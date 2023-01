–

January 12, 2023

Ser谩 en la Ex ESMA y se espera que est茅n presentes autoridades de Parques Nacionales, del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Seguridad, el INAI y la Secretar铆a de Derechos Humanos. La reuni贸n surge luego de las actividades y reclamos realizados por la Comitiva de Autoridades Mapuche y Mapuche Tehuelche, acompa帽ados por organizaciones, el pasado 14 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires. Reclaman la libertad de Romina Rosas, Luciana Jaramillo, Celeste Huenumil y la machi Betiana Colhuan Nahuel, que junto a sus hijos, fueron detenidas en la represi贸n a la lof Lafken Winkul Mapu, el pasado 4 de octubre. Exigen el cese a la persecuci贸n, el retorno de la Machi, autoridad espiritual al territorio y el desmantelamiento del Comando Unificado. Desde las 14 convocan a acompa帽ar en las puertas de la Ex ESMA, Av. Del Libertador 8151, donde habr谩 radio abierta y conferencia de prensa. Las actividades ser谩n transmitidas. Por ANRed.

A partir de las 14 en la Ex ESMA, convocan a acompa帽ar a la Comitiva de Autoridades Tradicionales del Pueblo Mapuche y Mapuche Tehuelche que participar谩n de una mesa de di谩logo con representantes del gobierno nacional. La reuni贸n fue prometida por el presidente Alberto Fern谩ndez, el pasado 14 de diciembre, en una audiencia con la Comitiva en la Casa Rosada, donde adem谩s estuvieron presentes el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla y el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Ind铆genas, Alejandro Marmoni.

鈥淓sta audiencia fue conseguida con mucho esfuerzo y trabajo de nuestro pueblo mapuche, organizaciones nacionales e internacionales, que estuvieron acompa帽ando y que siguen pendiente de los resultados de esta reuni贸n y compromisos asumidos por el poder ejecutivo鈥, informaba la Comitiva sobre la audiencia de diciembre.

Y agregaba 鈥渆l objetivo de la misma fue que el poder ejecutivo se haga responsable del avasallamiento al pueblo mapuche de Puel Mapu (lo que se conoce como Argentina) de los 煤ltimos meses, y que todo se encamine a poner fin a la prisi贸n domiciliaria de la Machi Betiana Colhuan, tres lamien m谩s y todas las infancias mapuche que se encuentran cumpliendo esta privaci贸n de la libertad desde hace m谩s de dos meses por una causa que es excarcelable, en definitiva por reconocerse como mapuche. Adem谩s que se debe desmantelar al Comando Unificado que a煤n tiene militarizada la zona del relmu lafken ( mal llamada Villa Mascardi) que adem谩s, se encuentra en estado de sitio. Tambi茅n exigir la desmilitarizaci贸n de nuestra lof Lafken Winkul Mapu. Teniendo que cuenta que all铆 se encuentra un espacio sagrado y ceremonial, no s贸lo para esta lof, sino para todo el pueblo mapuche de Puel Mapu.鈥

En dicha reuni贸n, la Comitiva exigi贸 adem谩s el retorno de la Machi a su rewe ( territorio) por su salud y por las infancias afectadas que viv铆an en la lof antes del desalojo. De los resultados de aquella audiencia, la Comitiva inform贸 que de la Secretaria de DDHH y el poder ejecutivo se comprometieron a convocar reuni贸n entre Parques Nacionales y la comunidad, a respetar las culturas originarias y continuar el di谩logo y con respecto a las mujeres detenidas, el ejecutivo prometi贸 entablar intervenciones ante la justicia.

Desde la Comisi贸n de Resguardo y Seguimiento del compromiso gubernamental de constituir una mesa de di谩logo en relaci贸n al conflicto territorial entre la Lof Lafken Winkul Mapu y la Administraci贸n de Parques Nacionales, que se constituy贸 como garante, veedor el pasado 14 de diciembre, pidieron al Secretario de Derechos Humanos de la Naci贸n, Horacio Pietragalla Corti, que hoy est茅n presentes funcionarios pol铆ticos que tengan facultad de tomar decisiones. A fin de que sea resolutiva la Comisi贸n exige la presencia del Ministro de Ambiente, Juan Cabandi茅, del Presidente de Parques Nacionales Federico Granato, del Ministro de Seguridad, An铆bal Fern谩ndez y del INAI, Alejandro Mormoni.

Por su parte, Soraya Maico帽o, integrante y vocera de la Comisi贸n de las Autoridades Ancentrales Mapuche y Mapuche Tehuelche, en di谩logo con ANRed, destac贸 sobre el acompa帽amiento que est谩n recibiendo: 鈥 hay un acuerpamiento, un apoyo solidario, una empat铆a por parte de organizaciones, de personas militantes por los derechos humanos, madres, hijos, abuelas, vinculadas a la tierra, a gremios de trabajadores. Nos sentimos muy acompa帽ados y cuidados en todos los espacios donde se generaron instancias de conversaci贸n, conversatorio, visibilizaci贸n. Hay mucho p煤blico que no es pasivo, no s贸lo escucha o tiene tristeza por el pueblo mapuche sino que son personas que est谩n y ganan las calles cotidianamente cada uno con sus propios reclamos y siente propia la causa mapuche, entendiendo que nuestra causa adem谩s de pedir concretamente la liberaci贸n de nuestras lamien y su Machi y su retorno al territorio tambi茅n tiene que ver con la defensa de la tierra, el agua, los recursos que vienen siendo afectados por c贸mo se vienen manejando el Estado, el poder pol铆tico, el capitalismo en torno a lo que se denomina recursos naturales y c贸mo esta pr谩ctica extractivista est谩 dejando situaciones de destrucci贸n en la tierra, el desmonte, la sequ铆a y que eso afecta gravemente a las personas. Entonces tambi茅n entienden que la tierra es un sujeto de derechos y que hay que empezar a trabajar sea cual sea el reclamo de cada organizaci贸n. Y en esto tambi茅n debe ir como bandera el reclamo del respeto por la tierra y el cuidado y no permitir m谩s los avances extractivistas que est谩n dejando m谩s pobreza y destrucci贸n鈥

Y agreg贸 鈥 nuestras mapu lamien siguen hacinadas en una casa, en una ruca mapuche. Hace m谩s de dos meses que esa casa devino en una prisi贸n domiciliaria de 4 mujeres mapuche y 9 infancias. La situaci贸n es muy dram谩tica y hasta el propio presidente afirm贸 que era un delito excarcelable y que no deber铆an estar presas.禄

芦Deber铆a empezar a revisarse el poder mafioso con el que se maneja el poder jur铆dico que responde a las demandas de ciertas empresas, medios hegem贸nicos y consensos. Nadie le est谩 poniendo el foco a los Consensos que se van creando y el pueblo mapuche termina siendo el conejillo de indias de estas fuerzas represivas que se van creando y tambi茅n el pueblo m谩s despojado, judicializado, criminalizado y asesinado pero que tambi茅n representa una resistencia real y concreta a las pol铆ticas extractivistas que lleva el Estado argentino鈥, dijo la vocera para finalizar.

Las actividades desde las puertas de la Ex ESMA, ser谩n transmitadas