Como sociedad, nuestra superviviencia depende necesariamente de los cuidados. Todas las personas somos dependientes a lo largo de nuestra vida, por lo menos al principio y al final de ella. En esos momentos los cuidados son imprescindibles, pero 驴reconoce y valora nuestra sociedad ese trabajo?

La incorporaci贸n de la mujer al mercado laboral de forma generalizada ha conllevado una sobrecarga de trabajo inmensa y poco a poco la externalizaci贸n de algunas actividades de cuidados (como la limpieza, el cuidado de ni帽es y mayores) pero generando empleo muy precarizado (las empleadas de hogar son uno de los sectores en los que m谩s empleo sumergido hay, y las que est谩n dadas de alta se encuentran con un r茅gimen especial dentro de la Seguridad Social con condiciones inadmisibles en otros sectores), adem谩s de sumir en el abandono a aqu茅llas y aqu茅llos que no pueden pagarlos.

Si a d铆a de hoy el trabajo no se organiza de cara al bienestar de todas las personas, ni los beneficios que produce se reparten para que todes vivamos mejor (los presupuestos destinados a servicios p煤blicos cada vez son m谩s bajos, la jornada laboral no se ha reducido desde hace m谩s de 100 a帽os, cuando en 1919 una potente lucha obrera consigui贸 la jornada diaria de 8 horas, etc.), las mujeres cargan adem谩s con un segundo trabajo que son los cuidados. No es de extra帽ar que tomen entre 2 y 3 veces m谩s ansiol铆ticos y depresivos que los hombres. Dejemos de fingir que se puede trabajar y cuidar al mismo tiempo sin repercusiones en nuestra salud mental y f铆sica.

Conciliar se ha convertido en cosa de ricos. El establecimiento de servicios p煤blicos como herramienta de redistribuci贸n de la riqueza y la garant铆a de prestaciones que hagan que todes aportemos a sostener los cuidados se encuentra en una verdadera crisis. O apostamos por el bienestar com煤n, colocando los cuidados en el centro de la agenda pol铆tica y reconociendo que son imprescindibles para nuestra superviviencia, o el barco se va a pique.

CGT considera como medida imprescindible la REDUCCI脫N DE LA JORNADA LABORAL. Esta medida, adem谩s de reconocer que para cuidar hace falta tiempo, tambi茅n permitir铆a reducir la tasa de paro. Si el trabajo escasea, hay que repartirlo.

Mientras tanto, te contamos qu茅 opciones tenemos a d铆a de hoy para conciliar en este recurso laboral.

Imagen: www.freepik.es/vectores/conciencia Creada por pikisuperstar