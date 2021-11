–

De parte de A Las Barricadas November 27, 2021 5 puntos de vista



Absoluta normalidad en las relaciones laborales

Mientras que los beneficios empresariales vuelven a dispararse en 2021, el Gobierno no deja de mostrar datos econ贸micos que hablan de repunte, recuperaci贸n, etc., tras la crisis de la pandemia. Las empresas cotizadas y del IBEX muestran resultados positivos del 5, 10, 15% de beneficios. Pero la patronal no deja de quejarse, y habla de la merma de sus beneficios. Es decir, no es que pierdan dinero de la fortuna que tienen amasada. El problema es que no ganan todo lo que desean, que es incalculable. Levantan el tel茅fono, hablan con el ministro o ministra de turno, y les dicen que es inadmisible, que necesitan ayudas y bla, bla, bla. Y el Gobierno de Progreso, dialoga, charla, interacciona de manera positiva.

En cambio estos d铆as hemos contemplado imp谩vidos la huelga del Metal en C谩diz. Los trabajadores solicitaban un magro 3% entre pitos y flautas, por resumir, que se ha quedado tras d铆as de conflicto, tanques de la polic铆a, cargas y descargas, y chuleo negociativo, en un 2%. O sea, que cuando toque en 2023, m谩s o menos, el trabajador va a ver que en lugar de 1000 euros, le van a pagar 1020 euros. Y a cascarla. Eso es una tragedia para el empresario que tenga 100 trabajadores, porque le escuecen esos dos mil euros que tendr谩 que apoquinar a fin de mes, ya que tendr谩 que sacarlos de los 10.000 o 15.000 que se saca limpiamente vendiendo cables, tuber铆as, ferralla, o tornillos en funci贸n de la demanda. O de alguna subvenci贸n de la Uni贸n Europea.

驴No es llamativo que cuando los se帽oritos se rebrincan, el Gobierno monte desayunos y almuerzos de trabajo, y que cuando los trabajadores piden recuperar algo de capacidad de consumo, les manden a la caballer铆a con todos sus av铆os?

Pues esta es la tragedia: la patronal ha declarado en estos d铆as que sus empresas estaban en riesgo de desaparici贸n si perd铆an 芦competitividad禄. O sea, que ser competitivos equivale a pagar sueldos de miseria, con jornadas extenuantes, si es posible con salarios por debajo de convenio, y haciendo horas extras no computables鈥, en la provincia con la tasa de desempleo m谩s elevada del planeta. Pues vaya mierda de competitividad.

Lo que s铆 queda claro, es que la patronal no tiene reparos en defender sus intereses y beneficios con u帽as y dientes, caiga quien caiga. Queda di谩fano que los gobernantes acuden prestos a su auxilio. Y la lecci贸n es que los y las trabajadores y trabajadoras no tienen otra opci贸n que tomar ejemplo, y defender sus intereses que no son otros que estos: organizarse sindicalmente, tomar el camino de la Directa, y ganar mucho m谩s, trabajando much铆simo menos. Para que cambie el discurso, y empecemos tambi茅n nosotros, a ser competitivos.

Publicado en:

Seamos competitivos en CNT-Sevilla