Fue este s谩bado por la ma帽ana. Sobre el cierre hubo pol茅mica en el escenario. Fue cuando el atleta militante Mart铆n Sharples recibi贸 su premio y realiz贸 un encendido discurso recordando a los 30 mil, y contra Horacio Rodr铆guez Larreta. En referencia al secuestro que sufri贸 el padre del jefe de Gobierno porte帽o, dijo: 鈥淪i 茅l tiene una familia v铆ctima de la dictadura y no est谩 presente ac谩, es porque las v铆ctimas de la dictadura en Argentina a 茅l no lo representan, y a nosotros s铆鈥. Desde la coordinaci贸n lo quisieron cortar. Compartimos esta nota en la que Sharples repasa la historia de la Carrera.

Por Mart铆n Sharples, Especial para La Retaguardia. Redacci贸n: Mart铆n Sharples. Edici贸n: Fernando Tebele. Video: Luis Angi贸.

La historia de Miguel S谩nchez se conoci贸 en 1998 cuando se cumplieron los 20 a帽os de su desaparici贸n, a trav茅s de una nota en el suplemento deportivo de Clar铆n realizada por Ariel Scher y V铆ctor Pochat. El t铆tulo de la nota era Memoria de un atleta. A ra铆z de de esa publicaci贸n, muchos conocimos su historia. En mi caso, siempre trat茅 de recordarlo en cada carrera. Pero la mayor repercusi贸n fue cuando el periodista Valerio Piccioni lee el libro El terror y la gloria, de Abel Gilbert y Miguel Vitagliano, en el que relaciona el Mundial 78 con la dictadura genocida, y en el que se alude a aquella nota. De ah铆 en m谩s Valerio quiso hacer un libro con la historia del atleta desaparecido. Luego fue m谩s concreto en lo que hoy conocemos como La Corsa di Miguel, una carrera que se viene realizando desde el 2000 en Roma, Italia.

Incre铆blemente no fue en Argentina donde se cre贸 su primera carrera/homenaje. En ese mismo a帽o quise correr mi 煤nica marat贸n de 42 km. con mi pr贸tesis, con una consigna: La carrera de Miguel en la Argentina. As铆 fue que lleg贸 a realizarse en marzo del 2001 por parte de la Secretar铆a de Deportes de la Naci贸n, a cargo de Marcelo Garrafo, durante la presidencia de Fernando De la R煤a. Luego de los sucesos de diciembre 2001, en 2002, la carrera no se realiz贸; fue durante la gesti贸n de Daniel Scioli como Secretario de Deportes. A partir del 2003 la toma la Ciudad de Buenos Aires, con el por entonces jefe de Gobierno, An铆bal Ibarra. Durante esos a帽os la carrera se fue realizando adem谩s en varias ciudades: Villa Espa帽a, Berazategui, lugar del domicilio donde desapareci贸 Miguel, organizada por docentes y alumnos de la Escuela Media N掳7 Che Guevara; tambi茅n en Tucum谩n, provincia donde naci贸 S谩nchez; se sumaron Bariloche, Mar del Plata, Trelew, Quilmes, Madryn, Mor贸n y se corri贸 hasta en Cuba. En la Ciudad de Buenos Aires, desde que la tom贸 el macrismo, cada a帽o que pasa se le da menos importancia a la Carrera. No la difunden ni le dan contenido. Llegaron al punto m谩ximo en esta edici贸n 2022: la dieron a conocer cinco d铆as antes, con cupos limitados, y lo m谩s extra帽o es que la realizaron un s谩bado a la ma帽ana, que para mucha gente es un d铆a laborable. Los familiares y amigos venimos reclamando todos los a帽os que se corrijan esos errores, pero en esta edici贸n 2022 llegaron al extremo de llamar a Elvira S谩nchez a su celular. Elvira, la hermana de Miguel, falleci贸 en diciembre del a帽o pasado鈥

Lo m谩s sorprendente fue que en mi exposici贸n, al recibir el trofeo, la locutora contratada para el evento, Carla Chudnowsky, me quiso interrumpir mientras contaba algunas de estas cosas. Todo esto parece ser coherente con este gobierno y sus funcionarios, escondidos o ausentes como en todas las ediciones. Por 煤ltimo, no existe una clasificaci贸n general de los participantes. Parece un mensaje macabro de corredores NN鈥

Es hora de difundir y que se den las explicaciones de cu谩nto fue el presupuesto y por qu茅 no se le da el marco que merece. Si la carrera se realiza es porque est谩 reglamentada por ley de la legislatura porte帽a. Ellos la hacen obligados por una ley; nosotros, por una obligaci贸n militante: por Miguel y por los 30 mil desaparecidos.

