September 27, 2021

La semana pasada mesa electoral se reuni贸 con los sindicatos y la direcci贸n de la empresa y ha acordado finalmente reanudar las elecciones, que se aplazaron a causa de la pandemia y que llevan paradas un a帽o y medio. El d铆a de votaci贸n ser谩 el mi茅rcoles 20 de octubre de 09:00 a 17:00.

La intenci贸n que ten铆amos desde CGT era retrotraer las elecciones a la realizaci贸n del censo, esto implicaba el visto bueno de todas las partes, pero CCOO y UGT no estuvieron de acuerdo, por lo que la mesa finalmente decidi贸 reanudar las elecciones en el momento que se quedaron, la campa帽a electoral, que ser谩 del 13 al 18 de octubre. Lo que implica esto es que el censo sigue siendo el que se public贸 en su d铆a y por tanto pueden votar todos los trabajadores y trabajadoras que estuvieran de alta entonces, aunque ya no est茅n en la empresa. Tambi茅n podr谩n votar los trabajadores que hayan entrado en la empresa antes del 20 de septiembre de 2021. Aunque a d铆a de hoy el censo que recoge todo esto a煤n no est谩 cerrado. Lo otro que implica es que no hemos podido rehacer las candidaturas, por lo que no se ha podido incluir a ninguno de los nuevos trabajadores que han ido entrando en la empresa en todos estos meses. Adem谩s tampoco se ha podido quitar a la gente que ya no est谩 en la empresa porque han ido causando baja por diferentes motivos. Por tanto, es posible que nada m谩s terminar las elecciones haya que convocar otras para cubrir los puestos vacantes dejados por estas bajas.

Tambi茅n es importante indicar que hemos sido CGT qui茅n promovimos estas elecciones sindicales, presentando el preaviso hace casi dos a帽os, y quienes hemos estado detr谩s de que se reanudaran en alg煤n momento cercano. Estaba claro que la situaci贸n era muy complicada y estando la gran mayor铆a teletrabajando, desplazarnos para votar era una molestia y, en algunos momentos, un riesgo. Pero lo cierto es que, salvo en el peor momento del confinamiento, se han seguido realizando elecciones sindicales mientras las nuestras segu铆an paradas. De hecho en este tiempo ha habido varias elecciones 鈥渄e verdad鈥, incluidas las de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, que implicaban muchos m谩s desplazamientos y el porcentaje de participaci贸n ha sido mayor que otras veces. Incluso antes de reanudar las nuestras, se han celebrado las elecciones sindicales del centro de A Coru帽a de nuestra empresa.

Las elecciones sindicales son cada 4 a帽os, si no se convocan, las y los delegados siguen en funciones hasta que se realicen nuevas. El mandato de nuestro comit茅 caduc贸 en diciembre de 2019 y, aunque CGT tenemos la mayor铆a absoluta de 13 de 17, fuimos quienes decidimos convocar. No fue UGT con sus 3 delegadas ni CCOO con su delegada, que ten铆an muy poco que perder y mucho margen para mejorar resultados quien decidieron presentar el preaviso. Fuimos CGT porque creemos que lo justo es que haya una representaci贸n lo m谩s fiable y renovada posible, tambi茅n porque para nosotras esto es una carga que estamos dispuestas a asumir pero 煤nicamente por el tiempo indispensable sin eternizarnos en el cargo. Y lo cierto es que el Comit茅 de Madrid necesitaba gente nueva que entrase con ganas de defender los derechos de todas y todos. Por desgracia estas elecciones van a perder una parte de ese sentido por no poder rehacer las listas, porque mucha de la gente con ganas de entrar no va a poder hacerlo. Y ser谩 esto lo que nos obligue, llegado el momento, a convocar nuevas elecciones si es necesario.

Despu茅s de todo esto, os pedimos que hag谩is el esfuerzo por desplazaros ese d铆a, porque creemos que es necesario. Recordaros que pod茅is votar por correo, si quer茅is m谩s informaci贸n lo ideal es que os pong谩is en contacto con la mesa, pero si quer茅is escribidnos y os guiaremos en lo que podamos.