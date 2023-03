–

El economista ├ľzg├╝r M├╝ft├╝o─člu coment├│ que la Alianza del Trabajo y por la Libertad debe proporcionar un paradigma que gu├şe al gobierno, llevar m├ís lejos la lucha de la clase trabajadora y expresar las demandas de los trabajadores y los pobres. M├╝ft├╝o─člu enfatiz├│ la importancia de un plan econ├│mico que cuestione el sistema. El experto en econom├şa laboral y escritor econ├│mico fue entrevistado por la agencia de noticias ANF.

-La econom├şa de Turqu├şa ha estado en crisis durante mucho tiempo. ┬┐C├│mo los recientes terremotos la agravaron?

-Hay que ver no el terremoto en s├ş mismo, sino sus repercusiones econ├│micas, humanitarias y sociales como resultado de las pol├şticas econ├│micas que ha seguido el gobierno hasta ahora. Hemos visto que las opciones econ├│micas, por ejemplo, en relaci├│n con la pandemia de Covid-19, no favorecieron la salud de las personas. Adem├ís, tras el sismo hemos visto que la inspecci├│n de edificios no respet├│ el factor humano. Los recursos se transfirieron a los gastos de armamento y al capital, lo que permiti├│ a las empresas y bancos obtener grandes ganancias. El resultado de las elecciones econ├│micas fue revelado por los terremotos. No pudimos darnos cuenta adecuadamente durante la pandemia, pero los sismos lo hicieron mucho m├ís visible. Al mismo tiempo, ha demostrado la incompetencia del gobierno. Los terremotos demostraron que el gobierno ni siquiera pod├şa satisfacer las necesidades b├ísicas de la gente, ya que no estaba preparado para este tipo de desastres, porque los recursos ya se hab├şan ido a otra parte.

Ahora ha surgido algo m├ís alarmante. Se afirma que los terremotos causaron 103 mil millones de d├│lares, es decir, dos billones de liras turcas en da├▒os. El terremoto tendr├í un impacto negativo en la producci├│n agr├şcola e industrial de la regi├│n. Parece que esto provocar├í a├║n m├ís aumentos de precios. Despu├ęs de todo, hab├şa una producci├│n agr├şcola seria en esta regi├│n. El d├ęficit de cuenta corriente es bien conocido, las exportaciones han disminuido. Las importaciones han aumentado enormemente. En el pasado, hubo una mejora en la direcci├│n opuesta. Por ejemplo, mientras que los precios de exportaci├│n se situaron en el 63 por ciento en enero de 2002, se situaron en el 57,6 por ciento en enero de 2023. Estas cifras se informaron antes de los terremotos. Entonces, todos los datos econ├│micos apuntan a una perspectiva negativa.

-┬┐C├│mo se recuperar├í la econom├şa en el pr├│ximo per├şodo?

-El gobierno ha introducido enormes proyectos de construcci├│n teniendo en cuenta el per├şodo electoral, por supuesto. Como en el caso anterior, el gobierno present├│ un mecanismo de transferencia de recursos a favor de sus secuaces sin prestar atenci├│n a la vida humana y la atenci├│n de desastres. Debido a esta situaci├│n, desafortunadamente, desastres similares aparecer├ín nuevamente en el futuro.

Hay dos aspectos. Por un lado, la situaci├│n pol├ştica ya es conocida. Las ofertas se entregaron r├ípidamente y el gobierno, que ni siquiera pudo proporcionar tiendas de campa├▒a durante 40 d├şas, afirma que construir├í nuevas casas para los sobrevivientes en un a├▒o. Por otro lado, est├í la opositora Alianza Nacional como una seria alternativa al gobierno. Esta alianza est├í hablando de temas clave, pero ┬┐qu├ę tipo de programa se seguir├í econ├│micamente? Esto no est├í muy claro. Hay un problema de financiaci├│n para cubrir la p├ęrdida. ┬┐Qui├ęn pagar├í por esto? Ya nos enfrentamos a una gran crisis econ├│mica. Est├íbamos lidiando con eso antes del terremoto. Ahora, a esto se le ha sumado la p├ęrdida del sismo.

-¿Cuáles son las opciones?

-No hay muchas opciones disponibles. O el gobierno impondr├í la carga sobre grandes sectores de la sociedad con impuestos indirectos y dem├ís, a expensas de un mayor empobrecimiento de los trabajadores, u ofrecer├í una segunda opci├│n. No hay que olvidar que el actual programa econ├│mico favorece a los secuaces que han obtenido ganancias incre├şbles en todos estos procesos, incluso durante la pandemia. ┬┐Debemos poner la carga sobre los secuaces? Esa es la verdadera pregunta. Cuando miramos la situaci├│n, la elecci├│n del gobierno del AKP y el MHP es obvia. El gobierno se est├í preparando para poner la carga sobre el pueblo. Creo que la Alianza Nacional no tiene aqu├ş una opci├│n muy diferente.

-┬┐Por qu├ę es esto entonces?

-Esto es as├ş debido a los discursos relevantes de Bilge Y─▒lmaz, uno de los economistas del Partido IYI, as├ş como de Ali Babacan y el CHP. Muestra que las opciones econ├│micas de la oposici├│n no ser├ín muy diferentes de las del gobierno. Ser├ín una continuaci├│n de las pol├şticas seguidas por el gobernante AKP hasta ahora. Mientras tanto, todos parecen haber olvidado el ministerio de Mehmet ┼×im┼ček, su programa y sus consecuencias sociales. ┼×im┼ček es retratado como un ni├▒o prodigio de la econom├şa. Desafortunadamente, hay una oposici├│n que elogia el programa econ├│mico que Babacan, Mehmet ┼×im┼ček y el AKP han estado implementando durante los ├║ltimos 20 a├▒os.

No hay alternativa al programa econ├│mico que agudiz├│ la pandemia, los terremotos y las inundaciones. Actualmente, tenemos una pol├ştica econ├│mica que no puede satisfacer las necesidades de vivienda y atenci├│n m├ędica de la sociedad y la seguridad de la vida. ┬┐C├│mo cambiar├í esto? ┬┐El programa de la oposici├│n realmente resolver├í los problemas? Creo que este punto es importante.

-┬┐Qu├ę hay que hacer, qu├ę tipo de plan deber├şa adoptarse ahora que se avecinan las elecciones?

-No s├ę si un nuevo programa reemplazar├í al anterior, pero como dije: existe una gran incertidumbre sobre el programa econ├│mico que se implementar├í sin importar qu├ę alianza gane las elecciones. No hay ning├║n programa propuesto para evitar que las clases trabajadoras y los pobres se empobrezcan m├ís. Por ejemplo, Alianza del Trabajo y por la Libertad tampoco revel├│ claramente sus pol├şticas en este sentido. Por supuesto, sugiri├│ un programa, pero no se le ocurri├│ nada que diera confianza. Es muy probable que esta Alianza no llegue al poder despu├ęs de las elecciones. Sin embargo, ser├ín ellos quienes ejercer├ín una presi├│n m├ís seria sobre quienes llegar├ín al poder. En este sentido, la Alianza del Trabajo y por la Libertad debe proporcionar un paradigma que gu├şe al gobierno, lleve m├ís lejos la lucha de la clase obrera, y exprese las demandas de los trabajadores y los pobres. Un plan econ├│mico que no tenga problemas con el sistema no funcionar├şa.

FUENTE: Roni Aram / ANF

