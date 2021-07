¿Se puede estar en contra de la felicidad? Una crítica de la ciencia y la industria del bienestar

–

De parte de Briega

¬ŅSe puede estar en contra de la felicidad? Una cr√≠tica de la ciencia y la industria del bienestar

Este mes Renversé invita a la Librairie la Dispersion, que propone algunos textos seleccionados, tomados de libros de su catálogo, donde se tratan las cuestiones políticas de la salud mental, incluyendo cómo el sufrimiento del cuerpo pesa sobre la mente, las tácticas de resistencia y cuidado psicológico, y la conformación del individuo contemporáneo por los agentes delcapitalismo.

El extracto es una traducci√≥n del prefacio del libro de Williams Davies “The

Happiness Industry”, publicado por Verso en 2015. Davies cuestiona el rol actual de la felicidad y el bienestar como lubricantes del proceso capitalista de acumulaci√≥n de ganancias. Desde la fundaci√≥n del Foro Econ√≥mico Mundial en 1971, su reuni√≥n anual en Davos ha servido como un indicador √ļtil de la evoluci√≥n de la econom√≠a mundial. Las conferencias, a finales de enero, re√ļnen a dirigentes empresariales, pol√≠ticos de alto nivel, representantes de ONG’s y un pu√Īado de celebridades para abordar los principales problemas a los que se enfrentan la econom√≠a mundial y los responsables de la adopci√≥n de pol√≠ticas que se ocupen de ellos.

En los a√Īos ’70, cuando el FEM (Foro Econ√≥mico Mundial, tambi√©n llamado Foro de Davos) todav√≠a se conoc√≠a como el Foro Europeo de Gesti√≥n (European Management Forum), su principal preocupaci√≥n era la ralentizaci√≥n del crecimiento de la productividad en Europa. En los ’80 se interes√≥ por la desregulaci√≥n del mercado. En los ’90, la innovaci√≥n e Internet pasaron a ocupar un lugar central, y a principios del 2000, con el barullo de la econom√≠a mundial, empez√≥ a reconocer una serie de preocupaciones m√°s “sociales” acompa√Īadas de la ansiedad securitaria puesta de manifiesto tras el 11 de septiembre de 2001.

En los cinco a√Īos que siguieron al colapso del sector bancario en 2008, las reuniones de Davos se centraron en c√≥mo volver a poner en marcha la antigua f√≥rmula. En la reuni√≥n de 2014, multimillonarios, estrellas del pop y presidentes se codearon con un participante

menos esperado: un monje budista. Cada ma√Īana, antes de que comenzara la conferencia, los delegados tuvieron la oportunidad de meditar con el monje y aprender t√©cnicas de relajaci√≥n. “No eres esclavo de tus pensamientos“, dijo a su audiencia el hombre de la bata roja y amarilla mientras cog√≠a un iPad. “Una forma de hacerlo es observarlos… como un pastor sentado en un prado, observando las ovejas.” Lo m√°s probable es que de regreso a casa, centenares de pensamientos sobre carteras de acciones y regalos p√≠caros para las secretarias poblaran las mentes de su audiencia.

Fieles a sus principios comerciales competitivos, los organizadores de Davos no hab√≠an elegido un monje cualquiera. Fue un monje de √©lite, un ex bi√≥logo franc√©s llamado Matthieu Ricard, una celebridad menor en toda regla, que trabaja como traductor al franc√©s para el Dalai Lama y da conferencias TED sobre el tema de la felicidad. Es un tema sobre el que est√° especialmente cualificado, gracias a su reputaci√≥n de “el hombre m√°s feliz del mundo“. Durante varios a√Īos, Ricard particip√≥ en un estudio neurocient√≠fico en la Universidad de Wisconsin, tratando de entender c√≥mo se registran y se reflejan diferentes niveles de felicidad en el cerebro. Estos estudios, que requieren la instalaci√≥n de 256 sensores en la cabeza durante tres horas, normalmente sit√ļan al sujeto de la investigaci√≥n en una escala

que va desde la desdicha (+0,3) hasta el éxtasis (-0,3). Ricard recibió una puntuación de -0,45. Los investigadores nunca se habían encontrado con una situación así. Hoy, el Sr. Ricard guarda una copia de la tabla de resultados de los neurocientíficos en su ordenador portátil, con su nombre exhibido con orgullo como el ser humano más feliz.

La presencia del Sr. Ricard en la reuni√≥n de Davos en 2014 es un indicio de un cambio de rumbo m√°s general en comparaci√≥n con los a√Īos anteriores. El foro fu√© inundado por debates sobre la ¬ęconciencia plena¬Ľ (tambi√©n conocida como atenci√≥n consciente), una t√©cnica de relajaci√≥n derivada de una combinaci√≥n de psicolog√≠a positiva, budismo, terapia cognitiva-conductual y neurociencia. En total, veinticinco sesiones de la conferencia de 2014 se centraron en cuestiones relacionadas con el bienestar, tanto mental como f√≠sico, siendo m√°s del doble que en 2008.

Sesiones como la de ‚ÄúRewriting the Brain‚ÄĚ (reprogramando el cerebro) permitieron que los

participantes se familiarizaran con las √ļltimas t√©cnicas mediante las cuales se puede mejorar la funci√≥n cerebral. ‚ÄúHelath is Wealth‚ÄĚ (la salud es la riqueza) explor√≥ formas de convertir un mayor bienestar en una forma m√°s familiar de capital. Dada la oportunidad √ļnica de reunir a tantos responsables de alto nivel en un solo lugar, no es de extra√Īar que √©ste sea tambi√©n el escenario de una importante campa√Īa de comercializaci√≥n, dirigida por empresas que venden dispositivos, aplicaciones y asesoramiento destinados a promover estilos de vida m√°s “cuidadosos” y menos estresantes.

Mientras tanto, ‚Äúatenci√≥n consciente‚ÄĚ. Pero la conferencia fue m√°s all√° de las meras palabras. Cada delegado recibi√≥ un aparato que se adhiere al cuerpo, proporcionando actualizaciones constantes en el tel√©fono inteligente del portador para evaluar la salud de su actividad reciente. Si el portador no camina o no duerme lo suficiente, le viene comunicado.

Los participantes en el FEM de Davos pudieron obtener nueva información sobre su estilo de vida y bienestar. Más allá de eso, vislumbraron un futuro en el que todo comportamiento puede ser evaluado en términos de su impacto en la mente y el cuerpo. Formas de conocimiento que tradicionalmente solo podían adquirirse en una institución especializada,

como un laboratorio o un hospital, serían recogidas mientras los participantes deambulaban por Davos a lo largo de los cuatro días de la conferencia.

Esto es lo que preocupa ahora a nuestras élites mundiales. La felicidad, en sus diversas formas, ya no es un complemento agradable de la actividad más importante, es decir, la carrera por el dinero, ni es una preocupación de la nueva era para aquellos que tengan tiempo de sentarse a hacer pan. Como entidad mensurable, visible y mejorable, ya se ha introducido en la ciudadela de la gestión económica mundial. Si el FEM puede servir de guía (como ha hecho siempre en el pasado), el futuro de un capitalismo próspero depende de nuestra capacidad para combatir el estrés, la miseria y la enfermedad, reemplazándolos por la relajación, la felicidad y el bienestar. Las técnicas, las medidas y tecnologías están ahora disponibles para lograr esto, e impregnan los lugares de trabajo, las calles comerciales, el

hogar y el cuerpo humano.

Este programa se extiende mucho m√°s all√° de los Alpes suizos y, de hecho, en los √ļltimos a√Īos se ha ido ganando gradualmente la confianza de los responsables de la gesti√≥n y la toma de decisiones. Varios organismos oficiales de estad√≠stica de todo el mundo, en particular de los Estados Unidos, GranBreta√Īa, Francia y Australia, publican ahora informes peri√≥dicos sobre los niveles de “bienestar nacional“. Algunas ciudades, como Santa M√≥nica, California, han invertido en sus propias versiones locales de estos informes. El movimiento de psicolog√≠a positiva est√° difundiendo t√©cnicas y lemas mediante los cuales las personas pueden mejorar su felicidad cotidiana, a menudo aprendiendo a bloquear pensamientos y recuerdos innecesarios. Ya se ha experimentado la idea de que algunos de estos m√©todos pueden ser a√Īadidos al programa escolar con el prop√≥sito de entrenar a los ni√Īos para la

felicidad.

Un n√ļmero cada vez mayor de empresas emplean a “Jefes de Felicidad” (Chiel happiness Officers),mientras que Google cuenta con un ‚ÄúCompa√Īero feliz‚ÄĚ (Jolly Good Fellow) para difundir atenci√≥n y empat√≠a. Los consultores de la felicidad asesoran a las empresas sobre c√≥mo levantar la moral de sus empleados, a los desempleados sobre c√≥mo recuperar el entusiasmo por el trabajo y ‚Äď en un caso en Londres ‚Äď a personas desplazadas por la fuerza de sus hogares sobre c√≥mo seguir adelante emocionalmente.

La ciencia est√° avanzando r√°pidamente para apoyar este programa. Los neurocient√≠ficos est√°n identificando c√≥mo la felicidad y la infelicidad est√°n f√≠sicamente inscritas en el cerebro, como hicieron los investigadores de Wisconsin con Matthieu Ricard, y est√°n buscando explicaciones neurol√≥gicas de por qu√© el canto y el verdor parecen mejorar nuestro bienestar mental. Afirman haber encontrado la respuesta precisa de las zonas del cerebro que generan emociones positivas y negativas, incluyendo un √°rea que al estimularse provoca “felicidad“, y un “regulador de la intensidad del dolor“. La innovaci√≥n en el movimiento experimental del “yo cuantificado” (quantified self) es que permite a los individuos seguir sus estados de √°nimo de forma personalizada, a trav√©s de diarios y aplicaciones de tel√©fonos inteligentes. A medida que se acumulan las pruebas estad√≠sticas en esta esfera, se desarrolla el campo de la “econom√≠a de la felicidad” para aprovechar todos estos nuevos datos, que proporcionan una imagen exacta de las regiones, los estilos de vida, las formas de empleo o los tipos de consumo quegeneran el mayor bienestar mental.

Nuestras esperanzas se canalizan estrat√©gicamente en esta b√ļsqueda de la felicidad, en un sentido objetivo, mensurable y gestionado. Las cuestiones sobre el estado de √°nimo que antes se consideraban “subjetivas” se resuelven ahora con la ayuda de datos objetivos. Al mismo tiempo, esta ciencia del bienestar se combina con datos econ√≥micos y m√©dicos. A medida que los estudios sobre la felicidad se vuelven m√°s interdisciplinarios, las exigencias sobre las mentes, los cerebros, los cuerpos y la actividad econ√≥mica se est√°n modificando mutuamente, sin que se preste mucha atenci√≥n a las cuestiones filos√≥ficas en juego. Un √≠ndice √ļnico de optimizaci√≥n general del ser humano se perfila en el horizonte.

Lo que est√° claro es que los que poseen las tecnolog√≠as para producir los efectos de la felicidad est√°n en una posici√≥n de considerable influencia, y que los poderosos est√°n a√ļn m√°s seducidos por las promesas de estas tecnolog√≠as.

¬ŅEs posible estar en contra de la felicidad? Los fil√≥sofos pueden debatir la plausibilidad de esta posici√≥n. Arist√≥teles entend√≠a la felicidad como el fin √ļltimo de los seres humanos, aunque en un sentido rico y √©tico. No todo el mundo estar√≠a de acuerdo con esto. “El hombre no busca la felicidad“, escribi√≥ Friedrich Nietzsche, “s√≥lo el ingl√©s la busca“.Si bien la psicolog√≠a positiva y la cuantificaci√≥n de la felicidad han impregnado nuestra cultura pol√≠tica

y econ√≥mica desde los a√Īos 90, existe una creciente inquietud acerca de la forma en que las nociones de felicidad y bienestar han sido adoptadas por los encargados de formular pol√≠ticas y los administradores. El riesgo es que esta ciencia termine culpando ‚Äď y curando ‚Äď a los individuos de su propia miseria, e ignore el contexto que contribuy√≥ a ella.[…] tenemos la sensaci√≥n de que cuando los decanos del Foro Econ√≥mico Mundial se hacen cargo de

un programa con tanto entusiasmo, hay al menos un motivo de sospecha. Las tecnologías de

seguimiento del estado de √°nimo, los algoritmos de an√°lisis de los sentimientos y las t√©cnicas de meditaci√≥n anti-estr√©s se est√°n utilizando para servir a ciertos intereses pol√≠ticos y econ√≥micos. No se nos dan simplemente para nuestra propia realizaci√≥n aristot√©lica. La psicolog√≠a positiva, que repite el mantra de que la felicidad es una “elecci√≥n” personal, es por lo tanto en gran medida incapaz de proporcionar una salida al consumismo y al egocentrismo buscado por muchas personas conforme a los gur√ļs positivos. Pero esto es s√≥lo un elemento de la cr√≠tica que aqu√≠ desarrollaremos aqu√≠.

Una de las formas en que la ciencia de la felicidad trabaja ideol√≥gicamente es presentarse como radicalmente nueva, inaugurando un nuevo comienzo, a trav√©s del cual los dolores, la pol√≠tica y las contradicciones del pasado pueden ser superados. A principios del siglo XXI, el veh√≠culo de esta promesa es el cerebro. ¬ę En el pasado, no ten√≠amos ni idea de lo que hac√≠a feliz a la gente – pero ahora lo sabemos ¬Ľ es como viene presentada la oferta. Disponemos de una ciencia rigurosa sobre el afecto subjetivo, y estar√≠amos locos si no aplic√°ramos pol√≠ticas de gesti√≥n, medicina, autoayuda, marketing y cambios de comportamiento.

¬ŅY si esta exuberancia psicol√≥gica, de hecho, hubiera estado con nosotros durante doscientos a√Īos? ¬ŅYsi la actual ciencia de la felicidad fuera s√≥lo la √ļltima iteraci√≥n de un proyecto en curso que asume que la relaci√≥n entre la mente y el mundo se presta a un examen matem√°tico? …] Una y otra vez, desde la Revoluci√≥n Francesa hasta el d√≠a de hoy (y cada vez m√°s a finales del siglo XIX), se ha vendido una particular utop√≠a cient√≠fica: las cuestiones fundamentales de la moral y la pol√≠tica pueden ser resueltas gracias a una adecuada ciencia de los sentimientos humanos. La forma en que estos sentimientos se clasifican cient√≠ficamente variar√° obviamente. A veces son “emocionales“, a veces “neurales“, “de

comportamiento” o “fisiol√≥gicos“. No obstante, surge un patr√≥n en el que una ciencia de los

sentimientos subjetivos viene propuesta como la forma definitiva de determinar cómo actuar, tanto en el plano moral como político.

El esp√≠ritu de esta agenda tiene su origen en la Ilustraci√≥n. Pero los que mejor lo han explotado son los que tienen inter√©s en el control social, muy a menudo para el beneficio privado. Esta desafortunada contradicci√≥n explica la forma precisa en que la industria de la felicidad est√° progresando. Al criticar la ciencia de la felicidad, no pretendo denigrar el valor √©tico de la felicidad como tal, y menos a√ļn trivializar el dolor de quienes sufren de infelicidad cr√≥nica o depresi√≥n, y que naturalmente pueden buscar ayuda en nuevas t√©cnicas de gesti√≥n conductual o cognitiva. El objetivo es desenredar la esperanza y la alegr√≠a de las infraestructuras de medici√≥n, vigilancia y gobernanza.

Estas preocupaciones pol√≠ticas e hist√≥ricas abren otra serie de propuestas. Tal vez esta visi√≥n cient√≠fica de la mente, como un objeto mec√°nico u org√°nico, con sus propios comportamientos y enfermedades que deben ser monitoreados y medidos, no es tanto la soluci√≥n a nuestros males como una de las causas culturales m√°s profundas. Se puede decir que ya somos el producto de varios esfuerzos superpuestos, a veces contradictorios, para observar nuestros sentimientos y comportamientos. Desde finales del siglo XIX, los publicistas, los gerentes de recursos humanos, los gobiernos y las compa√Ī√≠as farmac√©uticas

nos han estado observando, instando, empujando, optimizando y superando psicol√≥gicamente. Tal vez lo que necesitamos ahora no es m√°s, ni mejor ciencia de la felicidad o del comportamiento, sino menos, o una ciencia diferente. ¬ŅQu√© probabilidad hay de que dentro de doscientos a√Īos los historiadores miren hacia atr√°s a los comienzos del siglo XXI y digan: “Ah, s√≠, es cuando la verdad sobre la felicidad humana se revel√≥ finalmente”? Y si esto es tan improbable, entonces ¬Ņpor qu√© estamos perpetuando

este tipo de discurso si no es porque es √ļtil para los poderosos? ¬ŅSignifica esto que la actual explosi√≥n de inter√©s pol√≠tico y comercial en la felicidad es s√≥lo una moda ret√≥rica? ¬ŅSe disipar√° una vez que redescubramos la imposibilidad de reducir las cuestiones √©ticas y

políticas a cálculos numéricos? No del todo. Hay dos razones importantes por las que la ciencia de la felicidad se ha vuelto repentinamente tan importante a principios del siglo XXI, pero son de naturaleza sociológica. Como tales, nunca son abordados directamente por los psicólogos, gerentes, economistas y neurocientíficos que impulsan esta ciencia.

El primero se refiere a la naturaleza del capitalismo. Uno de los participantes en la reuni√≥n de Davos de 2014 hizo una observaci√≥n que conten√≠a mucha m√°s verdad de lo que probablemente se dio cuenta:”Hemos creado nuestro propio problema que ahora estamos tratando de resolver“. En particular, habl√≥ de c√≥mo las pr√°cticas de trabajo 24 horas al d√≠a, 7 d√≠as a la semana y las c√°maras digitales siempre encendidas hab√≠an hecho que los ejecutivos se sintieran tan estresados que ahora ten√≠an que meditar sobre c√≥mo hacer frente a las consecuencias. El mismo diagn√≥stico podr√≠a extenderse a la cultura del capitalismo postindustrial en el sentido m√°s amplio.

Desde los a√Īos ‚Äė60, las econom√≠as occidentales han venido sufriendo un problema agudo relacionado con su creciente dependencia respecto a nuestro compromiso psicol√≥gico y emocional (ya sea en el trabajo, con las marcas, con nuestra propia salud y bienestar), al tiempo que cada vez les resulta m√°s dif√≠cil de mantener. Las formas de desconexi√≥n privada, que a menudo se manifiestan en forma de depresi√≥n y enfermedades psicosom√°ticas, no se inscriben √ļnicamente en el marco del sufrimiento experimentado por el individuo; son cada vez m√°s problem√°ticas para los responsables pol√≠ticos y los gestores, ya que pesan sobre la econom√≠a. Sin embargo, los datos de la epidemiolog√≠a social dibujan un cuadro inquietante de la concentraci√≥n de infelicidad y depresi√≥n en sociedades muy desiguales con valores altamente materialistas y competitivos. Los empresarios hacen cada vez m√°s hincapi√© en el

compromiso comunitario y psicol√≥gico, lo cual va en contra de las tendencias econ√≥micas a largo plazo de atomizaci√≥n e inseguridad. Tenemos un modelo econ√≥mico que reduce precisamente los atributos psicol√≥gicos de los que depende. En este sentido m√°s general e hist√≥rico, los gobiernos y las empresas han “creado los problemas que ahora tratan de resolver“. La ciencia de la felicidad ha logrado la influencia que tiene porque promete

proporcionar la tan esperada soluci√≥n. En primer lugar, los economistas de la felicidad son capaces de poner un precio monetario al problema de la miseria y la alienaci√≥n. La empresa de encuestas Gallup, por ejemplo, ha estimado que el descontento de los empleados en la econom√≠a estadounidense cuesta 500.000 millones de d√≥lares al a√Īo en p√©rdida de productividad, p√©rdida de ingresos fiscales y costes de atenci√≥n sanitaria. La psicolog√≠a positiva y las t√©cnicas relacionadas juegan entonces un papel clave para ayudar a las personas a recuperar su energ√≠a y su dinamismo. Se espera que un fallo fundamental

de nuestra economía política actual pueda superarse sin tener que afrontar graves problemas político-económicos. La psicología es muy a menudo el medio por el cual las sociedades evitan mirarse al espejo.

La segunda razón estructural del creciente interés en la felicidad es un poco más preocupante y guarda relación con la tecnología. Hasta hace relativamente poco tiempo, la mayoría de los intentos científicos de conocer o manipular los sentimientos de otra persona tenían lugar en instituciones formalmente identificables, como laboratorios de psicología, hospitales, lugares de trabajo, grupos de discusión o similares. Este ya no es el caso hoy en día. En julio de 2014, Facebook publicó un artículo académico con detalles de cómo había logrado cambiar el estado de ánimo de cientos de miles de sus usuarios manipulando sus flujos de información. Hubo una protesta debido a que se hizo de forma secreta . Pero

cuando la tormenta amain√≥, el enojo se convirti√≥ en ansiedad: ¬ŅSe molestar√≠a Facebook en publicar un art√≠culo as√≠ en el futuro, o simplemente continuar√≠a el experimento y se guardar√≠a los resultados para s√≠ mismo?

La vigilancia de nuestro estados de √°nimo y sentimientos se convierte en una funci√≥n de nuestro entorno f√≠sico. En 2014, British Airways prob√≥ una “Manta de la Felicidad“, que supervisa el nivel de satisfacci√≥n de los pasajeros mediante vigilancia neurol√≥gica. Cuando un pasajero se relaja, la manta cambia de rojo a azul, lo que indica al personal de la aerol√≠nea que est√° siendo bien atendido. En la actualidad existen en el mercado diversas tecnolog√≠as para medir y analizar el bienestar, desde relojes de pulsera hasta tel√©fonos inteligentes, pasando por Vessyl, una taza “inteligente” que controla la ingesta de l√≠quidos en funci√≥n de sus efectos sobre la salud. Uno de los argumentos neoliberales fundamentales a favor del mercado era que serv√≠a como un vasto dispositivo sensorial, captando millones de deseos, opiniones y valores individuales para convertirlos en precio. Podemos estar en el amanecer de una nueva era post-neoliberal en la que el mercado ya no es la principal herramienta para esta captaci√≥n del sentimiento de las masas. Una vez que las herramientas de supervisi√≥n de la felicidad inundan nuestra vida cotidiana, surgen otros medios para cuantificar el sentimiento en tiempo real, que pueden extenderse incluso m√°s all√° de los mercados.

Las preocupaciones liberales sobre la privacidad siempre han considerado que ésta debe equilibrarse con la seguridad. Pero hoy en día, tenemos que enfrentarnos al hecho de que una parte considerable de vigilancia se lleva a cabo para mejorar nuestra salud, felicidad, satisfacción o placeres sensoriales.

Independientemente de los motivos, si creemos que hay límites respecto a cuanto de nuestra vida debe ser gestionada por expertos, entonces también debe haber límites a la cantidad de positividad psicológica y física a la que debemos aspirar. Toda crítica de la vigilancia omnipresente debe incluir ahora una crítica de la maximización del bienestar, incluso bajo el riesgo de estar menos sano, menos feliz y menos rico.

Comprender estas tendencias como hist√≥ricas y sociol√≥gicas no indica por s√≠ mismo c√≥mo podemos resistir o evitarlas. Pero tiene una gran ventaja liberadora: la de desviar nuestra atenci√≥n cr√≠tica hacia afuera, hacia el mundo, y no hacia adentro, hacia nuestros sentimientos, nuestro cerebro o nuestro comportamiento. A menudo se dice que la depresi√≥n es “la ira que se vuelve hacia adentro“. En numerosos aspectos, la ciencia de la felicidad es una “cr√≠tica interna“, a pesar de todos los llamados de los investigadores de la psicolog√≠a positiva para que “observemos” el mundo que nos rodea. La incesante fascinaci√≥n por el caudal de sentimientos subjetivos s√≥lo puede desviar la atenci√≥n cr√≠tica de cuestiones pol√≠ticas y econ√≥micas m√°s amplias. En lugar de tratar de cambiar nuestros sentimientos,

sería una buena idea tomar lo que hemos enfocado hacia adentro y tratar de redirigirlo hacia afuera.

Una forma de empezar sería mirar con escepticismo la historia de la medida de la felicidad en sí misma.

P.S.

Son dos historias paralelas, dos historias que a veces se cruzan: la de la mente y sus ciencias, y la de las pr√°cticas de emancipaci√≥n colectiva y sus teor√≠as. Estos son dos de los motores intelectuales m√°s poderosos de la historia occidental en el siglo XX ‚Äď las luchas colectivas de emancipaci√≥n, de clase, descolonial, feminista, queer, crip, etc. ‚Äď y la popularizaci√≥n de la psicolog√≠a. Y su actualidad no se ha disipado. Pero la alianza de estas dos ideas genera contradicciones y tensiones potenciales ‚Äď un juego de atracci√≥n y repulsi√≥n, de idealismo contra materialismo. Porque la mente es lo que nos hace individuos ‚Äď y por lo tanto es a menudo un arma formidable contra la idea de lo colectivo. Y a la inversa, es dif√≠cil concebir la emancipaci√≥n colectiva sin una liberaci√≥n de la mente al mismo nivel.

La Librer√≠a ‚ÄúLa Dispersion‚ÄĚ de Ginebra propone algunos textos seleccionados, extra√≠dos de libros de sus estanter√≠as, que hablan sobre las cuestiones pol√≠ticas de la salud mental, incluyendo c√≥mo el sufrimiento de los cuerpos pesa sobre las mentes, t√°cticas de resistencia y cuidado psicol√≥gico, y la formaci√≥n del individuo contempor√°neo por los agentes/factores del capitalismo.

Metidos en (esta) materia, giramos en torno a la noci√≥n de “salud mental”, concepto que se ha utilizado ampliamente desde los a√Īos ‚Äė80 en el discurso p√ļblico y pol√≠tico para abordar la cuesti√≥n de lo que se refiere a la mente, la psique; su bienestar o sufrimiento. A lo largo de este ciclo, exploramos diferentes caminos heterog√©neos para reapropiarnos, acercarnos o a veces alejarnos de esta definici√≥n y cuestionar el uso de estos t√©rminos.