Naranja Ferroviaria explic贸 al medio Izquierda Diario la posici贸n del sindicato opositor a la conducci贸n de La Fraternidad.

芦Apoyamos la medida de fuerza de los conductores a la cual se deber铆an sumar el conjunto de los gremios ferroviarios, pero realizando asambleas en los lugares de trabajo y con difusi贸n previa hacia el usuario donde se demuestre el estado de colapso en que se encuentra el servicio, para convertir ese reclamo en una pelea por la recuperaci贸n de los miles de kil贸metros de v铆as deteriorados tras las privatizaciones鈥.

Agreg贸 鈥渄esde nuestra agrupaci贸n hace a帽os que venimos denunciando la falta de un plan de reestructuraci贸n del sistema ferroviario, no solo en el AMBA (donde se efectuaron importantes reformas con compras de nuevos trenes el茅ctricos y mejoramientos de v铆as parciales luego de la masacre de Once) pero que estructuralmente no mejoran ni la velocidad ni la frecuencia de los trenes, haciendo que en horarios pico la gente siga viajando como ganado, pero con aire acondicionado. Y m谩s grave a煤n es lo que pasa con los servicios al interior donde los muy pocos trenes de pasajeros de larga distancia que circulan 鈥揾oy solo un 5% de los trenes que circulaban en la d茅cada del 70- lo hacen a una velocidad muy reducida producto de la desinversi贸n en infraestructura de las concesionarias privadas de cargas, que hacen que las v铆as se encuentren en un estado deplorable y que los trenes tengan que circular a muy baja velocidad: de Retiro a C贸rdoba en los 80 el tren tardaba 11 horas 隆y ahora tarda 22 horas! Y a Tucum谩n llegaba en 15 horas y hoy supera las 32鈥.