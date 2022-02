–

De parte de La Haine February 23, 2022 16 puntos de vista

Murió Jorge Zabalza, exdirigente del MLN y rehén de la dictadura

La Diaria / La Haine

El exintegrante de la Direcci√≥n Nacional del Movimiento de Liberaci√≥n Nacional – Tupamaros (MLN-T) Jorge Zabalza, uno de los nueve rehenes de la dictadura, falleci√≥ en la madrugada de este mi√©rcoles con 79 a√Īos en el Hospital de Cl√≠nicas, donde estaba internado en estado delicado por complicaciones derivadas de un c√°ncer de es√≥fago.

Zabalza, mejor conocido como Tambero, era de Minas, hijo de Pedro Zabalza Arrospide, un dirigente herrerista del Partido Nacional, varias veces intendente de Lavalleja y tambi√©n senador. En 1968, en Montevideo, se integr√≥ al MLN y protagoniz√≥ varios de las m√°s sonadas operaciones de la guerrilla tupamara. Fue uno de los presos que se fugaron de la c√°rcel de Punta Carretas en 1971, y luego fue uno de los nueve rehenes tupamaros (los m√°ximos dirigentes) que estuvieron presos en distintos cuarteles del pa√≠s durante toda la dictadura, desde 1972 hasta 1985, junto con Ra√ļl Sendic, Jos√© Mujica, Eleuterio Fern√°ndez Huidobro, Mauricio Rosencof, Henry Engler, Julio Marenales, Jorge Manera y Adolfo Wasem.

Su hermano menor, Ricardo Zabalza, tambi√©n tupamaro, fue asesinado por la Polic√≠a en la operaci√≥n conocida como “la toma de Pando”, el 8 de octubre de 1969.

Tras su liberación en 1985, el Tambero continuó militando y siendo alto dirigente del MLN-T, ahora inserto en la legalidad. Dirigió el quincenario Mate Amargo y el periódico Tupamaros. En 1994 fue electo edil por el Frente Amplio (FA), y fue presidente de la Junta Departamental de Montevideo, donde tuvo uno de los enfrentamientos más conocidos con su propia fuerza política al negarse a votar la concesión a manos privadas del Hotel Casino Carrasco, como planteaba en aquel momento el entonces intendente Mariano Arana. El episodio derivó en la renuncia de Tabaré Vázquez a la presidencia del FA.

Siendo presidente de la Junta Departamental capitalina le tocó brindar discursos ante visitantes extranjeros, algunos de los cuales son recordados por las críticas que incomodaron a los visitantes pero también a integrantes del FA, que por entonces ya gobernaba Montevideo. En 1997, en una visita protocolar del presidente electo de Francia, Jacques Chirac, Zabalza aprovechó su discurso en la ceremonia de entrega de las llaves de la ciudad al visitante para condenar la pruebas nucleares francesas en los atolones de Oceanía.

A principios de 1999, despu√©s de las definiciones del IV Congreso del MPP, Zabalza abandon√≥ la organizaci√≥n junto con el entonces senador Helios Sarthou, y crearon la Corriente de Izquierda. En las elecciones de ese a√Īo Zabalza fue candidato a senador y a diputado por la lista 5271 del Encuentro Progresista-FA. En el a√Īo 2000 se alej√≥ del FA y lo hizo cuestionando en particular a sus excompa√Īeros del MLN.

En 2009, en plena campa√Īa electoral, dijo en una entrevista a la diaria que “entre los proyectos de Pepe Mujica y Lacalle hay s√≥lo diferencias de grado”. Tambi√©n dec√≠a: “Cuando me dicen que Mujica es un traidor, digo que no, porque √©l expresa una realidad que existe, como tambi√©n lo hacen Danilo [Astori] y Tabar√© V√°zquez. En eso Pepe hace lo mismo, expresa una realidad. Pero lo que siempre sostuve en el MLN y el MPP es que los tupamaros no estamos para ese papel, sino para postular la revoluci√≥n y hacer un trabajo de masas. Y practicar la rebeld√≠a y acostumbrar a la gente a que pueda hacer las cosas por s√≠ misma. Eso estuvo en un per√≠odo del MPP y viv√≠ esa etapa con mucha alegr√≠a”.

En 2015 presentó su libro La experiencia tupamara: pensando en futuras insurgencias y en 2019 La leyenda insurgente.

En los √ļltimos a√Īos particip√≥ en distintas actividades en defensa de los derechos humanos. Milit√≥ por la anulaci√≥n de la ley de caducidad y en 2021 fue uno de los seis condenados injustamente por atentado por las protestas del 15 de febrero de 2013 en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra el traslado de la √≥rbita penal a la civil de la entonces jueza Mariana Mota, que ten√≠a a su cargo m√°s de 50 expedientes vinculados a la violaci√≥n de los DDHH en la dictadura y no actuaba seg√ļn los deseos de los militares.

—-

La revoluci√≥n pendiente llora a uno de sus hijos m√°s peleones: Se nos fue Jorge ¬ęTambero¬Ľ Zabalza, Tupamaro con may√ļsculas

Carlos Azn√°rez

A la 1,45 de este 23 de febrero, en el Hospital de Cl√≠nicas de Montevideo, se nos fue uno de los m√°s queridos hermanos de lucha, Jorge “Tambero” Zabalza. Como una radiograf√≠a de lo que fue toda su vida, este √ļltimo mes se empe√Ī√≥ en seguir peleando contra la muerte, porque si hab√≠a alguien que amaba la vida, era precisamente el Tambero. No tengamos duda que a partir de ahora, la Patria Grande en la que tanto breg√≥ para terminar con las injusticias que padecen los m√°s humildes se queda un poco m√°s desprotegida, ya que √©l y su historia de permanente trasiego revolucionario fueron llenando un espacio donde casi no cab√≠a su coraz√≥n libertario.

Zabalza, Tupamaro con may√ļsculas, se estremeci√≥ de dolor cuando las balas enemigas le arrancaron de su lado a ese joven combatiente que fue su hermano Ricardo, aquel aciago 8 de octubre del 69, en que el tupamaraje insurrecto se lanz√≥ a ocupar la ciudad de Pando para homenajear al Che, y demostrarle a los copetudos del poder que cuando se quieren cambios reales no alcanzan los discursos ni las declaraciones altisonantes: hay que poner el cuerpo y las armas que se necesiten, cueste lo que cueste. Desde entonces, con esa pena grande en su mochila, el Tambero no descans√≥ un minuto de su existencia en reivindicar la necesidad de darlo vuelta todo para acabar con ese capitalismo criminal que seguimos padeciendo.

Como buen vasco que era jam√°s recul√≥ ante las dificultades y como leal miliciano de ese otro grandeamericano que es Ra√ļl “Bebe” Sendic, colabor√≥ a construir esa organizaci√≥n que fue ejemplo en el continente y el mundo por su audacia, imaginaci√≥n y coraje. Con el MLN Tupamaros recorri√≥ todo un camino de confrontaci√≥n con la oligarqu√≠a uruguaya, poniendo como meta en alcanzar el socialismo. De esas patriadas, vale recordar a Zabalza escapando (en la llamada “Operaci√≥n Abuso”, de la prisi√≥n de Punta Carretas con otros 110 compa√Īeros, para reintegrarse a una lucha en la que nunca dej√≥ de combinar la formaci√≥n pol√≠tica con la pr√°ctica en el combate. Luego, la ofensiva enemiga lo volvi√≥ a atrapar junto a Sendic y otros tupas, para enterrarlos vivos en una tumba carcelaria, donde el principal objetivo era destruir f√≠sica y psicol√≥gicamente a eso j√≥venes rebeldes. All√≠, el Tambero, como el resto de sus compa√Īeros, dio batalla para no enloquecerse ni quebrarse, y sobre todo para demostrarle a sus verdugos de qu√© valores estaban hechos esos que ellos imaginaban ya derrotados.

Despu√©s vino la libertad, los reencuentros con los hombres y mujeres del pueblo que hab√≠an resistido tambi√©n heroicamente la ofensiva criminal de la dictadura, los desencuentros entre los tupas, que llevaron a que el Bebe Sendic, con inmensa raz√≥n y aferrado a convicciones revolucionarias que dieron origen al Movimiento, discrepara abiertamente de los que ya amagaban con saltar el charco hacia la democracia burguesa y dejar atr√°s el camino revolucionario. Los Mujica, Fern√°ndez Huidobro y algunos otros, a los que tan bien defini√≥ tiempo despu√©s el Tambero como “vulgares administradores del capitalismo”.

Zabalza no se arredr√≥ por esos sinsabores y despu√©s de ser elegido por el voto popular como edil montevideano volvi√≥ a marcar el territorio de por d√≥nde se debe andar si se es aut√©nticamente revolucionario, por eso se neg√≥ a ser de la partida en reconocer como ciudadano ilustre a un presidente franc√©s derechista que visitaba el Uruguay, contraviniendo lo que indicaba el protocolo, o tambi√©n votando en contra de todos sus colegas del Frente Amplio, cuando el intendente “de izquierda” Mariano Arana decidi√≥ otorgar a manos privadas la concesi√≥n del Casino de Carrasco. La potencia de ese voto de Zabalza fue tal, que tir√≥ abajo el proyecto privatizador e incluso provoc√≥ la renuncia de Tabar√© V√°zquez, como presidente del Frente Amplio.

Esas y otras jugarretas neoliberales que despu√©s se afianzaron en el llamado Frente de izquierda por el que tanto se hab√≠a peleado, lo fueron alejando del mismo. El Tambero siempre fue hombre de no caminar por la vereda del medio y si intu√≠a que las pol√≠ticas burguesas iban a jugar en contra del pobrer√≠o, plantaba bandera y dec√≠a a quienes lo quisieran o√≠r: “yo por ese aro no paso”. Prefiri√≥ refugiarse entre sus vecinos del popular y obrero barrio La Teja, seguir reivindicando al Che, organizar y marchar los Primero de Mayo con los de abajo (la rebelde Columna La Teja), tratar de construir organizaciones de base y criticar duramente las abiertas traiciones de sus ex compa√Īeros de militancia que se sentaban en los sillones del gobierno y borraban de un plumazo los principios originales de su militancia.

Quienes tuvimos la suerte de conocerlo y admirar su capacidad de pensamiento cr√≠tico, siempre sentimos que su reivindicaci√≥n permanente de la memoria revolucionaria era una trinchera donde cobijarnos. Coincidimos con √©l y lo seguiremos haciendo en que la Revoluci√≥n no es una fantas√≠a ni una utop√≠a inalcanzable, y por eso en sus escritos, declaraciones y charlas mano a mano, descubr√≠amos que el Tambero estaba dando en el clavo cuando en medio de la pantomima “progresista” y el posibilismo, denunciaba la total entrega de nuestros pa√≠ses al imperialismo y al capitalismo.

P√°rrafo aparte y de una importancia fundamental, ha sido la inmensa apuesta que Zabalza hizo por el amor junto con su inseparable compa√Īera Ver√≥nica Engler. El Tambero y la Vero construyeron una pareja-fuerza que en lo que hace a Zabalza le permiti√≥ disfrutar (bien vale el t√©rmino) despu√©s de tantos dolores. La Vero ha sido para √©l una de las grandes razones de seguir pechando la vida, para, a la vez, seguir sosteniendo sus ideas rebeldes. Tanto fue as√≠ que cuando el maldito c√°ncer lo sorprendi√≥ hace m√°s de diez a√Īos, se dispuso a ganarle la partida para no s√≥lo seguir pujando por la Revoluci√≥n sino tambi√©n para estar junto a esa compa√Īera extraordinaria que se le cruz√≥ una vez en el camino y se qued√≥ para siempre. Para ella vaya tambi√©n este homenaje que garabateamos con dolor por esta horas.

Zabalza y la Vero

Zabalza tambi√©n dej√≥ huella en la tarea de escribir por la memoria, evocado la lucha tupamara, haciendo autocr√≠tica de errores cometidos en su militancia, ense√Īando a los m√°s j√≥venes el rol que jug√≥ el Bebe Sendic en las luchas del Uruguay, y rescatando las mejores tradiciones artiguistas de la historia uruguaya. Golpeado por la enfermedad y con las dificultades que ella le causara estos √ļltimos a√Īos, nunca dej√≥ de cantar presente en los homenajes a sus compa√Īeros ca√≠dos en combate o en la cita anual masiva de recordar y pedir justicia por los desaparecidos y asesinados. Por ser como fue siempre, hace muy poco lo volvieron a judicializar por manifestarse junto a otros luchadores en un juzgado montevideano, y aprovech√≥ la oportunidad para volver a acusar a quienes consagraron la impunidad a los asesinos de su pueblo.

Termino querido hermano Tambero, sabedor que más temprano que tarde volveremos a encontrarnos para seguir imaginando por dónde discurrirá el rumbo del enfrentamiento con estos asesinos seriales que están destruyendo la tierra con sus guerras, extractivismo y otras lacras.

Mientras tanto, en la soledad que nos deja tu partida, seguiremos defendiendo tus ideas, que son las de Sendic, de que “habr√° Patria para todos o no habr√° Patria para nadie”. Enfrentando a los que reniegan de su propio pasado, abonando el camino para que las nuevas generaciones no se encandilen con los cantos de sirena de los falsos progresismos y apuesten, como lo hicimos nosotros, con errores y aciertos, a revolucionarlo todo, como nos ense√Īaran el Comandante Guevara y tantos otros guerreros y guerreras de la libertad.

¬ęVale la pena seguir luchando¬Ľ, me dijiste un d√≠a en una entrevista, claro que vale la pena. reafirmamos ahora compa√Īero Jorge Zabalza. Hasta la Victoria Siempre, venceremos!.

Resumen Latinoamericano