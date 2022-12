–

Con respecto a la falta absoluta de comunicaci贸n con el l铆der del PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n) Abdullah 脰calan, el bufete de abogados Asrin (los letrados defensores del dirigente kurdo) realizaron una declaraci贸n al respecto de la reciente visita del Comit茅 de Prevenci贸n de la Tortura (CPT) a Turqu铆a.

En el texto, los abogados indicaron que 鈥渉emos o铆do que el Sr. 脰calan no asisti贸 a la reuni贸n con el Comit茅 de Prevenci贸n de la Tortura durante su visita a la isla de 陌mrali en septiembre de 2022鈥. Imrali es la isla en el mar de M谩rmara donde el l铆der del PKK se encuentra recluido desde 1999 bajo un sistema de seguridad militar.

El bufete jur铆dico que representa a 脰calan tambi茅n difundi贸 un comunicado sobre las condiciones de absoluta incomunicaci贸n a la que es sometido el l铆der kurdo. En el texto se record贸 que 脰calan 鈥渆s nuestro cliente desde febrero de 1999, y el Sr. Hamili Y谋ld谋r谋m, el Sr. 脰mer Hayri Konar y el Sr. Veysi Akta艧, son nuestros clientes desde marzo de 2015. Est谩n recluidos en una prisi贸n de alta seguridad. Las condiciones de detenci贸n a las que est谩n sometidos son diferentes a las recogidas en la legislaci贸n nacional y no pueden beneficiarse de ninguno de sus derechos fundamentales鈥.

A su vez, remarcaron que 鈥渁 pesar de que hemos presentado numerosas solicitudes y reclamaciones en relaci贸n con este asunto, los derechos legales de nuestros clientes no se han establecido hasta la fecha. El 煤ltimo contacto f铆sico con ellos se produjo en el marco de una visita familiar, el 3 de marzo de 2020. A nuestros clientes no se les ha permitido ning煤n contacto f铆sico con el mundo exterior desde esta fecha鈥.

鈥淥bligados por circunstancias extraordinarias 鈥揳gregaron-, las autoridades (turcas) concedieron excepcionalmente permiso para una llamada telef贸nica el 25 de marzo de 2021, es decir, s贸lo un a帽o despu茅s de la 煤ltima visita. Nuestros clientes, el Sr. 脰mer Hayri Konar y el Sr. Veysi Akta艧, boicotearon la llamada telef贸nica en protesta por el aislamiento al que est谩n sometidos. La llamada telef贸nica del Sr. 脰calan con su hermano fue abortada antes de tiempo debido a su interrupci贸n. Tras este problem谩tico contacto, no ha sido posible acceder a ninguna informaci贸n fehaciente sobre nuestros clientes鈥.

Para el bufete de abogados, 鈥渄urante los 20 meses posteriores a estas llamadas telef贸nicas, nuestros clientes han estado completamente aislados del mundo exterior y recluidos en r茅gimen de incomunicaci贸n absoluta, un estado de cosas que contraviene las normas jur铆dicas universales y la legislaci贸n nacional, lo que equivale a tortura y malos tratos. Aunque hemos hecho muchos intentos de llamar la atenci贸n sobre las consecuencias que ha causado o puede causar este trato, y de buscar reparaci贸n por ello, lamentablemente no nos ha sido posible obtener resultado alguno. Los mecanismos de control nacionales e internacionales, son ineficaces鈥.

鈥淗emos presentado quejas y recursos ante la Oficina del Defensor del Pueblo, la Comisi贸n de Investigaci贸n de Derechos Humanos de la Gran Asamblea Nacional de Turqu铆a, la Instituci贸n de Derechos Humanos e Igualdad de Turqu铆a, el Ministerio de Justicia y sus departamentos competentes, as铆 como muchas organizaciones no gubernamentales 鈥揳seguraron en el comunicado-. Tambi茅n hemos presentado una solicitud ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comit茅 de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y sus subunidades creadas para combatir la tortura. En gran parte sin respuesta, estas solicitudes no han dado ning煤n resultado tangible en t茅rminos de cambiar las pr谩cticas de aislamiento en la prisi贸n de 陌mrali鈥.

鈥淓n este sentido, queremos recordar que el entonces Ministro de Justicia (turco) hizo una declaraci贸n, en 2019, tras recibir a los miembros del Comit茅 Europeo para la Prevenci贸n de la Tortura (CPT), declarando que no hab铆a obst谩culos para que los internos de la prisi贸n recibieran visitas 鈥搈anifestaron los letrados-. En ese momento, la lucha contra el aislamiento hab铆a tomado la forma de huelgas de hambre y la raz贸n de las mismas fue reconocida por la opini贸n p煤blica democr谩tica. Sin embargo, queremos subrayar que se trata de un problema de derecho y de democracia, por lo que esperamos que los organismos correspondientes, que prometieron que se encargar铆an de la lucha, cumplan sus promesas鈥.

En la declaraci贸n, apuntaron que 鈥渘i por las normas jur铆dicas nacionales ni por las internacionales, una prisi贸n puede estar completamente aislada del mundo exterior. Una instituci贸n penitenciaria y de ejecuci贸n, que no puede ser visitada por los abogados y familiares de sus reclusos, y en la que no se reconoce el derecho de los reclusos a la correspondencia ni a las llamadas telef贸nicas, es sencillamente inaceptable. No se puede impedir por completo que un preso tenga contacto con un abogado. Existe una obligaci贸n legal que impone a las autoridades el permitir un canal de comunicaci贸n m铆nimo en cualquier circunstancia鈥.

鈥淪in embargo, a pesar de ello, durante 20 meses se nos ha impedido incluso recibir noticias de nuestros clientes. Los informes de las Juntas Provinciales de Vigilancia Penitenciaria, que est谩n obligadas por ley a visitar la prisi贸n cada 2 meses y a informar de sus observaciones y conclusiones in situ, no se comparten con el p煤blico鈥, detallaron.

Los abogados de 脰calan y del resto de los presos pol铆ticos de Imrali, alertaron que 鈥渘o tenemos informaci贸n sobre el acceso de nuestros clientes a la informaci贸n, sobre si los libros que se les suministran est谩n sujetos a censura y restricciones, sobre el tiempo que tardan en recibir la prensa diaria y las revistas, y sobre su acceso a la televisi贸n y la radio. Adem谩s, somos conscientes de que las sanciones disciplinarias que se presentan como base legal para prohibir su derecho a recibir visitas, tambi茅n se han utilizado para interferir en el derecho de nuestros clientes a participar en actividades conjuntas鈥.

鈥淓l car谩cter 鈥榚nga帽oso鈥 e inaceptable de las sanciones disciplinarias ha sido destacado por el CPT en sus informes 鈥揳lertaron-. En resumen, debido a las tendencias ilegales y a las decisiones pol铆ticas, no hemos podido obtener ninguna informaci贸n durante 20 meses sobre el trato y las condiciones materiales del Sr. Abdullah 脰calan y de nuestros otros clientes que est谩n presos con 茅l en la prisi贸n de 陌mrali鈥.

Al referirse al posible encuentro del l铆der kurdo con los funcionarios de la CPT, sus abogados puntualizaron que 鈥渓a 煤nica ocasi贸n relevante que podr铆a haber resuelto nuestras preocupaciones sobre el estado de aislamiento absoluto en la prisi贸n fue la visita del CPT a Turqu铆a, del 20 al 29 de septiembre de 2022. En esta visita, que se centr贸 en los centros de exclusi贸n, el CPT incluy贸 陌mrali, aunque no formaba parte de su programa rutinario鈥.

鈥淎unque dicha visita estaba en el centro de nuestras demandas al CPT, la forma en que se desarroll贸 en realidad, tanto en lo relativo al antes como al despu茅s, no ha hecho m谩s que aumentar nuestras preocupaciones 鈥揳firmaron en el comunicado-. Por esta raz贸n, mantuvimos el 13 de octubre de 2022 una reuni贸n cara a cara con el CPT, despu茅s de que 茅sta respondiera favorablemente a nuestra solicitud de cita. En esta reuni贸n, los funcionarios del CPT no proporcionaron la m谩s m铆nima informaci贸n sobre las condiciones de nuestros clientes, ni respondieron a ninguna de nuestras preguntas. Durante la reuni贸n, que dur贸 aproximadamente 45 minutos, los funcionarios nos recordaron los procedimientos a los que est谩 obligado el CPT, inform谩ndonos de que preparar铆an un informe sobre su visita y lo presentar铆an a Turqu铆a, y que s贸lo podr铆an compartir este informe con el p煤blico con la aprobaci贸n de Turqu铆a鈥.

鈥淪abemos por experiencia que este procedimiento tarda entre un a帽o y a帽o y medio en completarse 鈥揳lertaron los abogados-. Sin embargo, en las circunstancias actuales, en las que no podemos recibir ninguna noticia de nuestros clientes, ese periodo de tiempo puede implicar un da帽o irreparable. Si bien es cierto que conocemos los convenios y procedimientos que vinculan al CPT, tambi茅n sabemos que esto no impide que el CPT proporcione informaci贸n sobre las condiciones de detenci贸n de nuestros clientes, de los que no tenemos noticias desde hace 20 meses鈥.

En el comunicado del bufete de abogados, se refirieron a los rumores sobre la reuni贸n de 脰calan con el organismo judicial internacional: 鈥淟amentablemente, no hemos podido confirmar este rumor durante nuestra reuni贸n con el CPT. Las visitas del CPT consisten esencialmente en entrevistas con los presos en privado. Si estos rumores resultan ser ciertos, esto dejar铆a al CPT en una situaci贸n a煤n m谩s controvertida. Por las razones mencionadas, en lugar de proporcionar alg煤n alivio, tanto la 煤ltima visita efectuada por el CPT como nuestra 煤ltima reuni贸n con el CPT han aumentado nuestras preocupaciones. Sus valores fundacionales y el derecho internacional al que est谩 obligado exigen que el CPT proporcione informaci贸n sobre su visita a la isla de 陌mrali, que es de su competencia鈥.

鈥淣uestras reuniones informativas peri贸dicas y nuestras solicitudes al CPT son constantes 鈥搑ecordaron los letrados-. Adem谩s, hemos solicitado al Ministerio de Justicia una reuni贸n con el ministro para transmitir la gravedad de la situaci贸n y compartir los datos disponibles. Seguimos presentando solicitudes peri贸dicas a la Fiscal铆a General de Bursa, a la Oficina del Juez de Ejecuci贸n y a la administraci贸n penitenciaria para que nuestros clientes en la prisi贸n de 陌mrali puedan ver a sus abogados鈥.

En la declaraci贸n, se demand贸 que, 鈥渆n este contexto, como exigencia de los derechos constitucionales y del derecho universal, seguimos exigiendo e insistiendo en que se permita a nuestros clientes ver a sus abogados de forma inmediata, que las instituciones correspondientes respondan positivamente a nuestras peticiones y que proporcionen la informaci贸n necesaria que les corresponde. Presentamos la declaraci贸n de hoy a la opini贸n p煤blica en la creencia de que todos los que apoyan los derechos y libertades fundamentales seguir谩n de cerca los acontecimientos y actuar谩n con la sensibilidad necesaria para superar este estado de cosas inhumano鈥.

