El 20 de noviembre, Turqu铆a lanz贸 la 鈥淥peraci贸n Garra-Espada鈥, una amplia campa帽a de ataques a茅reos en el noreste de Siria. Turqu铆a atac贸 m谩s de 265 lugares, incluidas infraestructuras civiles, destruyendo una escuela, hospitales, silos de grano, centrales el茅ctricas y de agua, e instalaciones petrol铆feras. El ataque de Ankara caus贸 veintiocho muertos, catorce de ellos civiles. Lo m谩s sorprendente fue el ataque a茅reo contra la base conjunta de la Coalici贸n para Derrotar a Daesh y las Fuerzas Democr谩ticas Sirias (FDS), gestionada por Estados Unidos, a tan solo 130 metros del personal estadounidense. Mientras Estados Unidos ped铆a una desescalada, Turqu铆a continuaba con los ataques a茅reos contra las fuerzas de seguridad que custodiaban el campamento de Al Hol, que alberga a m谩s de 50.000 familiares de combatientes del ISIS. Afortunadamente, s贸lo unas pocas familias escaparon y fueron recapturadas posteriormente por las fuerzas de seguridad.

El presidente Recep Tayyip Erdogan ha anunciado planes para una invasi贸n terrestre del norte de Siria. Durante las invasiones de Turqu铆a en 2018 y 2019, m煤ltiples organizaciones documentaron atrocidades horribles, con las fuerzas turcas y las respaldadas por Turqu铆a atacando a minor铆as religiosas y 茅tnicas, incluidos yezid铆es, cristianos y kurdos, especialmente mujeres. Genocide Watch dijo: 鈥淭urqu铆a ha cometido cr铆menes de guerra y cr铆menes de lesa humanidad en el norte de Siria. En las zonas bajo control de Turqu铆a, los civiles han sido objeto de horribles cr铆menes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas turcas y las milicias apoyadas por Turqu铆a鈥. Amy Austin Holmes, entonces miembro del Wilson Center, declar贸 que miembros de minor铆as religiosas 鈥渉an sido asesinados, desaparecidos, secuestrados, violados, detenidos, sometidos a conversiones religiosas forzosas y retenidos para pedir rescate hasta que sus familias pagan sumas exorbitantes para conseguir su liberaci贸n. Sus lugares de culto han sido destruidos, pintarrajeados y saqueados. Incluso sus cementerios han sido demolidos y vandalizados鈥.

Estos cr铆menes de guerra continuaron incluso despu茅s de finalizada la invasi贸n, con atrocidades perpetradas en zonas gobernadas por milicias islamistas respaldadas por Turqu铆a. Los investigadores de cr铆menes de guerra de las Naciones Unidas advirtieron que 鈥淭urqu铆a debe refrenar a los rebeldes sirios a los que apoya en el norte de Siria que pueden haber llevado a cabo secuestros, torturas y saqueos de propiedades civiles鈥.

驴Por qu茅 deber铆a preocuparse Estados Unidos lo suficiente por el noreste de Siria como para detener los continuos ataques turcos y otra invasi贸n? Para empezar, las FDS han sido el principal socio de Estados Unidos en la lucha contra ISIS. Las Unidades de Protecci贸n del Pueblo (YPG) y las Unidades de Protecci贸n de las Mujeres (YPJ) se asociaron por primera vez con los Estados Unidos durante la batalla de Kobane, que termin贸 en enero de 2015 y cambi贸 el rumbo como la primera victoria contra ISIS. Con el continuo apoyo a茅reo y armamento estadounidense, retomaron valientemente Manbij, Raqqa y otras 谩reas de ISIS, culminando con la batalla final de Baghuz, en febrero de 2019. Para entonces, se hab铆an convertido en las Fuerzas Democr谩ticas Sirias, que son mayoritariamente 谩rabes e incluyen tambi茅n unidades cristianas sirio-asirias.

Aunque Turqu铆a ha insistido en que es un socio m谩s eficaz en la lucha contra ISIS, est谩 claro que Ankara fue c贸mplice del crecimiento del grupo. De hecho, Brett McGurk, coordinador de la Casa Blanca para Oriente Medio, dijo en 2019 que los 40.000 combatientes extranjeros que se unieron a ISIS 鈥渢odos vinieron a trav茅s de Turqu铆a鈥. Adem谩s, ISIS estaba casi eliminado antes de la invasi贸n de Turqu铆a en 2019, y los continuos ataques de Ankara desde entonces han empoderado a ISIS para reconstruirse.

La construcci贸n de la AANES

Mientras las FDS liberaban 谩reas del califato de ISIS, tambi茅n empoderaban a los ciudadanos locales para construir un sistema de autogobierno, ahora llamado Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria (AANES). Organizando cada barrio por comunas, normalmente con unas 100 familias (no m谩s de 300), los residentes eligieron copresidentes y vicepresidentes masculinos y femeninos, y establecieron diez comit茅s abiertos a todos los residentes para gestionar sus propios asuntos. Varias comunas se combinan para formar un sub-distrito, y varios sub-distritos juntos forman un distrito, seguido de un cant贸n, una regi贸n y, por 煤ltimo, el nivel de AANES. El gobierno regional y las AANES tienen tres ramas de gobierno dirigidas por l铆deres elegidos: el Consejo Ejecutivo, el Consejo Legislativo y el Consejo de Justicia.

Miembros de todas las etnias y religiones est谩n cuidadosamente incluidos en la direcci贸n de la AANES, con copresidentes y vicepresidentes que representan toda la diversidad de sus propias comunidades, incluidos musulmanes kurdos y 谩rabes, cristianos sirio-asirios, cristianos armenios, yezid铆es, alau铆es, circasianos, turcomanos y otros, y la mitad de todos los representantes son mujeres. En 2020, en colaboraci贸n con la Freedom Research Foundation, pas茅 un mes en el noreste de Siria investigando sobre el gobierno en cuatro de las siete regiones, visitando a los miembros y copresidentes de los comit茅s en todos los niveles de gobierno. Descubrimos que la AANES ten铆a en realidad una sobrerrepresentaci贸n de minor铆as religiosas y 茅tnicas en puestos oficiales, lo que creaba una sociedad en la que todos eran bienvenidos, independientemente de su etnia, religi贸n o g茅nero. De hecho, la AANES tiene tres lenguas oficiales: kurdo, 谩rabe y sir铆aco.

La AANES no es un gobierno improvisado, sino una democracia cuidadosamente planificada que llena los vac铆os de gobernanza y seguridad que normalmente se producen cuando se elimina a los malos actores. Imaginemos que los vac铆os de seguridad y gobernanza en las llanuras de N铆nive y Sinjar (Shengal) hubieran sido llenados por los residentes, incluidas las diversas comunidades religiosas y 茅tnicas minoritarias que viven all铆, en lugar de por las milicias iran铆es que se interpusieron en el vac铆o. La AANES nos ha demostrado que la gobernanza es la forma de hacer permanentes los logros obtenidos durante la acci贸n militar. As铆 es como se pone fin a una 鈥済uerra eterna鈥.

Libertad religiosa notable

Conoc铆 esta notable sociedad y las incre铆bles condiciones de libertad religiosa a trav茅s de la Comisi贸n Estadounidense para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en ingl茅s), donde trabaj茅 durante cuatro a帽os, incluso como presidenta durante mi 煤ltimo a帽o. En la USCIRF, pusimos de relieve las condiciones de la AANES con dos audiencias. En ambas audiencias y en numerosos informes, la USCIRF contrast贸 las condiciones positivas de la AANES y el papel de la regi贸n como refugio de minor铆as religiosas frente a las zonas problem谩ticas bajo el r茅gimen de Assad, la ocupaci贸n turca y Hayat Tahir al-Sham, un grupo yihadista.

Durante un viaje al noreste de Siria el pasado mes de mayo, visit茅 una iglesia reci茅n construida de conversos, en su mayor铆a cristianos. Me qued茅 at贸nita al ver que una organizaci贸n isl谩mica de imanes enviaba flores con una nota de felicitaci贸n (驴en qu茅 otro lugar ocurre eso?). Esa misma semana, en Raqqa me reun铆 con miembros de la comunidad musulmana que ven铆an de la inauguraci贸n de una iglesia cristiana armenia en el centro de la ciudad. Cuesta creer que algunas de estas zonas formaran parte del califato de ISIS hace apenas cinco a帽os.

Justificar una invasi贸n

Con la econom铆a de Turqu铆a desmoron谩ndose, Erdogan es ahora profundamente impopular en su pa铆s. Est谩 utilizando la falsa amenaza del 鈥渢errorismo鈥 que emana de la frontera sur de Turqu铆a para recabar apoyos antes de las elecciones del pr贸ximo a帽o, a pesar de que no se han producido ataques fronterizos no provocados desde Siria. El terrible atentado de Estambul del 13 de noviembre proporcion贸 a Erdogan el pretexto perfecto para lanzar acusaciones contra el Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n (PKK) y, por extensi贸n, contra el pueblo del noreste de Siria (que no es el PKK). La sospechosa no parece ser kurda, y hay muchas afirmaciones contradictorias que no cuadran. Erdogan es conocido por acusar falsamente a opositores kurdos de ser miembros del PKK, as铆 que esto no es nada nuevo.

Estados Unidos no debe permitir que la mentira de Erdogan se utilice como excusa para una invasi贸n del noreste de Siria. Aunque muchos en el noreste de Siria estuvieron afiliados al PKK en el pasado, la AANES y las FDS no forman parte del PKK. El pueblo del noreste de Siria construy贸 su gobierno para proporcionar un futuro a sus familias, no para atacar a Turqu铆a. Son una amenaza para Turqu铆a como Taiw谩n lo es para China. Turqu铆a es una amenaza para la libertad, la paz y la seguridad en Siria. Corresponde a Estados Unidos y a la comunidad internacional hacer que las consecuencias de invadir Siria sean demasiado elevadas para Turqu铆a.

