Estimado Sr. João Galamba,

Ministro de Infraestructuras

Nos hemos tomado la libertad de escribirle tras conocer que la empresa CAF ha pasado a la siguiente fase del concurso internacional para el suministro de equipos y servicios ferroviarios a CP [Comboios de Portugal (Trenes de Portugal, CP), es una empresa pública portuguesa de transporte ferroviario y la principal operadora ferroviaria de Portugal] .

El Ministro y el Gobierno al que pertenece tienen, de acuerdo con la legislación portuguesa vigente en materia de contratos del sector público, la capacidad de excluir a los candidatos que, por su comportamiento, no merezcan ser contratados. Como sabrá, CAF y sus filiales, así como la empresa Alstom, están siendo boicoteadas internacionalmente por su complicidad con la violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados por Israel en 1967. En agosto de 2019, CAF, junto con su socio israelí Shapir, ganó el contrato organizado por las autoridades de ocupación israelíes para construir, gestionar y mantener las líneas ferroviarias de Jerusalén. Ahora, Shapir Engineering and Industry figura en la lista publicada por Naciones Unidas en febrero de 2020 de empresas cómplices de la ocupación, que participan y se benefician de actividades en los asentamientos ilegales en territorio palestino y con las que, según la ONU, deben cortarse las relaciones comerciales. En 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya pidió que se pusiera fin a “la puesta en marcha por Israel de un tren de superficie que conecte los asentamientos con Jerusalén Occidental, ya que constituye una clara violación del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes de la ONU“.

Desde entonces, la construcción de asentamientos ilegales se ha expandido a un ritmo sin precedentes, acelerando la expropiación forzosa de tierras y la destrucción de propiedades palestinas y contribuyendo a la consolidación de la anexión ilegal de Jerusalén Este por parte de Israel. La empresa CAF ha desempeñado un papel fundamental en esta realidad, lo que la convierte en cómplice de la ocupación y los crímenes de guerra israelíes.

No se espera que el Estado portugués, único accionista de una empresa pública y responsable de CP, recompense con contratos esta complicidad de CAF. Su ministerio debería asegurarse de que las empresas que contrata respetan estrictamente los derechos humanos y el derecho internacional.

Por ello, pedimos al ministro que no conceda contratos a CAF mientras siga contribuyendo al robo de las tierras palestinas ocupadas. No sería la primera vez que un gobierno del Partido Socialista se destaca por su opción a favor de los derechos humanos. Recordamos que, en agosto de 2016, tras una campaña internacional, la entonces ministra de Justicia portuguesa canceló su participación en el proyecto Law Train, financiado por la UE, en el que colaboraba con el Ministerio de Seguridad Pública israelí, la Policía Nacional israelí y la Universidad Bar Ilan.

Saludos cordiales

Elsa Sertorio

Por el Comité de Solidariedade com a Palestina (CSP)

Este mensaje fue enviado el 8 de febrero de 2023 CSP

Exmo snhor João Galamba,

Ministro das Infraestruturas

Tomamos a liberdade de lhe escrever depois de sabermos que a empresa CAF passou para a fase seguinte do concurso internacional para o fornecimento de material e serviços ferroviários à CP.

O senhor ministro e o governo a que pertence têm, de acordo com a lei portuguesa em vigor sobre contratos do sector público, a capacidade de excluir candidatos que, pelo seu comportamento, não merecem ser contratados. Como deve ser do seu conhecimento, a CAF e as suas filiais, assim como a empresa Alstom, estão a ser alvo de um boicote internacional devido à sua cumplicidade com a violação do direito internacional humanitário e dos direitos humanos nos territórios palestinianos ocupados por Israel em 1967. Em agosto de 2019, a CAF, juntamente com a sua sócia israelita Shapir, ganhou o contrato organizado pelas autoridades israelitas de ocupação para construir, gerir e manter as linhas ferroviárias de Jerusalém. Ora a Shapir Engineering and Industry integra a lista publicada pelas Nações Unidas em fevereiro de 2020 de empresas cúmplices da ocupação, que estão envolvidas e lucram com as actividades nos colonatos ilegais em território palestiniano e com as quais, segundo a ONU, se deveria cortar as relações comerciais. Em 2016, o Conselho para os Direitos Humanos das Nações Unidas já tinha pedido que se pusesse termo à “implementação por Israel de um comboio de superfície que liga os colonatos a Jerusalém ocidental, por se tratar de uma clara violação do direito internacional e das resoluções pertinentes das Nações Unidas”.

Desde então, a construção de colonatos ilegais tem-se expandido a uma velocidade nunca vista, acelerando a expropriação forçada de terras e a destruição de propriedades palestinianas e contribuindo para a consolidação da anexação ilegal de Jerusalém Oriental por parte de Israel. Para esta realidade, a CAF tem desempenhado um papel fundamental, o que faz dela uma empresa cúmplice da ocupação e dos crimes de guerra israelitas.

Não se espera do Estado português, único accionista de uma empresa pública e responsável como a CP, que recompense esta cumplicidade da CAF com contratos. O seu ministério deve garantir que as empresas que contrata respeitam rigorosamente os direitos humanos e o direito internacional.

Por conseguinte, apelamos ao senhor ministro para que não adjudique contratos à CAF, enquanto esta continuar a contribuir para o roubo das terras palestinianas ocupadas. Esta não seria a primeira vez que um governo do Partido Socialista se destacava pela sua opção a favor dos direitos humanos. Lembramos que, em agosto de 2016, na sequência de uma campanha internacional, a então ministra da Justiça portuguesa cancelou a sua participação no projeto Law Train financiado pela UE, onde tinha uma parceria com o Ministério de Segurança Pública israelita, a Polícia Nacional israelita e a Universidade de Bar Ilan.

Com os melhores cumprimentos

Elsa Sertorio Pelo CSP

Esta mensagem foi enviada dia 2023-02-08