De parte de Nodo50 May 27, 2023 254 puntos de vista

No todos los d铆as hay una noticia tan positiva y esperanzadora como la presentaci贸n de la Alianza por el Desarme Nuclear el 23 de mayo en el Ateneo de Madrid. Lo es porque, aunque los medios no lo divulguen y lo amplifiquen, como el riesgo de que un okupa se te meta en casa mientras vas a comprar el pan, la amenaza de una cat谩strofe nuclear es un riesgo cierto y grav铆simo, que tenemos que evitar a toda costa porque pone en jaque a la propia vida en el planeta. Completando el s铆mil, podr铆amos decir que el militarismo ha okupado el planeta, nos tiene a todas secuestradas, como rehenes y nos ha acostumbrado a pensar que aqu铆 no pasa nada, que est谩 todo controlado. Lo indudable es que mientras existan armas nucleares persiste el riesgo y que s贸lo su eliminaci贸n nos puede aportar seguridad.

Tras la presentaci贸n del acto por el presidente de la Secci贸n de Educaci贸n del Ateneo, Jaime Ruiz, tom贸 la palabra Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundaci贸n Cultura de Paz, destacando la necesidad de legar a las generaciones futuras un mundo en paz, primando el di谩logo sobre las armas. Las armas nucleares deben dejar de existir antes de que ya no haya remedio. Carlos Uma帽a, Premio Noble de la Paz 2017, como miembro de ICAN, resalt贸 que estamos en el momento de mayor riesgo para una guerra nuclear a gran escala http://(https://www.publico.es/sociedad/carlos-umana-nobel-paz-momento-mayor-riesgo-guerra-nuclear-gran-escala-historia.html) de la historia, detallando las terribles consecuencias, para las personas y el planeta, de un conflicto nuclear. Tica Font, del Centre Del脿s, explic贸 en qu茅 consisti贸 el Tratado sobre la Prohibici贸n de Armas Nucleares, remarcando el derecho que todas las personas tenemos a vivir en un mundo sin la amenaza nuclear. Maribel Hern谩ndez, Coordinadora de la Alianza por el Desarme Nuclear destac贸 que la mayor seguridad nos la da la eliminaci贸n de la armas nucleares, su existencia nos aleja de una sociedad de cuidados, de respeto y de noviolencia. Hasta 10 representantes de otras tantas asociaciones fueron desgranando fundados motivos para pertenecer a la Alianza.

El origen de la Alianza por el Desarme Nuclear.

En 2021 algunos de los colectivos que hoy formamos la Alianza, lanzamos la campa帽a #10RazonesFirmaTPAN para sensibilizar a la opini贸n p煤blica y a las autoridades sobre la importancia de que Espa帽a firme el Tratado sobre Prohibici贸n de Armas Nucleares. Se vio la conveniencia de continuar la campa帽a, con m谩s apoyos y nos encontramos con el important铆simo impulso que nos dio ICAN. Fruto de todo este esfuerzo, se forma la Alianza, con 40 organizaciones de muy distintas sensibilidades y formas de acci贸n, pero todas ellas con el compromiso de trabajar por el Desarme Nuclear y, m谩s concretamente, para que Espa帽a firme y ratifique el TPAN. Est谩 abierta a la incorporaci贸n de personas y colectivos de distintos 谩mbitos, pues la amenaza es global y la respuesta debe serlo tambi茅n. M谩s informaci贸n en: https://desarmenuclear.org/ y @ADesarmeNuclear

ICAN y el Tratado sobre la Prohibici贸n de Armas Nucleares (TPAN).

En 2.007 nace ICAN (Campa帽a Internacional para la Abolici贸n de las Armas Nucleares). Es la asociaci贸n promotora del Tratado para la Prohibici贸n de las Armas Nucleares aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas en junio de 2.017 por 122 votos a favor. Ese mismo a帽o ICAN recibe el Premio Nobel de la Paz. En la actualidad est谩 formado por unas 500 organizaciones de al menos 100 pa铆ses, entre ellos Espa帽a. Pese al boicot y presiones de la OTAN y otras potencias nucleares para que no se ratificara, el tratado entr贸 en vigor el 22 de enero de 2021 tras ser ratificado por 50 estados. Proh铆be el uso, el desarrollo, el ensayo, la producci贸n, la adquisici贸n, la posesi贸n y el almacenamiento de armas nucleares. Tambi茅n es ilegal ayudar, alentar o inducir de cualquier manera a nadie a realizar cualquier actividad prohibida en el tratado. Pese a las gestiones que miembros de ICAN han realizado con parlamentarios espa帽oles y la buena voluntad de algunos, no hay ning煤n compromiso para que Espa帽a lo firme, pues supondr铆a la prohibici贸n de hecho de que las bases americanas en Espa帽a albergaran o transitara por ellas material nuclear.

Del Desarme a la Desmilitarizaci贸n

La campa帽a por el desarme nuclear tiene en si misma sentido y confiamos en que, m谩s pronto que tarde, la poblaci贸n est茅 concienciada sobre el peligro e inseguridad que nos dan las armas de destrucci贸n masiva, para exigir a nuestros gobernantes la firma, poniendo por delante la seguridad de la poblaci贸n y no la dependencia t贸xica de potencias extranjeras. Sin embargo, para quienes aspiramos a algo m谩s que sobrevivir, deber铆amos ir un poco m谩s all谩 exigiendo un mundo habitable para todas las formas de vida, en una naturaleza amada y protegida. Un mundo en el que valga la pena vivir, poniendo la vida en el centro, desde la solidaridad, la cooperaci贸n, el apoyo mutuo y los cuidados como valores vertebradores de una nueva realidad. Desde la bondad que suele caracterizar a las personas y las protestas pacifistas hemos dedicado a veces demasiado tiempo en mostrar y querer eliminar los excesos del militarismo: prohibici贸n de armas qu铆micas, biol贸gicas, bombas de racimo, de f贸sforo blanco, minas antipersona鈥 en apariencia lo hemos conseguido, aunque los gobiernos no dejan de investigar y fabricar esas mismas armas u otras similares capaces de matar y destruir de forma masiva y atroz. Las acusaciones de utilizar armas prohibidas forman parte del macabro juego de la guerra y su propaganda, donde se saltan todas las normas de civismo y convivencia, donde todo vale para demonizar al 鈥渆nemigo鈥 y donde todo est谩 permitido si nos acerca a la victoria. En ocasiones los programas de reducci贸n de armamento que los gobiernos nos presentan como gestos de paz y buena voluntad no son otra cosa que maniobras para modernizar arsenales y tranquilizar conciencias sensibles.

驴Somos los pacifistas los jardineros del militarismo? Hemos dedicado demasiado tiempo a podar las ramas m谩s crueles y visibles del militarismo facilit谩ndole una apariencia equilibrada, y el desarrollo de profundas ra铆ces en la sociedad. Necesitamos dedicar m谩s esfuerzos a cortar las ra铆ces del militarismo que, aun con su cara m谩s amable, amenaza la vida. No es s贸lo pernicioso cuando en la guerra se producen violaciones sistem谩ticas de derechos humanos, matanzas de inocentes, o saqueos sistem谩ticos. Son los propios valores del militarismo, la manera de entender la seguridad, las relaciones humanas, las relaciones de poder, las que nos alejan de una vida digna. Hace m谩s de 100 a帽os que la Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG) proclam贸 que 鈥淟a guerra es un crimen contra la humanidad鈥, desde entonces, no ha habido ninguna guerra en la que sistem谩ticamente no se cometieran cr铆menes y sin embargo seguimos preparando guerras, adiestrando a la juventud para matar, invirtiendo enormes cantidades de dinero en preparar la siguientes guerras. Vivimos inmersos en una cultura que ha militarizado nuestras mentes y no somos conscientes de ello. Cada euro invertido en lo militar nos aleja de los cuidados del planeta, es un euro menos para la seguridad humana y uno m谩s para la dominaci贸n, el sometimiento y la guerra. Militarismo y machismo son dos caras del mismo patriarcado, no podemos combatir uno si alimentamos el otro. Frente a este paradigma de dominaci贸n-violencia tenemos el reto de articular un paradigma de cooperaci贸n-noviolencia que ofrezca una alternativa global, desde quienes creemos que otro mundo es posible y estamos ya trabajando en 茅l.