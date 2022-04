SEBASTIÁN MORO, EL PERIODISTA QUE SE ANTICIPÓ AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA Y TERMINÓ MUERTO

–

De parte de Indymedia Argentina April 4, 2022 4 puntos de vista

La periodista Noelia Carrazana, del colectivo Red Eco Alternativo, recibi贸 el premio Libertad de Expresi贸n por su Cr贸nica 鈥淪ebasti谩n Moro, el periodista que se anticip贸 al golpe de Estado en Bolivia y termin贸 muerto鈥, en el marco del programa 鈥淛ournalism and impunity. Latin American investigative journalism initiative on attacks on journalists and freedom of expression鈥, coordinado por la Fundaci贸n Espacio P煤blico. Con la direcci贸n de los periodistas Mauricio Weibel de Chile y Ricardo Rivas de Argentina, se busc贸 avanzar en el desarrollo de investigaciones period铆sticas sobre ataques y agresiones a los trabajadores de la prensa en Am茅rica Latina y el Caribe. El proyecto fue financiado por la UNESCO y el GMDF (Global Media Defense Fund) que consider贸 esfuerzos de formaci贸n, investigaci贸n y difusi贸n.

M谩s de 200 periodistas fueron capacitados en periodismo de investigaci贸n, seguridad y temas afines durante cuatro meses de manera virtual. Posteriormente, se seleccionaron 36 propuestas de investigaci贸n impulsadas por 52 participantes del programa y se logr贸 culminar satisfactoriamente con 14 de estos esfuerzos sobre asuntos de diversa complejidad.

El trabajo seleccionado hace hincapi茅 en el proceso de estos dos a帽os desde la muerte del periodista argentino que sigue bajo sospecha. Un cuerpo que fue cremado e investigaciones que no han avanzado. La familia, en tanto, apunta responsabilidades y torpezas por parte de algunos diplom谩ticos argentinos de la gesti贸n anterior en La Paz, Bolivia.

Compartimos la nota premiada:

SEBASTI脕N MORO, EL PERIODISTA QUE SE ANTICIP脫 AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA Y TERMIN脫 MUERTO

En los meses previos a los comicios de 2019, el Estado Plurinacional de Bolivia fue sacudido por los incendios en la Chiquitania, los paros m茅dicos y la movilizaci贸n de la oposici贸n, la que hab铆a ganado s贸lo una elecci贸n desde 2005, tras el ascenso al poder del aymara Evo Morales.

El 20 de octubre, el d铆a de las elecciones, en medio de una pol茅mica con la oposici贸n por la constitucionalidad de un tercer mandato sucesivo, Evo Morales obtuvo el 47,08 por ciento de los sufragios y se proclam贸 vencedor.

La oposici贸n, que ser铆a respaldada por el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, desconoci贸 el resultado e inici贸 una serie de movilizaciones que derivaron en la quema de tribunales electorales y alcald铆as, adem谩s de agresiones a partidarios del presidente Morales, quien se fug贸 hacia Argentina.

Los hechos comenzaron a desencadenarse el 22 de octubre, dos d铆as despu茅s de la votaci贸n, cuando el l铆der opositor Luis Fernando Camacho, presidente del Comit茅 Pro Santa Cruz, convoc贸 a un paro c铆vico indefinido en contra de la reelecci贸n de Evo Morales, el que logr贸 copar las principales calles del pa铆s y retener la atenci贸n de los medios de comunicaci贸n internacionales.

鈥淭enemos que, salvando las diferencias, sacar la agenda como lo hac铆a Pablo Escobar, pero s贸lo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo鈥, declar贸 Camacho el 31 de octubre, en alusi贸n a los simpatizantes y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales.

鈥淭enemos que, salvando las diferencias, sacar la agenda como lo hac铆a Pablo Escobar, pero s贸lo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo鈥, declar贸 Camacho el 31 de octubre, en alusi贸n a los simpatizantes y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales.

El 6 de noviembre, cuando Camacho ingresa a La Paz para solicitar la renuncia de Morales, el periodista Sebasti谩n Moro, describ铆a un estado de colapso. 鈥淏olivia sigue semiparalizada, sacudida por protestas, bloqueos e incidentes desde hace diez d铆as, cuando se proyect贸 la reelecci贸n de Evo Morales en primera vuelta鈥.

En esa misma fecha, el periodista Christian Velasco Rojas, miembro de la plataforma de comunicaci贸n, La Resistencia Bolivia, denunciaba amenazas en su contra en Facebook. 鈥溌縌u茅 democracia defienden? 驴La de la intolerancia, la del acoso, la del vandalismo? (鈥) Esta madrugada, a nombre de la Democracia, pintaron mi casa con insultos y amenazas, al mejor estilo del Fascismo Nazi donde marcaban las casas de los jud铆os para despu茅s quemarlas鈥.

鈥淩ecib铆 mensajes que llegaron a mi celular -prosigui贸 Velasco- que dec铆an que ya hab铆a ca铆do el presidente Morales y que ahora nos tocaba la muerte a nosotros. Esos mensajes le llegaron a toda mi familia鈥.

Mientras tanto, en Cochabamba, miembros de la paramilitar Resistencia Cochala -JCR-secuestraron a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, y quemaron el edificio consistorial. Ante las c谩maras, obligaron a Arce a caminar descalza por la calle, sobre vidrios. Luego, la orinaron y ba帽aron en pintura roja, mientras le gritaban 鈥渁sesina鈥. 鈥淓stoy en un pa铆s libre (鈥). Si quieren matarme, que me maten. Por este proceso de cambio voy a dar mi vida鈥, replic贸 la alcaldesa, mientras la reten铆an.

El periodista Marcos Moscoso, quien fuera compa帽ero de trabajo de Moro recuerda que los miembros de estos grupos 鈥渁ctuaban en connivencia con la polic铆a.鈥

ATAQUE A LOS MEDIOS P脷BLICOS

Ya desde el 22 de octubre, d铆a en que miembros de Resistencia Cochala queman los equipos de la radio Kausachun Coca en Cochabamba, la violencia se extiende hacia todos los medios p煤blicos. Sufren ataques BTV-Bolivia TV; las radios de las organizaciones sociales, la Red Patria Nueva y la sede de la CSTUCB (Confederaci贸n Sindical 脷nica de Trabajadores Campesinos de Bolivia), donde funcionaba Prensa Rural.

En ese momento, Sebasti谩n Moro, adem谩s de corresponsal de P谩gina 12, era el editor de Prensa Rural, 贸rgano de la Confederaci贸n Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, uno de los pilares del gobierno de Evo Morales. Aquella jornada, la p谩gina web de este 贸rgano de prensa fue hackeada y su sede tomada.

El s谩bado 9 de noviembre se hizo viral la imagen de Jos茅 Aramayo, director de Medios de la CSUTCB, atado a un 谩rbol. Las bandas paramilitares que hab铆an llegado a La Paz junto al c铆vico Luis Fernando Camacho, fueron las responsables de la agresi贸n a Aramayo, quien posteriormente permaneci贸 detenido por la polic铆a, para ser liberado horas despu茅s.

鈥淯n golpe de Estado est谩 en marcha en Bolivia鈥, fue el t铆tulo de la 煤ltima cr贸nica que Sebasti谩n Moro escribi贸 para P谩gina 12. 鈥淐on la polic铆a amotinada, las Fuerzas Armadas comunicaron que no intervendr谩n en las calles y llamaron a una 鈥榮oluci贸n pol铆tica鈥. La oposici贸n pide la renuncia de Evo Morales. Los sindicatos agrarios salen a las calles de El Alto a apoyar al presidente鈥, escribi贸.

El domingo 10 de noviembre, Evo Morales anunci贸 por la ma帽ana que convocar铆a a nuevas elecciones nacionales. La OEA, en paralelo, exigi贸 la anulaci贸n de las elecciones presidenciales de octubre y la realizaci贸n de nuevos comicios.

La cadena de TV UNITEL, as铆 como otros canales masivos comenzaron a transmitir casi sin cortes las renuncias sucesivas de los ministros y del presidente del Congreso. Las Fuerzas Armadas y la Polic铆a le pidieron la renuncia al presidente. Finalmente, a las 17 horas, Evo Morales anunci贸 su renuncia, despu茅s de 13 a帽os en el poder.

Jeanine A帽ez se autoproclama presidente de Bolivia en una sesi贸n de la Asamblea, sin el qu贸rum que establece la normativa. Dentro de su gabinete, Roxana Liz谩rraga, es nombrada ministra de Comunicaci贸n, quien en una de sus primeras declaraciones apunta a la prensa.

鈥淟o que hacen algunos periodistas bolivianos o extranjeros que est谩n causando sedici贸n en nuestro pa铆s, tienen que responder a la ley boliviana (鈥) ya se tiene identificados a estos comunicadores鈥, advierte la nueva ministra.

En medio de esta situaci贸n, la embajada argentina comenz贸 a refugiar a los periodistas y camar贸grafos de su pa铆s que hab铆an llegado para cubrir la crisis y el golpe de Estado.

A Sebasti谩n Moro no se lo busc贸, ni se lo refugi贸. El domingo 10 de noviembre de 2019 nadie pudo ubicarlo en su tel茅fono. Finalmente, fue encontrado agonizando en su casa del barrio pace帽o de Sopocachi. Sus hermanas Pen茅lope y Melody, Sabrina, su sobrina, y su madre, Raquel Rocchietti comenzaron ese d铆a su calvario.

LA PAZ ES UN CAMPO DE BATALLA

La periodista argentina Gloria Beretervide, que hab铆a vuelto a su pa铆s desde Bolivia el 25 de octubre, relata sus 煤ltimas conversaciones con Sebasti谩n Moro. 鈥淓l s谩bado 9 de noviembre Sebasti谩n fue entrevistado por mi para mi columna regional programa Fe de Radio de Bolivia y sobre el golpe que se ven铆a, esa noche volv铆 a hablar a las 22 horas ya que Sebasti谩n deb铆a presentarse al d铆a siguiente a las 9 de la ma帽ana hora de Bolivia en un conocido programa de radio con corresponsales internacionales en el mundo鈥.

Su hermana Pen茅lope Moro relata que el s谩bado 9 de noviembre, a las 23 horas, habl贸 con Sebasti谩n por 煤ltima vez. Le cont贸 que debido a los bloqueos hab铆a desistido de presentarse en el programa Abya Yala TV. Sin embargo, le coment贸 que iba a salir caminar para tomar un poco de aire, tal como lo hac铆a frecuentemente. Pen茅lope y el resto de la familia en Mendoza preocupados por la situaci贸n que Sebasti谩n describ铆a, pasaron una noche en vela.

La ma帽ana del domingo 10, al no lograr comunicarse con Sebasti谩n, la familia comenz贸 a llamar a conocidos y amigos que pudieran visitar la casa del periodista. Todos ten铆an miedo de hacerlo ante las amenazas recibidas. Finalmente, un testigo hoy protegido por la justicia boliviana, acepta el encargo y encuentra a Sebasti谩n recostado en su cama, descompensado y aparentemente en estado de semi-inconciencia.

鈥淵o lo encontr茅 en la cama, incluso me reconoci贸. 鈥楨stoy bien, hola Willy鈥, me dijo. Est谩s mal le respond铆. Sebasti谩n insist铆a que estaba bien, pero y yo me di cuenta que no porque todo fuertemente a orina. Cuando llegamos a la cl铆nica Rengel, me llaman las enfermeras para que lo cambie y ah铆 veo los golpes en su brazo y cuerpo. Ya despu茅s vinieron los del consulado argentino y entonces yo ya lo dej茅 a su cargo y no fui a verlo m谩s鈥, explic贸 el testigo.

La familia decide viajar inmediatamente mientras se comunican con el Consulado y la Embajada argentina en La Paz. Pen茅lope logra viajar el mismo d铆a en que la senadora Jeanine A帽ez asume la presidencia.

En La Paz, el Consulado argentino informa a la familia que no puede proveerles respaldo econ贸mico. La Embajada, debido supuestamente a la violencia callejera, rechaza proporcionarle ayuda para salir del aeropuerto de El Alto hacia La Paz, ciudad donde estaba Sebasti谩n internado.

Pen茅lope Moro explica que la falta de colaboraci贸n de las autoridades diplom谩ticas argentinas se dio desde el principio. Esta situaci贸n es denunciada por la familia en la prensa y consta adem谩s en la causa sobre la muerte de Sebasti谩n Moro.

Pen茅lope, con la ayuda de amigos, logra salir de la terminal a茅rea y sortear los enfrentamientos. 鈥淣o hab铆a forma de salir de El Alto por los bloqueos con fuego; en ese contexto no serv铆a para nada la credencial de periodista. Fuimos y volvimos varias veces, hab铆a lugares donde ten铆amos que bajarnos para sacar las piedras muy pesadas que estaban colocadas en las calles para bloquear. Nos camuflamos con banderas blancas como las que usaban las 鈥榩ititas鈥 (golpistas) y as铆 tardamos s贸lo seis horas en llegar a la cl铆nica Rengel鈥, recuerda ella.

Una vez en la cl铆nica, Pen茅lope logr贸 ver a su hermano despu茅s de horas de espera. All铆 le entregan un parte m茅dico donde le se帽alan que hab铆a tenido varios accidentes cardiovasculares e incluso le informan que su hermano ingreso en estado alcoh贸lico, as铆 incluso figura en algunos testimonios del personal del nosocomio en la causa que est谩 cursando en Bolivia. Esa jornada llegan a Bolivia Raquel Rocchietti y Melody Moro, madre y hermana de Sebasti谩n, respectivamente.

LA LEJAN脥A CON LA EMBAJADA

鈥淓l 14 de noviembre de 2019, el embajador argentino Normando 脕lvarez Garc铆a, dio una conferencia de prensa donde afirm贸 que los periodistas argentinos estaban bajo el amparo de la embajada, pero se olvid贸 que en la cl铆nica estaba muriendo un periodista argentino鈥, sostiene Raquel Rochietti, madre de Sebasti谩n. Pen茅lope, por su parte, cuenta que cada vez que entraba a la cl铆nica Rengel del barrio de Sopocachi, era requisada por los pititas y que en ning煤n momento se sinti贸 resguardada.

El d铆a de aquellas declaraciones, los periodistas argentinos efectivamente lograron salir de Bolivia, como muchos otros corresponsales.

Pero la violencia no ced铆a, el viernes de aquella semana se produce la Masacre en Sacaba, Cochabamba, y cuatro d铆as despu茅s la de Senkata en la ciudad de El Alto, con un resultado de m谩s de treinta personas muertas y centenares de heridos, seg煤n el 煤ltimo informe del grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH 鈥 OEA).

El 煤ltimo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que estuvo investigando los hechos bajo la gesti贸n de A帽ez por m谩s de seis meses, concluy贸 el 17 de agosto de 2021 que 鈥渄urante ese tiempo, los insultos al periodismo fueron habituales y, como ocurri贸 en otras ciudades y eventos incluidos en este informe, las periodistas mujeres recibieron injurias de marcado tono sexista que se sumaron a los agravios dirigidos a todos los agentes de prensa.

鈥淢uchos profesionales -ahond贸 el reporte- fueron expulsados de los lugares en los que estaban informando o se les impidi贸 transitar por espacios p煤blicos que hab铆an sido bloqueados (鈥) no solo pusieron obst谩culos a su tarea, sino que les requisaron o destruyeron equipos, les borraron sus grabaciones o confiscaron sus tel茅fonos鈥.

鈥淯n caso particularmente grave fue la muerte, en circunstancias a煤n no aclaradas, del periodista argentino Sebasti谩n Moro鈥, remarc贸 aquel documento. 鈥淪e le identificaron politraumatismos en todo el cuerpo鈥, concluy贸.

Tras el informe del GIEI, el presidente boliviano, Luis Arce, mencion贸 por primera vez a Sebasti谩n Moro como parte de las v铆ctimas del golpe de Estado.

Asimismo, en julio de 2021 su caso fue recogido por algunos medios masivos, luego de que el nuevo gobierno boliviano denunciara el env铆o de armas desde Buenos Aires a La Paz, durante la gesti贸n presidencial de Mauricio Macri, en las horas posteriores al golpe de Estado.

Por su parte, un informe elaborado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), a cargo de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, advirti贸 que resultaron 鈥減reocupantes las declaraciones p煤blicas por parte de autoridades, que afirmaron que algunos periodistas habr铆an cometido el delito de sedici贸n鈥.

鈥淎firmaciones como esas podr铆an alentar la violencia en contra de periodistas y personas que trabajan en medios de comunicaci贸n, generar autocensura e inhibir coberturas independientes鈥, subray贸 ACNUDH.

VOLVER CON LAS CENIZAS

La familia de Sebasti谩n recuerda aquellos d铆as, como de extrema precariedad. 鈥淟a cl铆nica no ten铆a nada; le entregaba recetas a Pen茅lope con medicaci贸n que cualquier centro de salud de emergencia primaria tiene. Le ped铆an insumos hospitalarios que mi hermana no encontraba en la farmacia. Nosotras mismas llevamos una gran cantidad de medicaci贸n e insumos: agujas, sondas, cintas que nos ped铆an todo el tiempo. Hay una investigaci贸n sobre ese tema ya que se trata de una cl铆nica privada que nos cobr贸 miles de pesos y ten铆a todo tercerizado. No pod铆an hacerle ning煤n estudio a Sebasti谩n鈥, explica Melody Moro.

鈥淗ubo mucha manipulaci贸n en la cl铆nica -prosigue-. Un d铆a nos hicieron preparar para desconectar a mi hermano y cuando despu茅s llegamos, nos dicen que no estaba en condiciones de ser desconectado. Estamos hablando de m茅dicos, de cardi贸logos, de especialistas. No nos permit铆an tocarlo o verle la espalda porque nosotras ya hab铆amos advertido algo raro. Hab铆amos visto golpes en el cuerpo de mi hermano; la cl铆nica nunca nos devolvi贸 su ropa鈥, cuenta su hermana Melody.

Normando 脕lvarez, quien fuera el embajador de Argentina en Bolivia durante el gobierno de Mauricio Macri, es acusado por la familia de Moro de indiferencia y descuido. 鈥溍塴 ven铆a siempre como saliendo de un partido de tenis o algo as铆 (鈥) cuando nos enteramos que la embajada estuvo implicada en el env铆o de armas, sent铆 que estuvimos mi mama, mi hermana y yo en manos de un criminal ya que no solo nos neg贸 el avi贸n sanitario, declara la hermana de Sebasti谩n, Pen茅lope.

Tambi茅n explica que el embajador 鈥渟e llev贸 las recetas con los medicamentos que mi hermano necesitaba y nunca me las devolvi贸 ni trajo la medicaci贸n鈥. Desde la embajada lo 煤nico que se nos ofreci贸 fue un descuento para hospedarnos en un hostal鈥, recuerda Pen茅lope Moro.

Esa semana del 11 de noviembre no hab铆a bancos debido a las protestas masivas que ocurr铆an en todo el territorio boliviano. Esto imped铆a cambiar el dinero argentino a pesos bolivianos para comprar la medicaci贸n que necesitaba su hermano. Desde la cl铆nica 鈥渘os hac铆an pagar por d铆a el ox铆geno y comprar todos los insumos en el momento, cosa que ve铆amos que no ocurr铆a con todos los pacientes鈥, relata la tambi茅n periodista Pen茅lope Moro.

Sebasti谩n muere el s谩bado 16 de noviembre a la medianoche. 鈥淵o siento que esa hora marc贸 una muerte para comenzar a renacer cada d铆a鈥, afirma su madre.

Raquel tambi茅n evoca que 鈥渆l embajador (Normando 脕lvarez Garc铆a) apareci贸 con las recetas, pero sin haber comprado los medicamentos, cuando ya se llevaban el cuerpo de Sebasti谩n鈥.

鈥淢elisa Campitelli, la c贸nsul argentina en La Paz -prosigue la madre- nos acompa帽贸 m谩s que el embajador, y nos dijo que para volvernos m谩s r谩pido lo mejor era cremar el cuerpo de Sebasti谩n, y la C贸nsul se apresura a hacer todos los tr谩mites. Se nos pasa por alto, ante la situaci贸n de haber visto marcas en el cuerpo de Sebasti谩n, el hacer una denuncia policial porque el informe m茅dico continuaba diciendo ACV y politraumatismos. Entonces, hay negligencia por parte de la C贸nsul y de la cl铆nica. La C贸nsul, la abogada Melisa Laura Campitelli Mayor, en su doble rol de abogada y autoridad consular no pod铆a ignorar que al cremar un cuerpo se pierde la mayor evidencia al momento de averiguar el porqu茅 del deceso鈥.

Por ello, la madre de Sebasti谩n indica que 鈥渉ay responsables de todas estas situaciones. 鈥淓l 14 de noviembre, cuando llega el avi贸n H茅rcules con el material b茅lico (desde Argentina) para reprimir al pueblo boliviano, en ese H茅rcules, Normando 脕lvarez a la madrugada del 15 env铆a a los periodistas argentinos de los grandes medios para protegerlos. A nosotras nos hab铆a dicho que no era posible que llegara un avi贸n sanitario por el contexto que se estaba viviendo. Al enterarnos posteriormente de la causa de las armas argentinas a Bolivia, eso tambi茅n fue un golpe para nosotras鈥.

El 29 de noviembre, en la embajada argentina de La Paz, el embajador 脕lvarez Garc铆a, realiz贸 un agasajo a los golpistas, en una ceremonia a la que asisti贸 el ministro de Defensa de 脕帽ez, Fernando L贸pez, quien en la actualidad se encuentra pr贸fugo de la Justicia por casos relacionados al golpe de estado de 2019.

El diario digital argentino El Destape Web en una investigaci贸n con fotograf铆a incluida da cuenta que tambi茅n estuvieron militares estadounidenses, brasile帽os y ecuatorianos.

MUJERES QUE LUCHAN POR MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

鈥淐uando volvimos de Bolivia, a pesar del dolor, nos sent谩bamos las tres, y con l谩piz y papel, nos pon铆amos a pensar c贸mo 铆bamos a denunciar. A nosotras nadie nos call贸 desde que volvimos, nosotras dimos nombre y apellido y no sabemos a d贸nde nos va a llevar el proceso judicial. Nosotras lo vimos golpeado (a Sebasti谩n)鈥, denuncia.

En Argentina hay dos causas abiertas, en las que se pide la investigaci贸n para el esclarecimiento de la muerte del periodista, una radicada en C贸rdoba en la que la familia Moro es querellante, por delitos de Lesa Humanidad.

Esa causa contra algunos funcionarios del gobierno de Jeanine A帽ez, se present贸 ante la Justicia Federal Argentina. La segunda causa se abri贸 en Mendoza y est谩 a cargo del patrocinio legal de la abogada Viviana Beigel. Ambas demandas se presentaron invocando el concepto de jurisdicci贸n universal.

鈥淗ay sospechas muy serias que nos llevan a suponer que (Sebasti谩n) podr铆a haber sido asesinado a golpes a partir de un ataque que se produce hacia la poblaci贸n civil, en el marco de un ataque generalizado a la poblaci贸n. Estamos esperando los resultados de la justicia boliviana鈥, se帽ala la abogada mendocina.

Por su lado, la nueva abogada boliviana del caso Moro, Mary Carrasco sostiene que el escenario judicial es complicado, debido a que el cuerpo fue incinerado, pero aclara que existen muchos testimonios y fotos que pueden ser analizados por expertos, para finalmente llegar a la verdad.

鈥淓l Ministerio P煤blico -detalla la jurista- ha pedido materiales de esa cl铆nica, se han pedido testimonios de los m茅dicos que han visto a Moro. Llamativamente est谩n todos becados, haciendo cursos en el exterior, pero s铆 hemos obtenido declaraciones de las enfermeras. Es una investigaci贸n compleja por el tiempo, pero tenemos que establecer c贸mo y porqu茅 matan a Sebasti谩n; para ello el derecho procesal boliviano tiene muchas herramientas: la prueba documental, la prueba testimonial, las fotograf铆as, las filmaciones, pero sustancialmente la pericia nos ayudar谩. Tenemos un historial m茅dico, las placas de los 贸rganos de Sebasti谩n y el primer diagn贸stico err谩tico en el que indican que 茅l se auto infringi贸 los golpes porque estaba en estado alcoh贸lico o drogado, sin hacerle las pruebas que corresponde. Esa tesis se desplom贸 no solo por lo que estamos viviendo hoy, sino por todos los testimonios que se est谩n llevado adelante鈥.

鈥淟a historia cl铆nica est谩 llena de errores, controversias, evoluciones de Sebasti谩n que no tienen nada que ver con lo que nosotras vimos como testigos, y el no tener el cuerpo es un delito grave, culpa de la embajada y de la cl铆nica, ya que nosotras desconoc铆amos la ley boliviana. Cuando un centro de salud recibe un paciente en el estado de mi hermano tiene la obligaci贸n de denunciar el hecho, nosotras no tuvimos ni siquiera la asesor铆a de las autoridades consulares y la cl铆nica no denunci贸 el hecho; seguramente el cuerpo habr铆a tenido una autopsia correspondiente y lo 煤nico que se nos dio como opci贸n desde la Embajada, fue la cremaci贸n porque un avi贸n sanitario era peligroso que aterrizase en La Paz鈥, recuerda Pen茅lope.

La hermana de Sebasti谩n culmina explicando que 鈥渓a pericia que se realiz贸 en noviembre del a帽o pasado fue muy importante; es la primera que se hace en dos a帽os con la Fiscal铆a y el equipo de investigaci贸n. Estuvieron presentes mi madre y mi hermana aportando testimonio en la causa. Lo m谩s novedoso de esa verificaci贸n de hechos como le llaman all谩, es que vino la persona que ayud贸 a mi hermano y lo llev贸 a la cl铆nica, y dio su testimonio. All铆 con la fiscal, los investigadores, y nuestra abogada Mary Carrasco, ingresamos a la casa de Sebasti谩n鈥.

CAMPA脩A POR JUSTICIA PARA SEBASTIAN

En la cultura aymara, el Ajayu es el alma que forma parte del cuerpo de las personas. Seg煤n esa creencia, cuando una persona sufre un accidente o un hecho de violencia, el ajayu se va del cuerpo f铆sico y reci茅n vuelve cuando el cuerpo est谩 en armon铆a. En el caso de Sebasti谩n ya no hay cuerpo adonde volver, pese a lo cual amigos de Sebasti谩n invitaron a su familia a un ritual similar.

鈥淎lgunos compa帽eros de Sebasti谩n nos llevaron a hacer un quitapena (ceremonia de despedida) al Mont铆culo, un lugar que a 茅l le gustaba mucho. Compramos salte帽as (empanadas) y nos hicieron poner una foto en el medio, junto a una manta, unas hojas de coca, tabaco. Armamos una ronda y all铆 cada uno comenz贸 a hablar de c贸mo lo hab铆an conocido, de la m煤sica que le gustaba (鈥); le agradec铆an mucho a mi mam谩 porque lo hab铆a tra铆do a la vida, le dec铆an gracias porque nos ha ense帽ado a contar las historias, porque nos ha pasado autores. Fue muy fuerte鈥, cuenta Melody.

Raquel Rocchietti en su declaraci贸n ante la Comisi贸n de Ciudadan铆a y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (PARLASUR) sostuvo que la muerte de Sebasti谩n 鈥渇ue un mensaje aleccionador para la prensa libre. 脡l se convirti贸 en la primera v铆ctima de la dictadura que se instal贸 en Bolivia. Hubo inteligencia sobre sus actividades. Negarlo, callarlo, ocultar pruebas, constituye un delito de lesa humanidad鈥.

鈥淓n el caso de Sebasti谩n las responsabilidades caen en la polic铆a, porque en ese momento estaban amotinados, pero no estaba a煤n el gobierno de facto de A帽ez, ni tampoco estaban aun los militares y al d铆a de hoy no hay nadie preso o imputado por la causa de mi hermano, por eso es que pedimos que estas causas se empiecen a juzgar como cr铆menes de Lesa Humanidad, hasta ahora solo hay imputados por delitos por causas de corrupci贸n y delitos econ贸micos鈥, indica su hermana Pen茅lope.

En los 煤ltimos meses, la Justicia boliviana comenz贸 a emitir condenas contra miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, incluido Roger Revuelta Villaroel condenado justamente a doce a帽os de prisi贸n por el delito de tentativa de asesinato y lesiones graves contra el periodista Adair Pinto.

El hecho ocurri贸 en 2020 cuando Revuelta ingres贸 a un bar y junto a un grupo de la Resistencia Juvenil Cochala -RJC-, insult贸 al periodista que hab铆a denunciado p煤blicamente en un medio radial, a Jeanine A帽ez por el golpe de Estado. Revuelta amenaz贸 con violar a su hermana menor de quien ten铆a una foto. Luego de 20 minutos, cuando Pinto sal铆a del local e intentaba subir a un taxi, fue interceptado por Revuelta quien lo acuchill贸 en el coraz贸n, en el muslo y en el abdomen.

En ese marco, el actual Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia, Wilfredo Ch谩vez, dijo a la periodista argentina, Gloria Beretervide, luego de conocido el informe del GIEI, que el caso de Sebasti谩n Moro 鈥渢iene que ser investigado鈥.

鈥淭odo apunta que fue un asesinato, directo y con ejecuci贸n鈥, subray贸.

El caso de Sebasti谩n Moro quedar谩 abierto para su familia, sociedad latinoamericana y organismos de derechos humanos para siempre, al igual que muchos otros asesinatos, violaciones y vulneraciones de derechos humanos por parte de dictaduras c铆vico, militar, policial, eclesial, en pa铆ses empobrecidos por unos pocos que detentan el poder econ贸mico que oprimen al pueblo haciendo abuso de la figura de partidos pol铆ticos en nombre de la 鈥渄emocracia鈥, enmascaran sus propios intereses mezquinos.

Fuente: https://www.redeco.com.ar/nacional/ddhh/35531