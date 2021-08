¿Se pueden descontar de la nómina los retrasos en el inicio de la jornada?

No se considera multa de haber, puesto que para ello es necesario que se detraiga un salario devengado, lo que no se produce si no hay prestaci贸n efectiva de trabajo

El TS confirma que la empresa puede descontar directamente de las n贸minas los minutos de retraso en los fichajes de entrada por la falta de puntualidad del trabajador. No se considera multa de haber, puesto que para ello es necesario que se detraiga un salario devengado, lo que no se produce si no hay prestaci贸n efectiva de trabajo. La sentencia cuenta con un voto particular.

Una empresa de contact center descuenta directamente en la n贸mina de sus trabajadores la parte correspondiente a los minutos de retraso en que incurren a la hora de incorporarse al trabajo. El sindicato CGT presenta demanda de conflicto colectivo solicitando que se declare esta pr谩ctica contraria a derecho pues implica una multa de haber encubierta ya que la jornada que prev茅 el convenio colectivo es anual y estos per铆odos de tiempo se podr铆an recuperar en otro momento.

Adem谩s, considera que la empresa impone una doble sanci贸n sobre la misma actuaci贸n pues sanciona disciplinariamente a los trabajadores que incurren en faltas de puntualidad de manera reiterada.

La empresa por su parte, considera que la recuperaci贸n del tiempo dejado de trabajar es pr谩cticamente imposible por la naturaleza de las campa帽as contratadas con las terceras empresas para prestar servicios en franjas determinadas de tiempo.

