De parte de CGT Pais Valencia I Murcia May 17, 2023





El Comit茅 de Huelga de La Alcoyana, despu茅s del fracaso de la reuni贸n mantenida con la administraci贸n, vuelve a llamar a la plantilla a secundar la huelga convocada en esta empresa de transporte interurbano del Grupo Vectalia.

El Comit茅 de Huelga de La Alcoyana llama a la plantilla de esta empresa de transporte interurbano a secundar la convocatoria de huelga que comenzar谩 el mi茅rcoles 17 de mayo y que tras un pausa durante el fin de semana, para darle un respiro a usuarios y usuarias, se volver谩 indefinida a partir del lunes.

La vuelta a los paros se da despu茅s del fracaso de la negociaci贸n, tal como informan desde la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT). Desde la organizaci贸n anarcosindicalista relatan que a la reuni贸n convocada por Conseller铆a y a la que han acudido todas las partes en conflicto no han acudido 鈥渓os t茅cnicos que se prometi贸 que ir铆an a la reuni贸n, los cuales eran los encargados de identificar y tratar de solucionar el problema鈥, por lo que desde los representantes de la plantilla denuncian que se han sentido 鈥渆nga帽ados鈥. El Comit茅 de Huelga afirma que han 鈥渆xpuesto con documentos cual es el problema, pero la equidistancia del se帽or Molt贸, subdirector general de Transporte, ha retornado el conflicto a la casilla de salida con negociaciones con la empresa sobre la jornada lo que ha supuesto que los 2 煤nicos miembros del Comit茅 de Huelga, pertenecientes a CGT, se hayan levantado de la silla鈥.

Desde CGT se muestran convencidos que 鈥渘o existe intenci贸n de resolver el conflicto y menos con el Comit茅 de Huelga que lo ha convocado鈥. El conflicto comenz贸 hace m谩s de un a帽o cuando se inici贸 en el servicio nocturno con cuestiones como la reducci贸n de la jornada laboral a 8 horas, la revisi贸n de las frecuencias de paso de los autobuses, la actualizaci贸n de tablas salariales, el c贸mputo de los d铆as festivos o la instalaci贸n de aseos en las cabeceras de las paradas, esta 煤ltima reivindicaci贸n ya en v铆as de soluci贸n, forzada por Inspecci贸n de Trabajo, y que todav铆a falta por materializarse. El 贸rgano de control ha sancionado, asimismo, a Grupo Vectalia con la cantidad de 24.585鈧.

Es repr茅n la vaga de La Alcoyana

El Comit茅 de Vaga de La Alcoyana, despr茅s del frac脿s de la reuni贸 mantinguda amb l鈥檃dministraci贸, torna a cridar la plantilla a secundar la vaga convocada en aquesta empresa de transport interurb脿 del Grup Vectalia.

El Comit茅 de Vaga de La Alcoyana crida a la plantilla d鈥檃questa empresa de transport interurb脿 a secundar la convocat貌ria de vaga que comen莽ar脿 el dimecres 17 de maig i que despr茅s d鈥檜na pausa durant el cap de setmana, per a donar-li un respir a usuaris i usu脿ries, es tornar脿 indefinida a partir del dilluns.

La volta a les aturades es dona despr茅s del frac脿s de la negociaci贸, tal com informen des de la Confederaci贸 General del Treball (CGT). Des de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista relaten que a la reuni贸 convocada per Conselleria i a la qual han acudit totes les parts en conflicte no han acudit 鈥渆ls t猫cnics que es va prometre que anirien a la reuni贸, els quals eren els encarregats d鈥檌dentificar i tractar de solucionar el problema鈥, per la qual cosa des dels representants de la plantilla denuncien que s鈥檋an sentit 鈥渆nganyats鈥. El Comit茅 de Vaga afirma que han 鈥渆xposat amb documents com 茅s el problema, per貌 l鈥檈quidist脿ncia del senyor Molt贸, subdirector general de Transport, ha retornat el conflicte a la casella d鈥檈ixida amb negociacions amb l鈥檈mpresa sobre la jornada el que ha suposat que els 2 煤nics membres del Comit茅 de Vaga, pertanyents a CGT, s鈥檋agen al莽at de la cadira鈥.

Des de CGT es mostren conven莽uts que 鈥渘o existeix intenci贸 de resoldre el conflicte i menys amb el Comit茅 de Vaga que l鈥檋a convocat鈥. El conflicte va comen莽ar fa m茅s d鈥檜n any quan es va iniciar en el servei nocturn amb q眉estions com la reducci贸 de la jornada laboral a 8 hores, la revisi贸 de les freq眉猫ncies de pas dels autobusos, l鈥檃ctualitzaci贸 de taules salarials, el c貌mput dels dies festius o la instal路laci贸 de lavabos en les cap莽aleres de les parades, aquesta 煤ltima reivindicaci贸 ja en vies de soluci贸, for莽ada per Inspecci贸 de Treball, i que encara falta per materialitzar-se. L鈥櫭瞨gan de control ha sancionat, aix铆 mateix, a Grup Vectalia amb la quantitat de 24.585鈧.