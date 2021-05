Lxs compis del grupo anticarcelario del Camp de Tarragona, La Corda, comparten una carta de Jaber El Ghali, un compa帽ero que se encuentra encarcelado en Brians II (Barcelona). Jaber se presenta y dice querer participar del colectivo Presxs En Lucha, por lo que se le va a a帽adir al listado. La fotografia de arriba es de Torino (Italia) en apoyo a lxs compas anarquistas que detubieron el 27 de febrero en las manifestaciones de Barcelona y que siguen en la c谩rcel.

C谩rcel de Brians II. Abril 2021.

Hola X,

Estoy luchando como tantos otros presos en las c谩rceles catalanas, y tambi茅n de todo el estado. Parece que los pocos derechos que ganaron nuestros antecesores se han ido perdiendo, y cada vez se pierden mas.

Llevo 9 a帽os de una condena de 20. No soy pol铆tico ni una persona rica para pillar un buen abogado para que les meta candela. La corrupci贸n campa a sus anchas en todos los departamentos: desde los equipos t茅cnicos, pasando por los equipos de tratamiento y terminando por el juzgado de vigilancia penitenciaria, que a fecha de hoy es una mera correa de transmisi贸n de las decisiones de las juntas de tratamiento. Entre todos ellos se lucran de la esclavitud de los presos.

Cuando me enter茅 de vuestra existencia me puse en contacto con vosotros, ya que una sola mano no aplaude, pero m谩s de una s铆. Y una lucha colectiva hace mas que la lucha de una sola persona. Por eso, como te dije, quiero unirme al colectivo de Presxs en Lucha; autorizo a que publiques cuantas cosas te mando.

Soy de Marruecos, y llevo en Espa帽a desde 1999. Me metieron un delito de homicidio con agravantes y me quedan 11 a帽os de condena por delante. He pedido mi expulsi贸n del pa铆s, porqu茅 veo que aqu铆 me comer茅 la condena a pulso, pero me la deniegan. Estoy a vuestra entera disposici贸n para llevar a cabo cualquier acto de reivindicaci贸n que se considere oportuno, desde huelgas de hambre hasta hacer escritos o lo que se vaia a proponer.

Nosotros podemos haber cometido un delito, pero esta gentuza vulnera la ley cada d铆a y aqu铆 no pasa nada. Ya tengo el listado de las 14 reivindicaciones que me mandaste y reitero que quiero participar. Si puedes m谩ndame alguna otra copia, por favor.

Me comentas lo que vais a hacer para el 1 de mayo, para visibilizar el tema de la explotaci贸n laboral en prisi贸n y como funciona el CIRE, aqu铆 en Catalunya. Me parece muy buena idea, y muy necesaria. Justamente hace poco puse una denuncia contra el CIRE. Actualmente no trabajo en prisi贸n, no porque no quiera sino por sus represalias por haber puesto esta denuncia por despido improcedente. En el CIRE ocurre todo lo que comentas y mas. Por ejemplo, compran material de baja calidad y le cambian el envoltorio. Yo hice ese trabajo durante casi un a帽o.

Quedo a la espera de volver a saber de vosotros. Me despido con un cordial saludo para ti, y los compa帽eros, de dentro y fuera.

Jaber