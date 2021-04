Los 140.000 millones en ayudas europeas del fondo Covid se retrasan. El fondo anticrisis europeo, dotado de 800.000 millones de euros, necesita del visto bueno de los Veintisiete, sin embargo, tan s贸lo ha tenido luz verde por 10 pa铆ses. Es en estas ayudas en las que se apoya el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos para realizar lo que denominan el plan 芦m谩s ambicioso y transcendental de la historia econ贸mica de Espa帽a禄. Un plan que, realmente es la condici贸n para que el Estado espa帽ol pueda recibir dichos fondos, la UE exige 鈥渦na reforma integral y ambiciosa del mercado laboral鈥, reformas de las pensiones y 鈥渦nidad de mercado鈥.

Por el momento tan s贸lo han ratificado la legislaci贸n necesaria para la emisi贸n de deuda con la que Bruselas espera hacer frente al fondo de recuperaci贸n 17 pa铆ses y falta que hagan lo propio Alemania, Estonia, Hungr铆a, Austria, Finlandia, Ruman铆a, Pa铆ses Bajos, Irlanda y Lituania. En el caso de Berl铆n, el proceso est谩 paralizado por una demanda del Tribunal Constitucional. El comisario de Presupuesto, Johannes Hahn, estima que el resto de los gobiernos aprueben los planes nacionales de reformas e inversiones pronto. Para que Bruselas pueda realizar la primera emisi贸n de deuda en julio, los 27 deben de haber completado el proceso de ratificaci贸n en junio. De lo contrario, tendr谩n lugar nuevos retrasos.

El fondo de 800.000 millones de euros en ayudas de la UE, ha sido presentado como la gran soluci贸n a los estragos de la pandemia, pretende ser un 鈥渁ctivador鈥 de la econom铆a de los pa铆ses m谩s afectados, entre ellos el Estado espa帽ol. El retraso de estos fondos es una de las grandes preocupaciones del Ejecutivo de S谩nchez, as铆 como de los ministros de Finanzas de la Eurozona (el Eurogrupo), y, luego, de toda la UE (Ecofin). PSOE y Podemos consideran estas ayudas como la soluci贸n a la actual situaci贸n de la econom铆a espa帽ola.

Y es que cada gobierno, y el de PSOE y UP no es una excepci贸n, debe de presentar un plan de reformas que la Comisi贸n Europea considere aceptable, donde se contemplen, por tanto, todas las contrarreformas que la UE establece como condiciones. En el caso del Estado espa帽ol estas contrarreformas apuntan en agudizar las facilidades a las empresas e incrementar la precarizaci贸n del empleo mediante nuevas reformas laborales, as铆 como realizar nuevas reformas de jubilaciones, a煤n m谩s lesivas con los pensionistas. Adem谩s, Bruselas realizar谩 un seguimiento para comprobar que se cumplen con estos planes, y dejar谩 de enviar las ayudas en caso de que no se cumplan los objetivos.

Seg煤n los c谩lculos, a Espa帽a le corresponden 140.000 millones de euros de los 800.000 millones del fondo anticrisis europeo 鈥淣ext Generation UE鈥. De esta cantidad, 72.000 millones en inyecci贸n directa y el resto en pr茅stamos. El Gobierno ha presentado su 鈥淧lan de Recuperaci贸n, Transformaci贸n y Resiliencia鈥 como el mayor despliegue de inversi贸n p煤blica de la historia reciente. Y tiene raz贸n, pero ser谩 una inversi贸n destinada a las principales empresas, mientras que para los trabajadores se impulsar谩n, al mismo tiempo, nuevas reformas laborales que faciliten los despidos, bajen los salarios y reduzcan las condiciones laborales. La 鈥渕ochila austriaca鈥, un fondo que el propio trabajador se ir铆a generando para pagarse su propio despido, es una de las reformas en la agenda del PSOE que aun tiene pendiente.

A diferencia de la crisis de 2008, Bruselas ha dado carta blanca a los pa铆ses a endeudarse. Eso s铆, deben de cumplir varios requisitos eufem铆sticamente aderezados: apostar por la transici贸n ecol贸gica y digital. Siguiendo estas indicaciones, el Ejecutivo de S谩nchez ha decidido destinar dentro de su plan un 39% de la inversi贸n a la transici贸n ecol贸gica, un 29% a la transici贸n digital, un 10% a educaci贸n y formaci贸n y un 7% a I+D+i. Toda una coartada. Curiosamente, estas ayudas ir谩n a parar al mismo tiempo a las empresas del IBEX-35. Bajo el nombre de inversiones en 鈥渢ransici贸n ecol贸gica鈥 se maquillan lo que son ayudas y financiaci贸n con deuda p煤blica de las empresas estrat茅gicas del capital espa帽ol, las que menos han sufrido la pandemia y han incrementado sus ganancias. Por ejemplo, Endesa aspira a llevarse hasta 19.000 millones de Euros de las ayudas europeas para el periodo post-covid, el 7,3% de los fondos totales.

El Plan de Recuperaci贸n contempla 20 reformas, aunque el grueso de las inversiones ir谩n a parar a diez de ellas. A un mes del plazo para presentar dicho plan de reformas con el que hacer frente a la devoluci贸n de los fondos, la CE recuerda que el mercado laboral, las pensiones y la unidad de mercado son puntos b谩sicos de las recetas a presentar para desbloquear los fondos. As铆, el vicepresidente de la Comisi贸n Europea Valdis Dombrovskis, declaraba que 鈥渦na reforma integral y ambiciosa del mercado laboral es la primera prioridad鈥.

El Gobierno del PSOE, Podemos y el PCE, se prepara para aplicar todas estas contrarreforas que har谩n recaer la crisis sobre los sectores populares. Mientras tanto, los y las trabajadoras ya arrastran niveles alarmantes de desempleo, temporalidad y precariedad laboral. Urge levantar una izquierda anticapitalista de los y las trabajadoras, las mujeres, los migrantes y la juventud, que se organice con independencia de clase y se enfrente en las calles, centros de trabajo y universidades a los ataques de la patronal y sus gobiernos.

Fuente: Izquierda Diario