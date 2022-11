–

November 24, 2022

Algo m谩s de una veintena de personas nos hemos dado cita en la Pla莽a i Baix d鈥橢lx para pedir la paz para Ucrania e instar a los distintos gobiernos a que hagan todo lo posible para que las partes enfrentadas se sienten en una mesa de negociaci贸n y diriman sus diferencias, en busca de un acuerdo justo y coherente con la voluntad de todas las personas afectadas, a trav茅s de la v铆a diplom谩tica.

En la misma plaza, junto a dos pancartas cr铆ticas con la guerra se colocaron dos mesas en las que quien lo dese贸 pudo escribir cartas que ser谩n remitidas a las embajadas de Rusia y Ucrania. En ellas se insta a estos pa铆ses al cese de las hostilidades y a dar paso a la negociaci贸n pac铆fica.





Recordamos que este acto, realizado un d铆a 24 de mes, por ser el d铆a en que Rusia invadi贸 Ucrania, se seguir谩 llevando a cabo mensualmente en tanto la guerra no llegue a su fin.





La convocatoria ilicitana se realiz贸 por parte de CNT Elx y el Grup Antimilitarista Tortuga. Invitamos a otros colectivos de la ciudad, que compartan nuestra vocaci贸n no partidista y partidaria de la paz a ser tambi茅n convocantes.





Tambi茅n cabe decir que el acto se realiza en las ciudades vecinas de Novelda, Archena, Cartagena y Murcia. Esperamos que cada vez m谩s ciudades se unan a esta iniciativa.

Manifiesto:

Paremos la guerra de Ucrania. 隆Negociaci贸n Ya!

Un d铆a 24 comenz贸 la invasi贸n de Ucrania por parte de Rusia.

Desde entonces miles de personas han perdido su vida, sus viviendas y propiedades. Muchas han quedado mutiladas, otras han tenido que exiliarse. Algunas han sido encarceladas o ejecutadas extrajudicialmente por encontrarse en el lado no conveniente de la frontera o por negarse a formar parte de la carnicer铆a militar.

Por otra parte, 驴qu茅 guerra moderna no va acompa帽ada de un ecocidio?

En todas las guerras quienes m谩s sufren y mueren son inocentes y la actual guerra de Ucrania no es una excepci贸n.

Cuando decimos inocentes no s贸lo estamos hablando de seres humanos, que tambi茅n, sino de bosques, animales, ecosistemas enteros que se ven destruidos por el fuego, productos qu铆micos, explosiones… aniquilados por la codicia de unos pocos seres humanos.

M谩s all谩 de los continuos bombardeos, por tierra, mar y aire, que tantas vidas est谩n arrebatando y tantos da帽os al medio est谩n produciendo, tenemos el ejemplo m谩s claro en la voladura de los gasoductos del B谩ltico y los “da帽os colaterales” que esta acci贸n b茅lica ha producido en la fauna y flora de aquel ecosistema, adem谩s del exceso de metano que ha a帽adido a la ya de por s铆 deteriorada atm贸sfera de nuestro planeta.

Como seres humanos responsables de dejar un mundo m谩s sano y justo a nuestros descendientes, exigimos a los contendientes y a quienes les apoyan, que se produzca inmediatamente un alto el fuego y comiencen negociaciones para parar esta guerra ecocida y criminal y encontrar una soluci贸n justa y satisfactoria para las partes enfrentadas.

La espiral de la guerra no es f谩cil de detener pero si, al menos, no lo intentamos, puede que contin煤e hasta que no quede ning煤n contendiente ganador y perdamos todo nuestro ecosistema com煤n, no ya por el terrible cambio clim谩tico, sino por un apocalipsis nuclear.

Basta de jugar con la vida tantas personas, as铆 como con la de miles de millones de seres vivos que no entienden lo que est谩 pasando pero igualmente sufren y mueren.

Hoy alzamos nuestra voz en esta concentraci贸n pero vamos a continuar hasta parar la guerra. Esperamos el apoyo de todas las personas convencidas de que ya han sufrido y muerto demasiados inocentes.

PAREMOS EL ECOCIDIO, PAREMOS LA GUERRA, NEGOCIACI脫N YA!!!

Parem la guerra d鈥橴crania. Negociaci贸 ja!

Un dia 24 va comen莽ar la invasi贸 d鈥橴cra茂na per part de R煤ssia.

Des d鈥檈ixe moment milers de persones han perdut la seua vida, els seus habitatges i les seues propietats. Moltes han quedat mutilades, unes altres han hagut d鈥檈xiliar-se. Algunes han sigut empresonades o executades extrajudicialment per trobar-se en el costat no convenient de la frontera o per negar-se a formar part de la carnisseria militar.

D鈥檃ltra banda, quina guerra moderna no va acompanyada d鈥檜n ecocidi?

En totes les guerres els qui m茅s pateixen i moren s贸n innocents i l鈥檃ctual guerra d鈥橴cra茂na no 茅s una excepci贸.

Quan diem innocents no sols estem parlant d鈥櫭﹕sers humans, que tamb茅, sin贸 de boscos, animals, ecosistemes sencers que es veuen destru茂ts pel foc, productes qu铆mics, explosions… aniquilats per la cobd铆cia d鈥檜ns pocs 茅ssers humans.

M茅s enll脿 dels continus bombardejos, per terra, mar i aire, que tantes vides estan arrabassant i tants danys al medi estan produint, tenim l鈥檈xemple m茅s clar en la voladura dels gasoductes del B脿ltic i els “danys col路laterals” que aquesta acci贸 b猫l路lica ha produ茂t en la fauna i flora d鈥檃quell ecosistema, a m茅s de l鈥檈xc茅s de met脿 que ha afegit a la ja deteriorada atmosfera del nostre planeta.

Com a 茅ssers humans responsables de deixar un m贸n m茅s sa i just als nostres descendents, exigim als contendents i als qui els donen suport, que es produ茂sca immediatament un alto el foc i comencen negociacions per a parar aquesta guerra ecocida i criminal i trobar una soluci贸 justa i satisfact貌ria per a les parts enfrontades.

L鈥檈spiral de la guerra no 茅s f脿cil de detindre per貌 si, almenys, no ho intentem, pot ser que continue fins que no quede cap contendent guanyador i perdem tot el nostre ecosistema com煤, no ja pel terrible canvi clim脿tic, sin贸 per una apocalipsi nuclear.

N鈥檋i ha prou de jugar amb la vida de tantes persones, aix铆 com amb la de milers de milions d鈥櫭﹕sers vius que no entenen qu猫 est脿 passant per貌 igualment pateixen i moren.

Avui alcem la nostra veu en aquesta concentraci贸 per貌 continuarem fins a parar la guerra. Esperem el suport de totes les persones conven莽udes que ja han patit i mort massa innocents.

PAREM L鈥橢COCIDI! PAREM LA GUERRA! NEGOCIACI脫 JA!