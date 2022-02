–

De parte de Indymedia Argentina February 14, 2022

El 5 de enero las mujeres alojadas en el pabell贸n 1 de la UP 50 de Bat谩n, presentaron un habeas corpus colectivo que fue acompa帽ado por la Comisi贸n por la Memoria (CPM), donde se exig铆an controles ginecol贸gicos, atenci贸n m茅dica adecuada y provisi贸n de insumos y medicamentos a la unidad penal, entre otros reclamos. La acci贸n fue resuelta favorablemente dos d铆as despu茅s por parte del titular del Juzgado de Ejecuci贸n 2 de Mar del Plata, Juan Galarreta. Luego, la CPM 鈥揺n su car谩cter de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura y Malos Tratos de la Provincia de Buenos Aires- solicit贸 la ampliaci贸n de aqu茅l habeas hacia el resto de las unidades que conforman el Complejo Bat谩n -UP 15, 44 y 50-, petici贸n que fue convalidada por el mismo magistrado al corroborarse la nula atenci贸n m茅dica, desidia, falta de medicamentos y acceso a tratamientos espec铆ficos, entre otras graves problem谩ticas, que se registran en todas esas unidades penales. La CPM reiter贸 el pedido de que la Direcci贸n de Salud Penitenciaria pase a la 贸rbita del el Ministerio de Salud y se integre a las pol铆ticas sanitarias provinciales.

La presentaci贸n de la CPM en el expediente que tramita el habeas corpus original se motiv贸 en que 20 d铆as despu茅s de dictada la sentencia por parte del juez Galarreta 鈥搎uien orden贸 a la UP 50 de Bat谩n la incorporaci贸n de personal de salud, controles peri贸dicos y atenci贸n ginecol贸gica, adem谩s de solicitar informaci贸n respecto a la provisi贸n de medicamentos, entre otros puntos- nada hab铆a cambiado en la atenci贸n a la salud de las mujeres alojadas en el pabell贸n 1.

Adem谩s de reclamar el cumplimiento efectivo de la sentencia, el organismo reclam贸 al juzgado de Ejecuci贸n N掳 1 de Mar del Plata, a cargo de Ricardo Perdichizzi -quien continua interviniendo en la causa-, la ampliaci贸n del objeto del habeas corpus hacia el resto de unidades penitenciarias que conforman el Complejo Bat谩n -UP 15, UP 44 y UP 50- las cuales atraviesan id茅ntica vulneraci贸n de derechos a la que fuera acreditada por el juez Galarreta.

En efecto, producto de la enorme cantidad de fallas, ausencias y desidia en cuestiones de atenci贸n m茅dica en el Complejo Penitenciario de Bat谩n a lo largo de los a帽os, muchas de ellas advertidas y constatadas por 贸rganos jurisdiccionales del Departamento Judicial de Mar del Plata, se registra un incremento exponencial de las muertes.

鈥淓sas muertes guardan v铆nculo directo con padecimientos de salud no atendidos, faltas de controles peri贸dicos, carencia de diagn贸sticos y tratamientos, pero adem谩s, genera experiencias vitales marcadas por el padecimiento que significa vivir con dolor cr贸nico y sin asistencia, con secuelas incapacitantes para toda la vida, con la angustia de no saber si se va a poder continuar un tratamiento por interrupci贸n de las terapias, de los medicamentos, de la atenci贸n sanitaria鈥, describe la CPM en su pedido de ampliaci贸n.

Y agrega: 鈥淎 esto se suma 鈥 y es utilizado como excusa sistem谩ticamente- la emergencia sanitaria en curso por la irrupci贸n del Covid. La campa帽a de vacunaci贸n ha sido parcial鈥 recibiendo la poblaci贸n alojada en el Complejo solo una dosis de vacuna, luego de lo cual se interrumpi贸 la vacunaci贸n. A la fecha no hay plan para continuar la vacunaci贸n. Esto se agrava ante esta nueva ola de contagios, lo que motiv贸 la actuaci贸n de constataci贸n de oficio iniciada desde este Juzgado鈥. La demorada e incompleta vacunaci贸n de las personas privadas de libertad en la provincia, comenz贸 luego de que la C谩mara en lo Contencioso Administrativo de La Plata ordenara, en el marco del amparo presentado por la CPM, que se vacune a las personas detenidas.

Cabe destacar que, frente a esta grave crisis sanitaria, el 25 de enero la CPM junto a referentes de Proyecto Mecha -colectivo integrante del Programa Punto Denuncia Torturas- se reunieron con los participantes de los Comit茅s de Prevenci贸n y Resoluci贸n de Conflictos de las Unidades Penitenciarias y la direcci贸n de la UP 15, quienes informaron que desde la Direcci贸n de Medicina Asistencial del SPB no se dio respuesta a ninguna de las demandas contenidas en el habeas corpus.

Por esa raz贸n se incorpor贸 al pedido de ampliaci贸n del habeas corpus original la realizaci贸n de una audiencia de control de ejecuci贸n de la que participe el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense y el Subsecretario de Pol铆tica Penitenciaria del mismo Ministerio a fin de buscar respuestas efectivas a lo reclamado.

De fondo, uno de los problemas recurrentes es que la responsabilidad por el incumplimiento en garantizar el derecho a la atenci贸n integral de la salud, corresponde a la Direcci贸n de Salud Penitenciaria y tambi茅n al Servicio Penitenciario Bonaerense, quienes se acusan mutuamente de diferentes acciones u omisiones que contribuyen al desastre sanitario existente.

No existe ni siquiera un sistema de coordinaci贸n efectivo, un enlace, que vincule el sistema p煤blico de salud y las unidades sanitarias dentro de las c谩rceles. La salud penitenciaria, como viene demandando la CPM hace varios a帽os, debiera encontrarse a cargo de la gesti贸n del Ministerio de Salud para que las personas detenidas sean atendidas en igualdad de condiciones al resto de los ciudadanos.

Finalmente, el 28 de enero el juez Juan Galarreta resolvi贸 favorablemente el pedido de ampliaci贸n y recaratulaci贸n del habeas corpus, haciendo extensiva a la totalidad del Complejo Sanitario de Bat谩n la sentencia dictada el 5 de enero a favor de las mujeres alojadas en el pabell贸n 1 de la UP 50.

Asimismo, el magistrado orden贸 al director de Salud Penitenciaria del Complejo que, bajo apercibimiento de producirse denuncia por desobediencia, informara nombres de los m茅dicos cl铆nicos o ginec贸logos que intervienen en cada unidad penal; y frecuencias de controles m茅dicos, procedimiento de ingreso a las Unidades Penales de medicamentos.

Tambi茅n sobre faltantes de medicaci贸n que pudieran haberse producido; modalidad de seguimiento que se otorga a los/las internos/as que padezcan diabetes, epilepsia o hipertensi贸n y en su caso, si se cuenta con los instrumentos y/o reactivos necesarios; entre otros extremos.

Asimismo confirm贸 la audiencia de control solicitada por esta CPM, 鈥渁 fin de resolverse lo pertinente una vez que se cuente con el informe requerido鈥.

鈥淣o puedo sino advertir que asiste raz贸n a las requirentes, constat谩ndose la falta de suficiente personal m茅dico para la cobertura de guardias m茅dicas en las tres Unidades Penales del Complejo Penitenciario Bat谩n, y sin informe alguno sobre servicio diario o especialidades que se brindan que pueda indicarse como complementario a este r茅gimen de guardias鈥, destac贸 el juez en su nueva sentencia.

鈥淓n efecto, se indican s贸lo cinco d铆as de guardia activa en la UP 15, sin cobertura activa los viernes y s谩bados. Por otro lado, un 煤nico profesional cubre el servicio de guardia 鈥 tambi茅n pasiva 鈥 en las UP 44 y 50, sin otro indicador sobre qu茅 otro tipo de atenci贸n se brinda en el sector, donde 鈥 como ya se ha informado 鈥 se carece, por ejemplo, de m茅dico ginec贸logo u obstetra para una Unidad Penal de mujeres鈥, agreg贸.

Durante la pandemia, se instalaron hospitales modulares en diferentes complejos penitenciarios, los que se encuentran vac铆os y sin uso, en funci贸n de la carencia de profesionales que atiendan all铆. Son costosas estructuras ociosas que incluso empiezan a deteriorarse luego de mas de un a帽o sin utilizarse y por lo tanto no aportaron mejora alguna a la cr铆tica situaci贸n sanitaria de les detenides.

Fuente: https://www.andaragencia.org/se-profundiza-la-crisis-sanitaria-en-las-carceles-bonaerenses/