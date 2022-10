–

Desde la Multisectorial Golfo San Mat├şas realizaron el ÔÇťEncuentro Plurinacional Defendamos nuestro GolfoÔÇŁ que tuvo lugar en la localidad de Las Grutas el pasado s├íbado. Se trat├│ de una actividad organizada en el marco del reclamo que las organizaciones ambientalistas vienen sosteniendo para que se anule la modificaci├│n de la ley 3308 realizada por la Legislatura rionegrina. ┬źAnte la urgente gravedad de las problem├íticas socioambientales mantenemos la firme determinaci├│n a seguir construyendo alternativas comunitarias al falso desarrollo que propone el Estado y las corporaciones a trav├ęs de la imposici├│n de una matriz extractivista que arrasa y destruye territorios y comunidades. Celebramos estas oportunidades de enlazar miradas y planificar acciones en colectivo. Nuevamentele decimos no a la modificaci├│n de la ley 3308. Por un mar libre de petroleras. Basta de ecocidio┬╗ expresaron desde la Multisectorial. Por ANRed

