31 de diciembre de 2021

Asia Art Tours

Hablamos con la Biblioteca Anarquista del Sudeste Asi谩tico [para buscarlo en internet poned: Southeast Asia Anarchist Library, SAAL] sobre c贸mo surgi贸 su proyecto, sobre el Sudeste Asi谩tico y c贸mo la organizaci贸n debe ser local y global para construir un mundo mejor.

Asia Art Tours: 驴C贸mo surgi贸 la Biblioteca Anarquista del Sudeste Asi谩tico? Y fuera de su sitio web, 驴podr铆a describir los recursos disponibles para el anarquismo en el sudeste asi谩tico?

Magsalin: Me gusta la idea de la Biblioteca Anarquista (TAL) como lugar para archivar los textos anarquistas que corren el riesgo de perderse con el tiempo y por abandono. De hecho, la p茅rdida por el tiempo y el abandono es tambi茅n un problema para la literatura anarquista en el sudeste asi谩tico. Los escritos est谩n dispersos al azar en Internet y en fanzines de impresi贸n selectiva. Me horroriza que esa literatura permanezca en la oscuridad o, peor a煤n, que se pierda en el tiempo. Por eso, el a帽o pasado ped铆 a los buenos bibliotecarios de AL [Anarchist Library] una secci贸n del sudeste asi谩tico.

Normalmente, las bibliotecas de nuevas lenguas son de un solo idioma: espa帽ol, franc茅s, coreano o lo que sea. Esto tiene sentido en el caso de grandes lenguas que abarcan pa铆ses (como el ingl茅s, el espa帽ol o el franc茅s) o de pa铆ses con una lengua muy homog茅nea (como Corea del Sur y el coreano). Sin embargo, el Sudeste Asi谩tico se caracteriza por una incre铆ble diversidad, con m谩s lenguas que naciones. Algunas lenguas del sudeste asi谩tico s贸lo tienen un pu帽ado de textos anarquistas, por lo que no tiene sentido econ贸mico tener varias bibliotecas peque帽as con s贸lo un pu帽ado de textos en ellas. Adem谩s, la diversidad de idiomas significa que un solo medio anarquista en un pa铆s puede producir textos en m煤ltiples idiomas. Este es el caso de Filipinas, donde los anarquistas filipinos escriben en ingl茅s, tagalo y bisaya. A diferencia de otras bibliotecas anarquistas, yo quer铆a un lugar que pudiera reflejar la rica diversidad de lenguas del sudeste asi谩tico.

Desde el inicio del proyecto en enero, la Biblioteca SEA cuenta con cientos de textos en m煤ltiples idiomas. Tambi茅n se ha convertido en un sitio para traducciones originales como la de Tieng Viet. Por ejemplo, David Graeber (que descanse en paz) tiene ahora traducciones de sus escritos en tagalo, bahasa Indonesia/Melayu, tieng viet y tailand茅s. Me complace que varios anarquistas de la regi贸n hayan utilizado la Biblioteca SEA como sitio para preservar su literatura y presentar traducciones originales.

Asia Art Tours: Para las Bibliotecas SEA, 驴qu茅 acontecimientos hist贸ricos o momentos de catarsis en el sombr铆o presente te llevaron al anarquismo?

Ringo: Hay una larga historia sobre c贸mo decid铆 finalmente ser anarquista, pero el punto central son las experiencias de la vida como gente pobre, la lectura de muchos libros y la observaci贸n de varios actos horribles cometidos por grupos fascistas, el Estado y el capitalismo. Encuentro todo tipo de libertad en el anarquismo, como individuo queer y pobre, he encontrado un hogar c贸modo.

Magsalin: Tuve simpat铆as progresistas y m谩s tarde libertarias durante un tiempo, pero estas ideas no entraron en el 谩mbito del pensamiento revolucionario hasta que me encontr茅 con la violencia del Estado a un nivel intensamente personal. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no puede haber una reforma de las prisiones y de la violencia estatal, s贸lo su abolici贸n. Como progresista, me enamor茅 de la descentralizaci贸n y del socialismo libertario; me fascin贸 especialmente Rojava. De Rojava encontr茅 a Murray Bookchin, cuya obra se integr贸 en la pol铆tica de Rojava, y de Bookchin conoc铆 a Ursula K. Le Guin y su libro Los despose铆dos. Leer sobre el anarquismo no fue suficiente para convertirme en anarquista. Las piezas en mi mente s贸lo encajaron cuando tuve ese momento de claridad al encontrarme con la violencia del sistema penitenciario.

Asia Art Tours: 驴Qu茅 problemas tienen lxs anarquistas del sudeste asi谩tico con lxs nacionalismos nacionales?

Ringo: En Indonesia, nos enfrentamos a muchos problemas de represi贸n. Empezando por una cadena de represiones despu茅s de la manifestaci贸n antimon谩rquica en Yogyakarta el 1 de mayo de 2018, los disturbios del Primero de Mayo de 2019 en varias ciudades, y el arresto de algunos anarquistas por hacer grafftis provocadores el pasado 2020, hace un a帽o. Ahora el anarquismo siempre ha sido el chivo expiatorio y utilizado como pretexto de la polic铆a para reprimir muchas manifestaciones. Los anarquistas en Indonesia todav铆a no est谩n organizados y tienen problemas con la disciplina, y s贸lo pierden el tiempo para hablar y perder el tiempo en Internet. Al mismo tiempo, los grupos nacionalistas y conservadores religiosos se han organizado y tienen bases de apoyo de la comunidad. La fuerte represi贸n que se produce cuando brota el anarquismo impide que 茅ste pueda desarrollarse adecuadamente. Creo que una situaci贸n similar se ha producido tambi茅n en otros pa铆ses del SEA [sudeste asi谩tico].

Magsalin: En Filipinas, pr谩cticamente todas las facciones pol铆ticas son nacionalistas, desde el Partido Comunista hasta los partidos socialdem贸cratas y los autoritarios de derechas. El nacionalismo sigue siendo pol铆ticamente indiscutible. S贸lo unos pocos, incluidos los anarquistas de Filipinas, articulan el anacionalismo, y mucho menos cuestionan los imperativos nacionalistas y sus implicaciones estatistas. En cuanto a los nacionalistas de derechas, como los que apoyan a Duterte y al Dutertismo, su nacionalismo a menudo atrae a los nacionalistas de izquierdas, como el Partido Comunista y el Bloque Makabayan, que han llegado a la misma conclusi贸n de apoyar a Duterte por orgullo nacionalista. Aunque ambos bloques oportunistas han roto con Duterte desde entonces, seguir谩n siendo susceptibles a futuros populistas mientras sigan articulando el nacionalismo

Asia Art Tours: 驴C贸mo v茅is el proyecto de la Biblioteca SEA en su lucha contra el nacionalismo, tanto desde el exterior (tankistas – o estalinistas) como desde el interior (nacionalistas dom茅sticos)?

Ringo: La Biblioteca SEA puede mostrar a los tankies occidentales [calificativo que se les da a los estalinistas que apoyaron el aplastamiento con tanques de las revoluciones en la Europa Oriental por parte de la URSS] que el anarquismo est谩 presente y activo en los pa铆ses del tercer mundo. El anarquismo tiene una larga historia en la lucha por la liberaci贸n en muchas partes del sudeste asi谩tico, no es cierto que el anarquismo s贸lo exista en Europa y Norteam茅rica. La biblioteca del SEA puede ser un almac茅n de ideas para la comunidad anarquista para preparar y organizar. Por supuesto, los grupos nacionalistas son m谩s problem谩ticos que los grupos de comunistas occidentales online.

Magsalin: Considero que la Biblioteca SEA es un dep贸sito, una herramienta, para que la gente radical de la regi贸n del Sudeste Asi谩tico articule posiciones libertarias, antipol铆ticas y anacionalistas. Tambi茅n hay gu铆as en la Biblioteca SEA y en la biblioteca inglesa sobre c贸mo organizarse de forma anarquista.

Est谩 claro que el marxismo-leninismo, tras el colapso de la Uni贸n Sovi茅tica, sigue en retirada, salvo en algunos sitios que contin煤an con las guerras populares, como Filipinas y la India. S贸lo recientemente el marxismo-leninismo est谩 empezando a reagruparse y a montar nuevas campa帽as. Sin una potencia marxista hegem贸nica (y no considero que la Rep煤blica Popular China lo sea), no veo que los tankies internacionales sean una amenaza. Sin embargo, en Filipinas, el estalinismo sigue siendo una fuerza hegem贸nica entre la izquierda filipina. Han utilizado su hegemon铆a para asesinar a otros izquierdistas, como socialdem贸cratas e incluso otros marxistas-leninistas. Este mismo a帽o, reivindicaron el asesinato de un organizador sindical. Aunque pidieron disculpas, estoy convencido que son una fuerza en la que no se pueda confiar.

Asia Art Tours: A nivel mundial, con el aumento de la censura, el autoritarismo y la violencia estatal, 驴consider谩is que la traducci贸n es una forma de salvaguardar el conocimiento del peligro? Ante la violencia estatal interna, 驴c贸mo permite la traducci贸n de un anarquista tailand茅s al portugu茅s, de un anarquista camboyano al armenio, o de un anarquista indonesio al ingl茅s, que su conocimiento y sabidur铆a sobrevivan?

Ringo: Considero que traducir y archivar textos es una acci贸n importante, igual que otras acciones como organizar comunidades, lanzar piedras a las ventanas de los bancos o golpear a los violadores en las comunidades de izquierdas. El trabajo de traducci贸n de textos permitir谩 la difusi贸n y el intercambio de conocimientos entre las comunidades anarquistas de diferentes pa铆ses. Este trabajo tambi茅n permitir谩 a la comunidad anarquista del sur global aprender de los anarquistas occidentales que est谩n m谩s alfabetizados debido a su privilegio como pa铆ses desarrollados con mejor acceso a la educaci贸n y a Internet. O viceversa, los anarquistas occidentales pueden aprender de los anarquistas del sur global que hasta ahora se consideran inexistentes. (Aunque de hecho los proyectos m谩s exitosos con tendencias anarquistas y antiautoritarias est谩n en pa铆ses no occidentales como Rojava, EZLN, Barbacha, Abahlali baseMjondolo, etc.)

Veo muchos anarquistas geniales cuyas obras no est谩n ganando popularidad porque es dif铆cil encontrar las traducciones al ingl茅s de sus textos o falta de atenci贸n por parte de los anarquistas occidentales. Mencionar铆a, por ejemplo, a Sam Mbah, a anarquistas japoneses como K艒toku Sh奴sui, Kanno Sugako y Osugi Sakae, y a muchos anarquistas asi谩ticos.

Magsalin: El trabajo de traducci贸n siempre ha sido un trabajo dif铆cil pero importante. Errico Malatesta, por ejemplo, ha sido traducido a docenas de idiomas, incluido el tagalo, y su conocimiento y sabidur铆a han sido llevados a nuevos p煤blicos y contextos. Con m谩s traducciones tambi茅n llegan m谩s articulaciones, nuevas interpretaciones y aplicaciones novedosas. Aunque las traducciones son lentas y dif铆ciles, espero que los anarquistas del sudeste asi谩tico puedan comprometerse con ellas.

Asia Art Tours: Joy James es una de las voces m谩s influyentes que he encontrado sobre la abolici贸n y la polic铆a, pero no tengo ni idea de si su obra (que investiga el radicalismo negro que act煤a contra del Estado-naci贸n, como George Jackson o Kathleen Cleaver) se “traduce” cuando se lee en el SEA.

Cuando hablamos de traducci贸n, 驴el cambio de contenido/idioma de la obra traducida la hace menos eficaz para un nuevo p煤blico? 驴O el acto de traducir es “anarquista” al tratar de trasladar el conocimiento m谩s all谩 de las fronteras y encontrar puntos de solidaridad? (Por ejemplo, que la ACAB pueda ser entendida universalmente tanto en SEA como en EEUU).

Ringo: S铆, en mi experiencia traduciendo textos anarquistas ingleses al bahasa indonesio, experimento algunas dificultades para entender el significado del texto, por ejemplo el contexto hist贸rico, la ubicaci贸n o los nombres de los grupos. A veces hay algunos buenos textos de los pa铆ses occidentales, pero no se pueden aplicar de la misma manera debido a la diferencia de las condiciones en el SEA, por lo que a veces algunos traductores anarquistas explican algunas “partes dif铆ciles” u omiten partes irrelevantes, por ejemplo en Indonesia algunos de los textos de Bakunin sobre el anti-te铆smo se omiten porque no se ajusta a la situaci贸n en Indonesia.

Magsalin: Las traducciones err贸neas son siempre un riesgo en la traducci贸n de textos. La m谩s famosa es la disputa entre N茅stor Makhno y Errico Malatesta, que se bas贸 en un mal trabajo de traducci贸n, y cuya disputa se resolvi贸 a trav茅s de un buen n煤mero de cartas en las que se descubri贸 que estaban m谩s de acuerdo que otra cosa. A pesar de ello, creo que estos riesgos son aceptables a cambio de una mayor difusi贸n de los textos. En mi entorno, he visto a traductores cambiar ciertos nombres de empresas de capitalistas notorios por capitalistas notorios locales filipinos. David Graeber, por ejemplo, hablaba un poco de c贸mo la gente se autoorganiza de forma an谩rquica mientras espera el autob煤s. En tagalo, el autob煤s fue sustituido por el ic贸nico jeepney filipino. O en otro ejemplo, All Cops Are Bastard (ACAB) se convierte en Ang Kapulisan Ay Berdugo (AKAB; “los polic铆as son verdugos”) Creo que estas localizaciones ayudan. Como dice un amigo, hay que conservar el significado, si no la frase.

Asia Art Tours: 驴Qu茅 le recomendar铆as a los distintos p煤blicos “sacar” de tu biblioteca para entender mejor el anarquismo en el sudeste asi谩tico?

Ringo: Creo que los textos titulados “Anarchism in (insertar el nombre del pa铆s del SEA aqu铆)” son un buen comienzo para conocer la historia y el desarrollo del anarquismo en los pa铆ses del SEA, Magsalin escribi贸 un mont贸n de grandes textos sobre el anarquismo en Filipinas. Recomiendo el viejo texto de Dominic Berger que debat铆a sobre la nueva ola de anarquismo insurreccional en Indonesia en los a帽os 2011-2013.

Magsalin: Tenemos toda una secci贸n de textos introductorios. Tambi茅n tenemos una secci贸n sobre la historia del anarquismo en el sudeste asi谩tico. En cuanto a textos espec铆ficos, me gust贸 mucho La era de la globalizaci贸n, de Benedict Anderson: Anarchists and the Anti-Colonial Imagination de Benedict Anderson que, entre otros temas, trata de las intersecciones de finales del siglo XIX y principios del XX con el anarquismo en Filipinas e Indonesia.