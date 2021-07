–

De parte de La Haine July 7, 2021 14 puntos de vista

Se pide al Parlamento Europeo que las empresas que act煤en en los Territorios Ocupados no sean contratadas por la UE y sus Estados miembros

Publicado en el blog del Comit茅 de solidaridad con la causa 谩rabe.

http://causaarabeblog.blogspot.com/

La comisi贸n de Peticiones del Parlamento Europeo, a propuesta del CSCA, aprueba la petici贸n y remite la misma a las comisiones de exteriores y de derechos humanos del mismo Parlamento, para su discusi贸n

Se pide al Parlamento Europeo que las empresas que act煤en en los Territorios Ocupados no sean contratadas por la UE y sus Estados miembros

El Comit茅 de Solidaridad con la Causa 脕rabe present贸 el pasado mes de febrero una petici贸n al Parlamento europeo para que sancionase a las empresas que act煤an en los Territorios Ocupados de Palestina y S谩hara y se las considerase inelegibles para los concursos p煤blicos y otras posibles ayudas para la Uni贸n Europea y los Estados miembros.

La petici贸n, un cauce que tienen establecidos los ciudadanos europeos para participar y proponer cambios normativos en el Parlamento Europeo, presentada por el Comit茅 de Solidaridad con la Causa 脕rabe, recog铆a la necesidad de coherencia pol铆tica del Parlamento ante los cr铆menes de guerra y lesa humanidad y la violaci贸n de la IV Convenci贸n de Ginebra que cometen las potencias ocupantes. Se pon铆a como ejemplos, la transferencia de la poblaci贸n de la potencia ocupante a territorio ocupado; las expropiaciones y expoliaciones que sufre la poblaci贸n ocupada, etc. Para ello, se mencionaba la relaci贸n de empresas que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha evaluado por beneficiarse y lucrarse con la ocupaci贸n de Palestina y las nuevas normas de sanci贸n individualizada que la UE se ha dado en el mes de diciembre.

El Comit茅 de Solidaridad con la Causa 脕rabe, junto con otras organizaciones como, por ejemplo, Amnist铆a Internacional Espa帽a, han pedido al Consejo de Derechos Humanos que incluya a la empresa espa帽ola CAF en esa relaci贸n de empresas que act煤an en los Territorios Ocupados Palestinos, como ya lo est谩 su empresa socia Shapir, por construir y ampliar l铆neas de tranv铆a entre Jerusal茅n y las colonias pr贸ximas.

La petici贸n concretamente dec铆a lo siguiente:

鈥淪eg煤n las Convenciones de Ginebra, la potencia ocupante no debe trasladar su poblaci贸n al territorio ocupado, ni realizar expropiaciones, expulsiones, etc. Las empresas que, al servicio de la potencia ocupante, se lucran con la ocupaci贸n, en contra de la poblaci贸n ocupada participan en cr铆menes de lesa humanidad. Estos ser铆an los casos de Palestina y el S谩hara. En el primer caso, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha identificado a 112 empresas que participan y se lucran de la ocupaci贸n (A/HRC/43/71, de 12 de febrero 2020, OHCHR 20200212). Adem谩s, la UE se ha dado la decisi贸n (2020/1999) y Reglamento (2020/1998) de 7 de diciembre sobre medidas restrictivas contra violaciones y abusos de los derechos humanos. Lo propio es que esas empresas no pudieran licitar, participar en programas de la UE de investigaci贸n, ni vender en el espacio de la UE.鈥

0126.21.ES Petici贸n PE aprobada. Remisi贸n Ext y DDHH etiqueta.doc



Comparte esto: