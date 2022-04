–

De parte de ANRed

Mediante un juicio abreviado en el que se lo conden贸 a tres a帽os de prisi贸n efectiva, Sebasti谩n Romero recuper贸 hoy su libertad. Dado el tiempo pasado en prisi贸n (casi dos a帽os) -durante el cual se le negaron pedidos de excarcelaci贸n, laborales y de estudio- la sentencia, incluso siendo condenatoria, implic贸 que hoy el militante del PSTU quedara libre. Por ANRed.

El juez de la causa contra Romero, Javier R铆os, es el mismo que ya hab铆a condenado a C茅sar Arakaki y Daniel Ruiz. En este sentido, desde el PSTU se帽alaron que esto reafirma 芦su car谩cter de funcionario de ricos y poderosos, que son los que hicieron y hacen uso del C贸digo Penal. As铆 como no nos sorprendi贸 la condena a C茅sar y a Daniel, no era posible esperar que un juicio oral y p煤blico contra Sebasti谩n tuviera otro final, ya que no solo se trataba del mismo juez, sino tambi茅n de los mismos fiscales y los mismos testigos. No hab铆a ninguna garant铆a de un juicio justo禄.

La defensa de Romero, llevada adelante por la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP), anticip贸 que apelar谩n a la C谩mara de Casaci贸n: 芦Sebasti谩n Romero en la calle es el primer paso de una lucha que no termina. Seguiremos en la pelea por lograr la absoluci贸n del compa帽ero y la libertad y el cese de la persecuci贸n a los luchadores populares perseguidos. Lo seguiremos haciendo como hasta ahora, en los tribunales, en las calles y con unidad, organizaci贸n y lucha禄.

Romero fue uno de los miles que movilizaron el 18 de diciembre del 2017 cuando el gobierno de Mauricio Macri se dispuso a recortar en jubilaciones y pensiones. Su imagen se viraliz贸 lanzando pirotecnia contra el Congreso Nacional. Los medios hegem贸nicos difund铆an noticias para estigmatizar la protesta: entre ellas, que el 芦Gordo mortero禄 y otros militantes de izquierda disparaban con 芦bazucas caseras禄.

Ante el pedido de captura, Romero declar贸: 芦Quieren verme preso para meterle miedo a los que luchan. Estoy siendo perseguido como si fuera un terrorista porque fui parte de los que resistimos en las calles contra el robo que estaban haci茅ndole a los jubilados禄.

Del operativo represivo, que dej贸 decenas de heridos y detenidos, no se pudieron ocultar las im谩genes de fuerzas de seguridad golpeando a j贸venes y a jubilados. Sin embargo, desde los medios y funcionarios p煤blicos prim贸 el ensa帽amiento y la estigmatizaci贸n contra Romero.

En mayo de 2020, Sebasti谩n fue detenido en la ciudad de Chuy, Uruguay, y actualmente estaba con prisi贸n domiciliaria en Rosario.

芦Pusieron precio a la cabeza de Sebasti谩n, aun mayor que el de los genocidas pr贸fugos, allanaron casas de compa帽eros, Daniel Ruiz estuvo trece meses preso en un penal de m谩xima seguridad en una prisi贸n preventiva sin justificaci贸n legal como forma extorsiva para obtener la cabeza de Sebasti谩n; fuimos perseguidos y espiados 鈥渓egalmente鈥 (como figura en las causas) e ilegalmente con el objetivo de aleccionar y amedrentar al conjunto de los luchadores y luchadoras禄, recordaron desde el PSTU, al tiempo que aseveraron que 芦se equivocaron, ac谩 estamos, con m谩s convicci贸n que nunca de que para los trabajadores y trabajadoras la lucha es el 煤nico camino禄.