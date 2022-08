–

De parte de Lobo Suelto August 26, 2022

Agarrar la SUBE (tren subte, bondi) para llegar a Recoleta. Encontrarse con los pibes, los choris, la banda, alg煤n jet贸n. Con el asco de esas se帽oras chetas que marcharon por Nisman, con esos viejos garcas que apoyaron la dictadura. Viaje de egresados, militancia silvestre, estado de wasap, impulso vital de otra 茅poca que no existi贸 pero pone manija la memoria. Una astilla, una causa, un renovado entusiasmo falopa, una Cristina como t茅cnica de autoayuda. Se necesita a Cristina para construir enemigos de Facebook, para hablar de pol铆tica internacional en alguna cena familiar, para termear a los primos macristas, para ir a la plaza alguna vez, para seguir consignas. Para cruzar el m贸vil de C5N y sentirse parte. Se necesita una para creer que el Estado existe, para repetir que no fue magia, para flashear que somos parte de algo importante, trascendental, hist贸rico, ajeno. Una Cristina perseguida que tape el ajuste; una gran oradora para no hablar de Facundo; una memoriosa que nos haga olvidar que votamos a Alberto; una en peligro para darle el amor que no tenemos. Se la necesita para justificar nuestros desvar铆os ideol贸gicos, lo aburrido del d铆a a d铆a, la pasi贸n por la obediencia. Para leer, mirar series, putear la tele, postear, seguir escuchando radio a la ma帽ana temprano, darle sentido al odio que nos provocan algunas cosas y justificar nuestros fracasos. Se necesita a Cristina para seguir insistiendo en politizar est谩 vida nuestra que es horrible.

