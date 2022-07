–

De parte de ANRed July 4, 2022 221 puntos de vista

Este lunes 4 de julio, como todos los 4 de cada mes, las comunidades costeras saldr谩n a las calles en contra de la exploraci贸n s铆smica mar铆tima y la explotaci贸n petrolera off shore en el Mar Argentino, y en defensa de los bienes comunes, sus territorios y la vida. En Mar del Plata concentrar谩n desde las 16 en la Rambla de los Lobos, donde habr谩 actividades art铆sticas y, desde 17, movilizar谩n para luego finalizar con la lectura de un documento. 芦A pesar del cerco medi谩tico, de la propaganda propetrolera del gobierno y las corporaciones, del fuerte lobby del empresariado local, del discurso mentiroso sobre progreso y trabajo que nos quieren vender rapi帽eros como el Sindicato Mar铆timo de Pescadores (SIMAPE), la CGT, el Cluster de Energ铆a, el Colegio de Ingenieros, el Consorcio Portuario, entre otros, la voz de la comunidad se sigue expresando en contra de la destrucci贸n del mar, de nuestras econom铆as regionales y del extractivismo petrolero que pone en riesgo nuestro desarrollo socio cultural禄, expresan desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Por ANRed.

Hoy las comunidades costeras vuelven a salir a las calles en contra de la exploraci贸n s铆smica mar铆tima y la explotaci贸n petrolera off shore en el Mar Argentino, y en defensa de los bienes comunes, sus territorios y la vida.

Si bien se replicar谩 en diferentes localidades costeras, el epicentro ser谩 en Mar del Plata, donde concentrar谩n desde las 16 en la Rambla de los Lobos, donde realizaran actividades art铆sticas para, luego, a las 15, movilizar y finalizar con la lectura de un documento conjunto.

En este marco, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras expres贸 en un comunicado: 芦hoy, como cada 4, el Atlanticazo vuelve a ganar las calles con la fuerza del mar y las comunidades costeras. El pasado 19 de junio se cumpli贸 un a帽o de aquella primera acci贸n de difusi贸n y resistencia contra la instalaci贸n de petroleras en el mar. Ante el avance del proyecto petrolero costa afuera que el gobierno pretend铆a instalar a espaldas del pueblo, un peque帽o grupo de compa帽eres, provenientes de distintos espacios y asambleas socio ambientales, empezamos a organizarnos para visibilizar esta nueva embestida del extractivismo que amenaza la naturaleza, los bienes comunes y nuestro territorio芦.

En la misma l铆nea, agregan: 芦en este a帽o, donde la frase 鈥Mar libre de petroleras鈥 se convirti贸 en un mensaje colectivo y cotidiano, hemos transitado por muchos momentos y acciones que nos permitieron llevar nuestra lucha a distintos rincones del planeta. El Atlanticazo se convirti贸 en s铆mbolo y bandera de la resistencia contra el extractivismo. Asambleas, charlas, volanteadas, murales, mesas de difusi贸n, marchas, artivismo, presentaciones judiciales, comisiones de trabajo, encuentros de intercambio presenciales y virtuales con otros territorios, notas en los medios, falsas audiencias y consultas p煤blicas, festivales, solidaridad con otras luchas, bronca, alegr铆a, llanto, festejo, construcci贸n de comunidad. Cada una de esas palabras resuena en nuestra mente, atraviesa nuestrxs cuerpxs, nos convoca, nos hermana. Fueron parte de este a帽o tremendamente agotador pero muy movilizante, donde construimos resistencia desde nuestro compromiso con el mundo que queremos, sin explotaci贸n de la naturaleza ni de los seres que somos parte de ella禄, destacan.

A modo de balance de la lucha que llevan adelante, se帽alan: 芦queremos reivindicar cada acci贸n realizada durante este a帽o. Cada aporte, cada idea, cada tarea puesta en marcha por cada una de las personas que sumaron a esta lucha, construyeron este gran Atlanticazo que sigue creciendo con la fuerza del pueblo en las calles. Y es necesario reivindicar que, a pesar de la pandemia, del cerco medi谩tico, de la propaganda propetrolera del gobierno y las corporaciones, del fuerte lobby delempresariado local, del discurso mentiroso sobre progreso y trabajo que nos quierenvender rapi帽eros como el Sindicato Mar铆timo de Pescadores (SIMAPE), la CGT, el Cluster de Energ铆a, el Colegio de Ingenieros, el Consorcio Portuario, entre otros, la voz de la comunidad se sigue expresando en contra de la destrucci贸n del mar, de nuestras econom铆as regionales y del extractivismo petrolero que pone en riesgo nuestro desarrollo socio cultural禄.

En cuanto al rol del gobierno de Alberto Fern谩ndez en medio de esta lucha, denunciaron, una vez m谩s que 芦sigue impulsando la instalaci贸n de petroleras costa afuera, en una alocada carrera por instalar la mayor cantidad de proyectos extractivistas en el menor tiempo posible. La designaci贸n de Daniel Scioli al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo, no hace m谩s que consolidar este 鈥榗lub de amigos del offshore鈥 teniendo en cuenta que su primer acto en su nuevo cargo, tuvo lugar en nuestra ciudad, en el hotel de su viejo socio y due帽o de La Capital. All铆 estuvieron tambi茅n Axel Kicillof y buena parte de su gabinete junto a empresarios locales, donde hizo expl铆cito su apoyo a esta actividad extractiva, proponi茅ndola como un hecho que puede cambiar la matriz productiva de Mar del Plata y la Provincia禄.

Dedicaron, adem谩s, un espacio para se帽alar a la justicia: 芦en este escenario pol铆tico, d贸nde los conflictos socioambientales se repiten en numerosos territorios del pa铆s, la C谩mara de Apelaciones de la Justicia Federal decide levantar la medida cautelar que frenaba la exploraci贸n s铆smica por parte de Equinor, pero a la vez le exige al estado nacional una Declaraci贸n de Impacto Ambiental complementaria para poder avanzar禄. Es por eso que instan al poder judicial a acompa帽ar el reclamo de las comunidades: 芦velando por el cumplimiento de nuestro derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminaci贸n no s贸lo a quienes habitamos los territorios hoy, sino tambi茅n garantiz谩ndolo a las generaciones futuras. Dictaminar a favor del desarrollo de este proyecto extractivista, les convierte en c贸mplices del ecocidio planificado por el gobierno nacional y las corporaciones禄.

Tambi茅n reivindican la unidad con otras luchas y el Encuentro de Comunidades Costeras que tuvo lugar el 17 y 18 de junio en Bah铆a Blanca: 芦all铆 compartimos dos d铆as de intercambio de saberes y experiencias con Asambleas de Bah铆a Blanca, Miramar, Necochea, Viedma y Las Grutas 鈥 relatan 鈥 Pudimos aprender de la lucha del pueblo bahiense y whitense, impactados por un Polo Petroqu铆mico que tambi茅n se instal贸 con la promesa de progreso y empleo, pero que hoy s贸lo genera el 1% del trabajo local. En cambio, s铆 produce un enorme da帽o ambiental, econ贸mico y social: la contaminaci贸n de la r铆a por los desechos industriales, genera la muerte de la fauna marina, destruyendo por completo el trabajo de familias de pescadores artesanales y de trabajadores de plantas de procesado. La contaminaci贸n del aire genera afecciones respiratorias y oculares, adem谩s de una alta tasa de c谩ncer en la poblaci贸n cercada por el polo petroqu铆mico. Ruidos y olores permanentes, explosiones, escapes de sustancias altamente peligrosas. La precarizaci贸n laboral all铆 instalada hace d茅cadas, termina engrosando la dolorosa lista de asesinatos laborales que nunca obtienen respuesta del Estado ni de la justicia, dejando a familias destruidas禄.

Asimismo, agregan: 芦son comunidades que se enferman, conviven con el miedo a un nuevo 鈥榓ccidente鈥, y hasta terminan acostumbr谩ndose al sufrimiento ambiental que les provoca vivir en una zona de sacrificio. Pero tambi茅n se indignan y luchan para cambiar esa realidad abrumadora a la que son sometidas cotidianamente. 脡ste encuentro nos permiti贸 reconocernos, entrelazarnos, y fortalecer ese v铆nculo que venimos construyendo con las peque帽as acciones realizadas en conjunto. Sentimos que el mar no s贸lo nos identifica como comunidades costeras sino que nos une en una lucha que no tiene fronteras y que crece d铆a a d铆a, hermanada a la lucha contra la megaminer铆a, el fracking, el agronegocio y todas las luchas contra el extractivismo. Desde el nacimiento de esta ola que no para de crecer, nos identificamos con la lucha anti extractivista del pueblo chubutense, que todos los 4 de cada mes sale alas calles en defensa del agua y la vida. No podr谩n detener 茅sta marea que se expande por toda la costa atl谩ntica. No podr谩n silenciar nuestra voz, censurar nuestros murales, invisibilizar nuestro reclamo. Porque el Atlanticazo seguir谩 brotando y resistiendo. 隆Porque somos mar, somos territorio, somos comunidad, somos la pacha defendi茅ndose!禄, finaliza el comunicado de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras.