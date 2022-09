–

De parte de ANRed September 30, 2022 221 puntos de vista

Gracias a la organizaci贸n y la difusi贸n se pudo evitar el desalojo de nueve familias isle帽as que estaba previsto para hoy, viernes 30 de septiembre. Luego de que se abriera una instancia de negociaci贸n entre las familias y los empresarios inmobiliarios Guillermo Pagliettini y C茅sar Batellini, el Juzgado Civil y Comercial N潞 11 de San Isidro pospuso el desalojo para el 25 de octubre. Mientras, las familias contin煤an en alerta y piden que este conflicto se siga difundiendo. Por Ernestina Arias, para ANRed.



鈥淭erminamos la audiencia hace un rato. Pudimos frenar el desalojo hasta el 25 de octubre, con una conciliaci贸n para llegar a un arreglo y ver qu茅 es lo que ofrecen ellos y qu茅 queremos nosotros, pero hay un dialogo abierto ahora鈥. Quien habla entusiasmado desde el otro lado del tel茅fono es Jorge Monz贸n, vocero de nueve familias que habitan las islas del Delta del Paran谩 y que estuvieron a punto de ser desalojadas hoy, viernes 30 de septiembre.

Se trata de 25 personas, entre ellas 12 ni帽os y ni帽as, ubicadas desde la d茅cada del 70鈥 en la intersecci贸n del r铆o San Antonio y el arroyo Dorado, en la primera secci贸n de islas de Tigre, provincia de Buenos Aires. El conflicto lleg贸 a estas familias a principios de mes, con el anuncio de que deb铆an irse de sus viviendas, como afirma Jorge: 鈥渘os avisaron el 8 de septiembre para que desalojemos el 30 驴D贸nde vamos a ir si no tenemos ad贸nde ir? Ojal谩 lleguemos a un acuerdo pasivamente, que no haya violencia mucho menos, porque ac谩 hay 12 chicos, somos nueve familias y si nos quieren sacar por ley tienen que llevarnos a cada uno a una vivienda no s茅, creo yo. Pero bueno, no va a ser tan f谩cil鈥.

Quienes est谩n detr谩s de este desalojo son los empresarios Guillermo Pagliettini y C茅sar Batellini, quienes se presentaron en el Juzgado Civil y Comercial N潞 11 de San Isidro, reclamando la zona habitada por estas familias. 鈥淩eclaman 76 mil metros de tierra y ahora aparecen como due帽os. Nosotros ocupamos alrededor de 300 metros desde hace 40 a帽os. Son cuatro generaciones que pasaron por ac谩 y ahora reci茅n la reclaman. Si bien ya hab铆an intentado en el 2012 y en el 2018, ahora aparecieron supuestamente, entre comillas, con t铆tulo de propiedad, que no existe, porque ac谩 no hay escritura, todo lo que hay es posesi贸n. Nosotros tenemos la posesi贸n de hace 40 a帽os, ya que viene de familia鈥, explica Jorge.

Consultado sobre si conoce a los empresarios inmobiliarios, Jorge describe: 鈥Pagliettini es el due帽o del astillero Pagliettini y de las lanchas que hay en San Fernando. Conozco al abuelo del a帽o 麓78 u 麓80, una buena persona, pero los que vienen debajo de 茅l le han hecho un desastre a ese hombre. As铆 que s铆. Pagliettini tiene una inmobiliaria n谩utica y Batellini tiene inmobiliaria en tierra, en la calle Alvear 260 de Mart铆nez. Pagliettini es supuestamente due帽o de medio Delta. Entonces, quiere seguir. Que aparezcan as铆 de repente es incre铆ble. Esto hace 60 a帽os que estaba en ruinas, ahora somos nueve familias con nueve viviendas鈥.

Tras la audiencia en el juzgado de San Isidro hubo un acuerdo entre los abogados de ambas partes. 鈥淧ero igual tenemos que seguir pensando c贸mo seguir 鈥 expresa Jorge 鈥 Por lo menos lo del 30 de septiembre se cort贸, que era lo que quer铆amos, porque ya est谩bamos desesperados.鈥

Por 煤ltimo, Jorge toma la palabra para agradecer y realizar un pedido: 鈥渁gradecemos a todas las personas y entidades que se solidarizaron con nosotros. Yo no pude entrar en un momento al recinto por la cantidad de gente que vino a apoyarnos, del Gobierno de Provincia, de Derechos humanos, de Tierras, abogados, 10 personas de todas las instituciones. Hay que seguir difundiendo igual, porque de repente puede surgir otra cosa. Tenemos un mes por delante para seguir en esta lucha鈥.