Cerrar las centrales nucleares, quitar el enchufe al capitalismo y al Estado

DOS COSAS IMPORTANTES

Al menos se pueden deducir 2 cosas del acto de sabotaje de una turbina el茅ctrica en la central nuclear de Doal en el agosto 2014.* Dos cosas

importantes, que a煤n no hemos le铆do en ninguna parte.



Primero. Aunque el nuclear genera una contaminaci贸n duradera y es dif铆cil de resolver, todav铆a es posible detener la producci贸n energ茅tica de

estas centrales de muerte. La lucha contra el nuclear no solo signifi ca que

este es el origen de las cat谩strofes y las permanentes radiaciones, del

envenenamiento del ambiente, sino tambi茅n que la misma existencia del

nuclear condiciona cada perspectiva de libertad y de auto-organizaci贸n,

porqu茅 su mantenimiento y su gesti贸n implican necesariamente una

estructura autoritaria y viceversa, una estructura militarizada.

Segundo. Que el sistema econ贸mico y estatal actual es del todo dependiente del fl ujo continuo de electricidad, lleva a la par谩lisis. F谩bricas, comisar铆as, ministerios, transportes, administraciones: todas las estructuras fundamentales de la opresi贸n del estado y de la explotaci贸n capitalista tienen en com煤n su dependencia de la energ铆a. Y cuando las cosas est谩n paradas, algo nuevo puede fi nalmente empezar a moverse.

CONTRA EL NUCLEAR

A partir de la construcci贸n de las primeras centrales, los administradores

del existente explotan el miedo de las imprevisibles consecuencias

de una cat谩strofe nuclear. Lxs que viven alrededor de estas centrales

(y en Europa, en realidad son todxs) dependen de sus constructores

para protegerse de una cat谩strofe tecnol贸gica. Frente a esto, frente a las

radiaciones, frente a los 芦derrames禄, son otra vez los mismos nucleocratas que han hecho posible que la cat谩strofe se precipite para 芦gestionar禄 la situaci贸n: con planos de evacuaci贸n, supuestas descontaminciones, tratamiento de las centrales que est谩n fuera de uso鈥 Estos especialistas y su estructura se vuelven indispensables.

Adem谩s, cada central nuclear produce tambi茅n toneladas de residuos

radioactivos que estos especialistas sepultan tranquilamente bajo tierra

esperando que todo vaya bien. Su radioactividad ahora ya est谩 por todas

partes (a causa de los residuos, de las radiaciones, de las 芦peque帽as禄

fuentes como los laboratorios, los hospitales, las f谩bricas, las bombas de uranio empobrecido鈥), causando leucemias y c谩nceres, modifi cando las

estructuras gen茅ticas de las plantas y de los seres vivos y contaminando el

planeta de manera irreversible.



Preguntarse por qu茅 existe el nuclear, es entender las razones para combatirlo. Las centrales nucleares producen la energ铆a necesaria para las tecnolog铆as del capitalismo. Las centrales producen la energ铆a que determinar谩 las estrategias geo-pol铆ticas (como hacen tambi茅n el petr贸leo y el gas), crean la competencia y la colaboraci贸n entre Estados. Producen la dependencia de las personas por sus opresores. Producen la sumisi贸n a las jerarqu铆as que dirigen y mantienen este mundo. Producen la paz social.

Por esto el nuclear debe ser detenido, en las centrales y en la investigaci贸n, en sus aplicaciones militares y en sus aplicaciones civiles, es un paso necesario en el camino hacia la libertad.

MIEDO



Despu茅s del sabotaje de la central Doel, los pol铆ticos han hablado mucho de la amenaza de un blak-out, de una aver铆a de electricidad generalizada.

Escuchando sus palabras, se podr铆a pensar que estamos llegando al crep煤sculo de una horrible apocalipsis. Hay un mont贸n de llamadas a un

芦consumo responsable禄, pero tambi茅n a mantener la calma y el orden. Para hacer frente a una posible carencia, el estado ha lanzado un plan alternativo que consiste en cortar la electricidad a las personas antes que a las ofi cinas, f谩bricas, comisar铆as, ministerios. La econom铆a y la seguridad ante todo, como es obvio.



Si los pol铆ticos hablan de blak-out, quiz谩s intentan asustar la poblaci贸n para obtener su sumisi贸n. Hablar de una escasez el茅ctrica significa hacer

un trabajo de preparaci贸n mental para la construcci贸n, pongamos, de una

nueva central nuclear. Pero nunca se pone la cuesti贸n de porqu茅 toda esta

producci贸n de energ铆a es necesaria. Sin embargo, la moderna ambici贸n

del capital quiz谩s se podr铆a mesurar a trav茅s de su consumo energ茅tico.

Para dar un solo ejemplo: llevar a los ricos, eurocratas y los managers en

1h20 con un Thalys desde Bruselas hasta Par铆s necesita una cantidad de energ铆a el茅ctrica equivalente al consumo de un a帽o y medio de cinco

viviendas de Bruselas!

Entonces, vencer el miedo que el poder intenta hacer crecer en relaci贸n a un eventual blak-out no significa volver a cortocircuitar los hospitales y

las residencias como querr铆a hacernos creer el Estado. El Estado define

cada cr铆tica, cada acci贸n de sabotaje contra la dependencia el茅ctrica, como 鈥渢errorismo鈥, mientras 茅l mismo siembra el miedo, utiliza el espectro del terror que representar谩 una herida para la normalidad, bombardea y saquea enteras regiones para asegurarse el acceso al petroleo, al gas, a las materias primas鈥



Debemos desenmascarar las mentiras del Estado, que sostiene que estamos todxs en el mismo barco y que por lo tanto hace falta hacer todos los esfuerzos para ocuparse de esto. Pero las cosas no est谩n as铆. Por desgracia nos encontramos en su barco, y sin haberlo elegido verdaderamente nunca. Encadenadxs como esclavxs de las viejas c谩rceles para hacer funcionar la m谩quina. Alienadxs por la vida de verdad, dado que naciendo y muriendo dentro del barco, del trabajo, de la obediencia, del consumo, nuestros ojos nunca han podido contemplar el horizonte o el cielo.



Entonces, si el poder dice que es 鈥渢errorista鈥 querer hacer hundir el barco, es justo porqu茅 quiere conservar su poder sobre lxs esclavxs encadenadxs. Entonces, te toca a ti elegir entre permanecer encadenadx

toda una vida o liberarte arriesg谩ndote incluso a nadar solx; te toca a ti elegir entre la sumisi贸n y la revuelta, entre la obediencia y la dignidad.



SABOTAJE Y PARALISIS DE LA ECONOM脥A



驴Qu茅 es el capitalismo? La cuesti贸n es compleja y puede explicarse de

mil maneras diferentes, de las que aqu铆 distinguiremos tres aspectos fundamentales.

Antes de todo, hay el modo capitalista de producci贸n, la producci贸n de

mercanc铆as. La producci贸n se realiza a trav茅s de estructuras (la f谩brica, el

laboratorio, las m谩quinas鈥) y la mano de obra, es decir, las personas que

las sostienen (obreros, empleados, trabajadores asalariados鈥). El capitalista obtiene beneficios invirtiendo en las estructuras y explotando la

mano de obra (es decir, pag谩ndoles menos de lo que producen realmente

en t茅rminos de valor capitalista). Aqu铆 lo importante es que la producci贸n

sea dependiente de la obediencia de la mano de obra, porque si esta 煤ltima no quiere trabajar, la maquina no gira; y que esta producci贸n tambi茅n sea dependiente de las estructuras, porqu茅 una f谩brica fuera de uso no puede producir nada m谩s.

Y luego, hay un modo capitalista de intercambio, es decir el consumo,

el comercio, la circulaci贸n de las mercanc铆as. Por esto el capital debe

generar mercados para vender los productos, y crear necesidades; debe

hacer circular el dinero a trav茅s de los bancos, las inversiones, porqu茅 un euro invertido aqu铆 no genera el mismo rendimiento que un euro invertido all铆; y sobre todo, lo que aqu铆 nos interesa m谩s en particular, necesita infraestructuras para realizar esta circulaci贸n. L铆neas ferroviarias y puertos para enviar las mercanc铆as, redes de comunicaci贸n para organizar

el intercambio y la circulaci贸n, redes el茅ctricas para hacer girar todo esto. El capitalismo es por lo tanto dependiente de flujos continuos, tanto materiales mercanc铆as, mano de obra, materia prima, energ铆a) como inmateriales (informaciones, datos, resultados de la investigaci贸n鈥).



En fin, existe la reproducci贸n de la relaci贸n social capitalista, y es quiz谩s el centro de toda la cuesti贸n. Las relaciones sociales establecen el rol y el comportamiento de cada unx en esta sociedad: tanto del rico como del pobre, del capitalista como del asalariado, del polic铆a como del preso. Pero estas relaciones no son 芦ideol贸gicas禄, porqu茅 se realizan en un espacio concreto. El pobre tiene su lugar en una chabola, el rico en su finca. La c谩rcel, con sus celdas, los muros y el alambre espinado, encierra los individuos y crea as铆 los roles de presx y de guardia.



Esta reproducci贸n de las relaciones sociales hoy coincide casi completamente con la continuidad de la normalidad; en otras palabras,

mientras que la rueda siga girando cada d铆a del mismo modo, el poder no debe temer que se pongan en discusi贸n los roles que nos impone.

Esta rueda se puede sabotear. Se le puede provocar un cortocircuito.



Si el conjunto del control, de la explotaci贸n, de la opresi贸n dependen

considerablemente de la energ铆a, es l贸gico que todas las peque帽as infraestructuras repartidas por el territorio llamen la atenci贸n a lxs rebeldes: centralitas el茅ctricas, cables subterr谩neos, transformadores, cables de fibra 贸ptica, rel茅s de tel茅fonos port谩tiles鈥 Estas estructuras son tan umerosas y est谩n tan diseminadas que el poder nunca podr谩 protegerlas todas eficazmente de gestos de revuelta, de sabotajes extendidos y repetidos.



A煤n que la pr谩ctica del sabotaje no puede transformar sola la relaci贸n

social capitalista y autoritaria, es cierto que, mientras que la m谩quina siga girando, no se puede esperar ning煤n cuestionamiento del existente.

La omnipresencia del dominio exige una primera ruptura en el curso normal de las cosas, porque es solo gracias a esta ruptura que podemos

esperar tener un momento nuestro, un momento para reflexionar sobre donde nos encontramos y para imaginar otro mundo. Es extra帽o pero de alg煤n modo hay como la intuici贸n de que se ver谩 m谩s claramente en la oscuridad鈥



Fuente: Hors Service, n.46 octubre 2014, por Finimondo



*A principios de agosto 2014 el reactor de la central de Doel4 se detuvo. Lo ha detenido un sabotaje que tiene que ver con la turbina de vapor en la parte no-nuclear de la central. 65000 litros de aceite de la turbina han bajado hacia un deposito subterr谩neo destinado a recuperar el aceite en caso de incendio. Por la falta de lubrificante la turbina se ha sobre calentado y se ha parado autom谩ticamente. El bloqueo de esta central puede provocar en el inminente invierno un black-out en B茅lgica y en los pueblos de alrededor.



*Lectura extra铆da de la Revista Anarquista Ecologista Fenrir 5

