–

De parte de Indymedia Argentina April 8, 2022 247 puntos de vista

El militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unidos (PSTU) Sebasti谩n Romero, conocido popularmente como el Gordo Mortero por su participaci贸n en las masivas protestas contra la Reforma Previsional macrista en el Congreso nacional en diciembre de 2017, recuper贸 la libertad tras ser condenado a 3 a帽os de prisi贸n efectiva mediante un juicio abreviado.

鈥淔inalmente, luego de cuatro a帽os y cuatro meses de persecuci贸n (y de ellos casi dos de prisi贸n), luego de que le fueran negados todos los pedidos de excarcelaci贸n y permisos laborales y de estudio posibles, Romero recuper贸 la libertad mediante un juicio abreviado en el que se lo conden贸 a tres a帽os de prisi贸n efectiva, garantizando la libertad inmediata鈥, anunci贸 el PSTU, a trav茅s de un comunicado que compartimos completo a continuaci贸n.

隆Sebasti谩n Romero libre!

Finalmente, luego de 4 a帽os y 4 meses de persecuci贸n (y de ellos casi dos de prisi贸n), luego de que le fueran negados todos los pedidos de excarcelaci贸n y permisos laborales y de estudio posibles, Sebasti谩n Romero recuper贸 su libertad, mediante un juicio abreviado en el que se lo conden贸 a 3 a帽os de prisi贸n efectiva, garantizando la libertad inmediata.

El mismo juez que conden贸 a Daniel Ruiz y Cesar Arakaki, ahora conden贸 a Sebasti谩n, reafirmando su car谩cter de funcionario de los ricos y poderosos, que son los que hicieron y hacen uso del C贸digo Penal. As铆 como no nos sorprendi贸 la condena a Cesar y a Daniel, no era posible esperar que un juicio oral y publico contra Sebasti谩n tuviera otro final, ya que no solo se trataba del mismo juez, sino tambi茅n de los mismos Fiscales y los mismos testigos. No hab铆a ninguna garant铆a de un Juicio justo, esperarlo solo retrasar铆a su libertad y que pueda sumarse f铆sicamente a la pelea por la libertad de todos los presos por luchar todas las peleas de la clase trabajadora. Por eso, esa condena que era cantada y que ya cumplimos en los hechos, la vamos a apelar en Casaci贸n, como la condena a Daniel Ruiz y Cesar Arakaki y, seguiremos reclamando con la movilizaci贸n.

Para nosotros estar fuera de las garras del Estado a como d茅 lugar, es lo primordial, por eso defendemos no presentarse si hay posibilidad de quedar encarcelado y, en caso de estarlo, utilizar todos los caminos posibles para garantizar la libertad.

Esta Justicia al servicio de los ricos y poderosos no tiene ninguna autoridad para juzgarnos, porque lo que ellos condenan, es lo que a nosotros nos enorgullece: ser parte de la primera l铆nea de la pelea de la clase trabajadora contra este sistema de explotaci贸n y opresi贸n y defendernos de la represi贸n con lo que tenemos a mano. Nos acusan de 鈥渧iolentos鈥 cuando son ellos los que condenan al pueblo trabajador a la violencia del hambre y la miseria.

Tal es la doble vara de la Justicia que mientras Pep铆n Rodr铆guez Sim贸n (uno de los acusados de armar causas para perseguir mediante la 鈥渕esa judicial鈥 del gobierno de Macri) est谩 pr贸fugo sin ninguna consecuencia, Sebasti谩n tuvo orden de captura de Interpol durante dos a帽os. Mientras los responsables de asesinatos a luchadores populares como, por ejemplo, los de Fuentealba siguen impunes, Milagro Sala sigue presa hace m谩s de 6 a帽os, y los detenidos por la movilizaci贸n contra el FMI son encarcelados en Penales de m谩xima seguridad.

La persecuci贸n desatada sobre Sebasti谩n, Daniel y nuestro partido tiene pocos precedentes en los 煤ltimos a帽os en el pa铆s: pusieron precio a la cabeza de Sebasti谩n, aun mayor que el de los genocidas pr贸fugos, allanaron casas de compa帽eros, Daniel Ruiz estuvo trece meses preso en un penal de m谩xima seguridad en una prisi贸n preventiva sin justificaci贸n legal, como forma extorsiva para obtener la cabeza de Sebasti谩n; fuimos perseguidos y espiados 鈥渓egalmente鈥 (como figura en las causas) e ilegalmente, como se puede ver en la mega causa contra la AFI. Todo eso con el objetivo de aleccionar y amedrentar al conjunto de los luchadores y luchadoras. Pero se equivocaron, ac谩 estamos, con m谩s convicci贸n que nunca de que para los trabajadores y trabajadoras la lucha es el 煤nico camino, y con m谩s que cobrarnos cuando llegue el momento.

Hoy festejamos. Agradecemos a todas las organizaciones que a nivel nacional e internacional nos acompa帽aron en la campa帽a y muy especialmente a CADEP por su acompa帽amiento legal y compa帽ero.

Recuperamos un soldado de la clase obrera para nuestra trinchera y para la pelea que tenemos planteada en la actualidad frente a la escalada represiva y anti piquetera al servicio de los planes del FMI: liberar a todos los presos por luchar y frenar el avance en la criminalizaci贸n de la protesta social y coordinar por la libertad de los presos pol铆ticos en todo el mundo.

PSTU LIT-CI 08/04/2022