January 3, 2022

Desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras anunciaron que continuarán movilizados contra la resolución 436/2021 – firmada en las últimas horas del 2021 por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro de Medio Ambiente Juan Cabandié – que autorizó la explotación petrolera en tres zonas del Mar Argentino, frente a la costa de Mar del Plata, a las empresas petroleras Equinor, Shell e YPF. Es por eso que anuncian un “Atlanticazo” para este martes 4, con movilizaciones y concentraciones desde las 17 en Mar del Plata, Necochea, Miramar, el Partido de la Costa y Mar de las Pampas. La medida se replicará en la Ciudad de Buenos Aires a las 17 con una movilización de Plaza de Mayo al Obelisco porteño, convocada por la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, que también le reclamará una respuesta urgente gubernamental ante los incendios ocurridos en 12 provincias. Mientras el Gobierno asegura que perforar el mar es seguro, la petrolera noruega Equinor tiene varios antecedentes de accidentes recientes: 11 derrames serios en 2020 y otros 10 derrames serios en 2019.

Con las consignas centrales “Un Mar sin Petroleras”, “No pasarán”, “Fuera el extractivismo de nuestros territorios”, “Chubut resiste”, “Basta de incendios en bosques y humedales” y “No es no”, desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras convocan a seguir movilizados contra la resolución 436/2021, firmada en las últimas horas del 2021 por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro de Medio Ambiente Juan Cabandié, que autorizó a las empresas petroleras Equinor (de Noruega), Shell (anglo-neerlandesa) e YPF (de Argentina) para realizar perforaciones en tres zonas del Mar Argentino (“CAN 100” y “CAN 108” en la Cuenca Argentina Norte, ubicadas a 307 kilómetros frente a la costa de Mar del Plata, y “CAN 114”, a 443 kilómetros).

Es por eso que anunció para este martes 4 movilizaciones en varios puntos de localidades de la Costa Atlántica y otros puntos del país, a saber:

Mar de las Pampas – lunes 03/01. Bajada balneario el soleado 16.30 hs.

Mar del Plata – martes 04/01 – Rambla de los lobos, 17 hs.

Necochea Quequén- martes 04/01 – Calles 83 y 2, 18 hs.

Miramar – martes 04/01 – Calle 21 y costanera en la M, 18 hs.

Partido de la Costa (Aguas Verdes, San Bernardo, Costa Azul, Lucila del Mar y Mar de Ajó) – martes 04/01 – Av. Costanera y Av. San Bernardo 17 hs.

Villa Gesell – martes 04/01 – 104 y la playa, 17 hs.

San Bernardo – Avenida y Costanera – martes 04/01. 17 hs

Ostende rambla sur y Nuestras Malvinas martes 04/01. 17 hs

Bahía Blanca – martes 04/01 – San Martín y Vélez Sársfield Ingeniero White , 10 hs.

Puerto Madryn. Chubut Quijote. Martes 4/1 10h

Gualeguaychú – martes 04/01 – Plaza colon. Costanera , 18.30 hs.

“El pueblo esta de pie, luchando contra el extractivismo, en defensa del mar y por la vida en nuestros territorios”, sostienen desde la asamblea, desde la cual también iniciaron una campaña de junta de firmas con un petitorio online (que puede leerse completo y firmarse aquí) para frenar el proyecto para la extracción de hidrocarburos en toda la Costa Atlántica. Allí sostienen: “es extensa la evidencia sobre los impactos socioambientales que genera la actividad petrolera convencional y no convencional. La zona marítima involucrada tiene gran relevancia por su biodiversidad por lo que debe ser protegida. Pero lejos de eso, la explotación petrolera costa afuera presenta grandes probabilidades de accidentes y derrames, debido a las condiciones extremas que se dan en el mar. Por otro lado, las actividades económicas, culturales y recreativas relacionadas con el mar se verían afectadas, causando un daño irreparable en todas las ciudades y pueblos costeros”, afirman, por lo cual exigen “al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dirigido por Juan Cabandie, y a todas las autoridades municipales, provinciales y nacionales que frenen este proyecto que pone en riesgo la vida en nuestras comunidades”.

Los antecedentes recientes le dan la razón a los y las asambleístas: mientras el Gobierno asegura que perforar el mar es seguro, la petrolera noruega Equinor (una de las tres autorizadas a explorar el Mar Argentino) tiene varios antecedentes de accidentes recientes: 11 derrames serios en 2020 y otros 10 derrames serios en 2019.

Según informó el medio especializado Journal of Petroleum Technology (JPT) en febrero de 2021, “Equinor promete mejorar la seguridad después de un número creciente de incidentes en 2020. La firma noruega de petróleo y gas Equinor dijo el 1 de febrero que trabajaría para mejorar la seguridad en sus operaciones luego de varios incidentes graves y lesiones personales en el último año.

Según amplió JPT, la misma compañía reconoció los accidentes graves en un comunicado: “Equinor experimentó varios incidentes graves a lo largo del año, pero también logró una reducción en el número de incidentes graves y lesiones personales en 2020 en comparación con el año anterior. Los resultados respaldan una buena tendencia en el desempeño en seguridad durante la última década, pero también demuestran la necesidad de seguir mejorando nuestro trabajo de seguridad”.

Asimismo, el medio destacó en ese momento que Anders Opedal, director ejecutivo de Equinor, dijo: “Los incendios y otros incidentes graves en 2020 demuestran que no estamos donde debemos estar en términos de nuestro trabajo de seguridad”, reconoció el CEO de la petrolera noruega, en referencia al número de fugas de hidrocarburos en plantas terrestres e instalaciones marinas que tuvo la petrolera, que aumentó de 10 en 2019 a 11 en 2020, según detalló el medio.

En este marco, las protestas a lo largo de toda la costa se replicarán el mismo martes 4 con una movilización a las 17 desde la Plaza de Mayo al Obelisco porteño, convocada por la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS), donde también aprovecharán la ocasión para reclamarle al gobierno de Alberto Fernández que dé una respuesta urgente y destine más recursos para combatir los incendios ocurridos en 12 provincias del país.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados si el Ministro de Ambiente Juan Cabandié quiere aprovechar la época de fiestas y vacaciones para habilitar el bombardeo sísmico de nuestra Costa Atlantica. – sostienen desde BFS – Esa misma hacia donde cientos de miles están yendo a pasar sus descansos y en las que el conjunto de la biodiversidad va a verse ultrajada por el saqueo de las multinacionales petroleras. Por eso nos movilizamos desde Plaza de Mayo, donde se encuentra el Ministerio de Economía de Martín Guzmán quien, en el marco del pacto que busca con el FMI afectó el presupuesto destinado a combatir los incendios, y desde donde la Secretaría de Energía impulsa la luz verde para la exploración sísmica off-shore de la multinacional Noruega Equinor en el Mar Argentino”, remarcan.

Asimismo, detallaron en qué consistirá la medida de lucha luego de la movilización: “haremos un corte en la Avenida 9 de Julio para visibilizar nuestros reclamos y enviar nuestra solidaridad ante las movilizaciones de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, junto a organizaciones y autoconvocades, que se van a estar realizando al mismo tiempo en toda la Costa. Y luego nos dirigiremos a la sede en Puerto Madero de Equinor para decirles que no queremos sus bombas en nuestros mares ¡No es No! Les proponemos para dar una mayor visibilidad, movilizarnos con vestimenta playera, reposeras, sombrillas y todo lo que se les ocurra para el momento de hacer el corte en la 9 de Julio. Nos vemos este martes 4/1 a las 17 en Plaza de Mayo, para decirles que las petroleras en el Mar Argentino no pasarán, y que queremos recursos urgentes para combatir los fuegos y ayudar a los brigadistas en todo el país”, concluye la convocatoria.

