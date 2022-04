CGT mantiene la convocatoria de huelga para el servicio de limpieza viaria, recogida de residuos urbanos, alcantarilla y fuentes de la ciudad de Barcelona desde la noche del domingo 24 de abril a la noche del viernes 29 de abril.

Rechazamos el acuerdo a que ha llegado el llamado sindicato UGT, que ha demostrado ser un sindicato amarillo al servicio de la empresa, dado que el 2,5% (con un tope del 4%) de subida salarial representa una clara p茅rdida del poder adquisitivo. La crisis una vez m谩s la pagamos la clase trabajadora.

El acuerdo firmado no recoge ninguna de las otras reivindicaciones, con lo que est谩 demostrando que quiere mantener el enchufismo, el personal eventual trabajando de forma precaria, la designaci贸n de turnos, horarios y servicios asignados seg煤n criterio de la jefatura (t煤 me caes bien o me caes mal), etc.

Por 煤ltimo, el acuerdo se ha firmado a espaldas de la plantilla y sin ning煤n tipo de consulta a las personas afectadas.

CGT seguimos defendiendo las demandas de la plantilla:

Subida salarial del IPC que garantice la recuperaci贸n de la p茅rdida salarial de a帽os anteriores y el actual desfase provocado por un IPC tan elevado.

Condiciones dignas e iguales que el resto para el personal eventual y su conversi贸n a personal fijo.

Elecci贸n de la plantilla del turno, horario y servicio asignados.

Reconocimiento y actualizaci贸n de categor铆as por realizar superiores a las que corresponden.

Eliminaci贸n de turnos de 7 d铆as seguidos sin descanso y obligatoriedad del descanso m铆nimo de 2 d铆as por semana.

Basta de sanciones y despidos arbitrarios.

Supresi贸n de liberados sindicales permanentes y eliminaci贸n del enchufismo y los favoritismos.

Convenio laboral propio que garantice unas condiciones de trabajo dignas.

隆LOS DERECHOS SE CONSIGUEN LUCHANDO!

