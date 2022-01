–

De parte de La Haine January 11, 2022 78 puntos de vista

Ha fallecido un compa帽ero y amigo de los pueblos antiimperialistas, hab铆a dispuesto un medio de comunicaci贸n como medio de lucha y en ese espacio discurr铆an reflexiones, art铆culos, denuncias, todo lo relacionado con la defensa de la clase obrera, de la situaci贸n internacional, de todo aquello que nos afecta y para lo que hay que disponerse diariamente a dar pasos adelante.

Se llama, para los que no le olvidamos, Miguel 脕ngel Llana Su谩rez, su medio de difusi贸n: Asturbulla. Su 煤ltima publicaci贸n recoge, aun, los art铆culos que le hice llegar desde Nicaragua, recuerdo que estaba entusiasmado cuando hablaba con 茅l, quer铆a saber y saber el ambiente, la participaci贸n, los cambios que se hab铆an producido y lo que percib铆a. En otras ocasiones me manifest贸 su amor y compromiso con los pa铆ses 谩rabes, hab铆a estado recorriendo alguno de ellos y amaba a Palestina.

Lo mismo podr铆a decir de Cuba, se entusiasmaba si entre nosotros pasaba Fidel. Buscaba noticias de Venezuela, indagaba y no dejaba de tener presente el contexto. Entre sus publicaciones 煤ltimas estaban art铆culos sobre Afganist谩n, China 鈥 Rusia鈥 nada quedaba fuera de su inter茅s.

Ese Miguel, amigo y compa帽ero, el internacionalista, el solidario, el animoso siempre, el que transmit铆a confianza y daba a pensar 芦qu茅 har铆a Miguel en este caso禄, porque no era ambiguo, ni se perd铆a sin exponerse, el Miguel que yo conoc铆 sembraba ideas que defend铆an los derechos de los pueblos. Su medio, Asturbulla, ha sido una luz sobre los acontecimientos que nos afectan como clase obrera. 隆Cu谩ntos Asturbulla hacen falta!

se Miguel, la fuerza que pon铆a en su quehacer, es un ejemplo a ense帽ar a quienes se disponen a luchar, su conocimiento es una herramienta que debemos emplear para las conquistas que necesitamos como inmensa mayor铆a.

Porque se que amaba a Palestina, he recogido unos versos de Tawfiq Zayyad que forman parte de su poema titulado 芦Aqu铆 permanecemos禄, en ellos he cre铆do reconocer su firmeza, he visto el esp铆ritu que Miguel nos quiso transmitir, he apreciado su gran conciencia y claridad de principios, son estos:

芦鈥 Bebeos el mar, / que aqu铆 permanecemos. / Vigilando la sombra / del olivo y la higuera. / Sembrando ideas, / como en la masa se hecha la levadura. / Con el fr铆o del hielo en nuestros nervios, / con un infierno rojo en nuestros corazones. / Exprimimos las rocas al sentir sed, / y mordemos el polvo al tener hambre, / pero no nos marchamos. / Ni guardamos, avaros, nuestra sangre fragante. / Que aqu铆, / tenemos un pasado, / un presente, / un futuro. / 鈥 / 隆hay, ra铆z viva y nuestra, ag谩rrate! / 隆Y golpead, or铆genes, el suelo!禄

Miguel, amigo, compa帽ero, tu valiente trabajo con la conciencia social y pol铆tica nos ha unido. Gracias por tu ejemplo.