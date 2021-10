–

Luego de una larga espera, se logr贸 el traslado desde Buenos Aires, donde cumple prisi贸n domiciliaria, hasta su casa en Rosario. Este 18 de octubre, el PSTU junto a numerosas organizaciones se dar谩n cita frente a Tribunales de Comodoro Py, para exigir su inmediata y definitiva libertad. La actividad ya ha recibido adhesiones de distintos lugares de Latinoam茅rica. Por Melina S谩nchez.

Desde diciembre de 2017 no pudo volver a su casa. Casi dos a帽os estuvo fuera porque a 茅l y a otros como Daniel Ruiz y C茅sar Arakaki les armaron causas que criminalizaban la protesta contra la reforma previsional que quer铆a imponer el macrismo y que la gente resisti贸 en las calles. Esta semana el Tribunal Oral N煤mero 3, autoriz贸 el traslado de Sebasti谩n a Rosario.

De la plaza de las 14 toneladas de piedras con las que se defendieron j贸venes y jubilados pasaron ya casi cuatro a帽os. Hoy Sebasti谩n Romero se encuentra en cumplimiento de prisi贸n domiciliaria sin condena. Le negaron la excarcelaci贸n el 26 de agosto una vez m谩s. Fue el 煤nico candidato preso pol铆tico en las elecciones del pasado 12 de septiembre. Ahora espera el traslado a Rosario, ciudad donde vivi贸 siempre.

芦Con la pandemia, primero como todos est谩bamos como un poco presos, creo que tampoco fue tan frustrante mi situaci贸n de encierro, porque la mayor铆a de mi familia, amigos, compa帽eres, estaban tambi茅n resguardados en su casa, con bastantes cuidados y muy poca salida afuera, o a lo que era la vida com煤n, al haber obtenido la prisi贸n domiciliaria enseguida. Eso s铆, pas贸 el tiempo, ya llevo m谩s de diecisiete meses preso. Un mont贸n. Pero aparte porque ya viene desde diciembre de 2017. M谩s all谩 de estar preso hoy, yo desde 2017 que no puedo regresar a mi casa, y eso hace que se haga m谩s prolongada la injusticia que estoy viviendo.禄

-驴Qui茅nes est谩n en tu casa, en Rosario, esper谩ndote?

-All谩 tengo a mis viejos, tengo cinco hermanos, diez sobrinos. Yo era muy familiero. Esta situaci贸n golpe贸 muy fuerte. Yo me hac铆a cargo de mi mam谩, porque tiene problemas de diabetes, del coraz贸n. Como era el 煤nico hijo que no ten铆a familia, la llevaba al m茅dico. Aparte viv铆a en un departamento al lado de la casa de mi vieja. Bueno, toda esta situaci贸n hizo que mi vieja se tuviera que ir a vivir con mi hermana, que entrara en depresi贸n鈥 Cuando yo volv铆 y fui recuperando un poco contacto con mi familia me fueron contando de todos los malabares que tuvieron que hacer con mi vieja para tranquilizarla. Esa es mi familia, est谩 compuesta de cinco hermanos, mis viejos, diez sobrinos.

鈥驴Alguno milita de ellos o empez贸 a militar cuando vos te fuiste?

-No, soy el 煤nico militante de mi familia. S铆 se acercaron al partido. Estuvieron con la campa帽a, principalmente mi hermana mayor. Digamos toda la familia acompa帽贸, pero la que m谩s estaba, era la cara visible de la campa帽a pidiendo mi libertad como familiar, era mi hermana mayor, pero ninguno es militante.

Por eso, era una situaci贸n para la que ninguno de ellos estaba preparado. Ni tampoco comprend铆an a fondo mi militancia, porque pensaban que era una cuesti贸n meramente formal. Al principio dec铆an, bueno s铆, es delegado de una f谩brica, est谩 en un partido pol铆tico, ve铆an que 铆bamos a las movilizaciones, siempre hac铆a actividades con el partido, pero bueno, pensaban que era solamente eso. Pensaban que la revoluci贸n hoy en d铆a no est谩 en la cabeza de las personas. En general, como que decimos no, la revoluci贸n hoy en d铆a capaz que ya fue o no se hace m谩s.

Ahora ya comprendieron que estamos hablando enserio, que soy realmente un militante revolucionario, que tengo una ideolog铆a por la que realmente necesito cambiar la realidad porque no se trata de m铆, se trata de todo el mundo que la estamos pasando mal鈥 Y bueno, tuvieron que entenderlo, un poco a la fuerza, porque creo que la gente en general, como mi familia, rechaza un poco la pol铆tica. Esta vez se vieron obligados a aprender un poco de pol铆tica para saber lo que estaba sucediendo.

-驴Qu茅 dec铆a tu familia cuando los grandes medios hablaban de vos?

-Se pon铆an mal por toda la criminalizaci贸n hacia mi persona, la cantidad de insultos, de agravios, de amenazas鈥 escrib铆an a mi Facebook incluso. En su momento era muy angustiante. Para m铆 tambi茅n, pero bueno, yo estaba bien, contenido, pero ellos no sab铆an d贸nde estaba. Fue una agon铆a, pero despu茅s que pas贸 todo, cuando me encuentran en Uruguay, que estaba preso, mi familia me dec铆a, bueno, por lo menos sab铆amos d贸nde estabas. Era muy contradictorio. Despu茅s de mucho tiempo el d铆a m谩s feliz para m铆 fue cuando volv铆 a hablar con mi familia y eso fue adentro de una c谩rcel.

Ahora hay tambi茅n una preocupaci贸n con respecto a la libertad鈥 Hoy en d铆a ellos est谩n orgullosos. Bueno, todo eso fue cambiando. Depende del momento, se pas贸 por todos los estados, estado de angustia, de bronca, de mucha rabia, de mucha fortaleza tambi茅n, un conjunto de todo.

En un momento mi familia dijo: Est谩bamos pensando en hacer un mortero (Risas) 鈥 No sab铆amos qu茅 hacer, porque claro, se ve铆an imposibilitados no, como familia, porque frente a toda esta situaci贸n, yo no daba se帽ales de vida鈥 bueno la re banc贸. Sent铆an impotencia de no saber qu茅 hacer. Tambi茅n miedo, me dijeron: 驴si hac铆amos algo y te perjudicaba? La re banc贸. Estoy muy orgulloso de ellos.

-驴Qu茅 an茅cdotas de solidaridad obrera record谩s de ese momento en que estuviste pr贸fugo?

-An茅cdotas un mont贸n, en el sentido del apoyo y de la solidaridad, de gente que por ah铆 sab铆an qui茅n era. Hicieron cosas incre铆bles. Mis compa帽eros del partido, tambi茅n gente que no eran compa帽eres m铆os estuvo a disposici贸n.

Cuando me meten preso en Uruguay. Yo no conoc铆a Uruguay. A Uruguay nunca hab铆a ido, no conoc铆a a nadie. Ni siquiera a un compa帽ero de partido que hab铆a ido, yo no lo conoc铆a, pero cuando me iba a visitar a la c谩rcel era como si lo conociera de toda la vida. Habl谩bamos y 茅l me dec铆a, mir谩 te mandan esto, me mandaban cartas, saludos de f谩bricas, gente que no me conoc铆a, porque tambi茅n all谩 los medios lo tomaron y lo pasaban por todos lados.

La solidaridad enseguida, eso era lo que me llamaba mucho la atenci贸n, solidaridad concreta enseguida. De repente de un d铆a para el otro, en mi casa ten铆a un mont贸n de comida. Lo que uno genera tambi茅n en algunas situaciones鈥 eso emociona. Emociona porque uno no se siente solo.

Despu茅s la mayor铆a de los artistas tambi茅n ac谩, que se hicieron muchas actividades virtuales. Todos los artistas, los partidos pol铆ticos. Estoy re agradecido con la militancia, realmente. Eso me da la fortaleza de seguir adelante. Podemos estar de acuerdo o no con algunos m茅todos o posiciones, pero a la hora de ser consecuente y de estar ah铆 fortaleciendo al compa帽ero, la verdad que eso es incre铆ble y eso es lo que demuestra toda esta lucha que venimos dando. De hecho, yo pas茅 a tener la prisi贸n domiciliaria muy, muy enseguida. Yo estuve un mes en Uruguay, ac谩 estuve un mes y medio, casi dos meses, y enseguida la prisi贸n domiciliaria, y eso tiene que ver con la solidaridad y con el apoyo, y con la difusi贸n que se hizo de esto tambi茅n.

-Hace poco te negaron la excarcelaci贸n鈥

-S铆, el 26 de agosto. Me negaron la excarcelaci贸n nuevamente. En realidad, me estaba explicando el abogado, no es que la negaron, sino que la C谩mara de Casaci贸n se present贸 como inadmisible. Lo que Casaci贸n no hizo fue tomarlo. Al no tomarlo, tenemos que volver a pedirle al juez la excarcelaci贸n. Los tiempos legales son bastante lentos. Ya el lunes el abogado lo va a presentar por escrito鈥 Para tener la respuesta de que es inadmisible esperamos cinco meses.

Entonces va pasando el tiempo, cada medida que se presenta demora un mont贸n y as铆 va pasando el tiempo, y por eso decimos que es injusto. No solamente por la causa armada porque soy un preso pol铆tico, sino porque si ya tuviese fecha el juicio y estuviese condenado yo podr铆a usar de libertad. Si ponen la fecha del juicio, hay una de las causas que cae, que es atentado agravado y esa cae porque ya prescribi贸; y la otra es intimidaci贸n p煤blica, no la pueden probar porque, esa tambi茅n cae, porque para hacer una intimidaci贸n p煤blica la gente tendr铆a que tener miedo de salir de su casa porque hab铆a un gordo con un mortero y eso no sucedi贸, la gente despu茅s sali贸 con las cacerolas, sali贸 a protestar y se arm贸 un l铆o b谩rbaro.

Con el juicio que les est谩n haciendo a Dani y a C茅sar ya van m谩s de 114 testigos y no pueden corroborar el delito del que se los acusa. Entonces es toda una falsedad lo que se est谩 planteando. El tema de que Casaci贸n no se quiera hacer cargo tiene que ver con que justamente nadie se quiere hacer cargo de m铆. Me dec铆a el abogado que: 芦lo que pasa con vos es que cualquier decisi贸n que tomen con vos, sea favorable o en contra tuya, va a tener un costo pol铆tico禄. Como que no quieren decidir, la decisi贸n es pol铆tica, no es tanto judicial, porque todo lo que tenga que ver con lo judicial es re defendible, el hecho de que ya tendr铆a que haber estado en libertad, porque ya pas贸 el tiempo, porque no me pueden tener m谩s de un a帽o sin fecha de juicio, porque en cierta manera me est谩n negando la presunci贸n de inocencia y me hacen una condena antes de cualquier juicio.

Es la forma que tienen de decir, el que se porta mal, el que se va, el que no est谩 a derecho, le pasa esto, pero tambi茅n est谩 Pep铆n Rodr铆guez que est谩 en Uruguay, no hay un pedido de captura internacional, no le han puesto un mill贸n de pesos por la cabeza como me pusieron a m铆, por eso tiene que ver con a qui茅n la justicia persigue y a qui茅n no. Con qui茅n es dura y con qui茅n no. Es dura con el trabajador. Con los trabajadores cae todo el peso de la justicia. Pero con la clase de los patrones, con los que fueron funcionarios, no, no los persiguen de la misma manera.

(Se plante贸 la probation a principios de septiembre.) Para hacer trabajo comunitario. Ese ser铆a el 煤ltimo paso. Es una de las posibilidades que estamos manejando, y que vemos m谩s factibles, con respecto al juicio. Porque si vamos a juicio, a Dani y a C茅sar, m谩s all谩 de que se corrobore o no el delito del que se los acusa, los van a condenar para que no siente precedente de que fue todo una persecuci贸n y una falsedad y para que no quede como un juicio pol铆tico. Por eso mismo tambi茅n conmigo, si bien estamos los tres con los mismos delitos no nos pusieron juntos. Dijeron que no porque cuando a m铆 me agarraron ya hab铆a comenzado el juicio, pero estaban tres meses. Tranquilamente se me podr铆a haber agregado a m铆 tambi茅n ah铆. Pero no lo quer铆an hacer justamente porque el hecho de agregarme al juicio implicaba el hecho de dejarme en libertad. Lo que ellos no quer铆an es dejarme en libertad. De acuerdo a c贸mo termine el juicio de Dani y C茅sar, se puede sentar precedente, a favor o en contra. Pero el tema son los tiempos, una vez que terminen los testigos el juez se puede tomar cuatro o cinco meses para dar el veredicto.

-Fuiste el 煤nico candidato en estas elecciones preso pol铆tico. 驴Cu谩l fue la propuesta, el planteo del PSTU al respecto?

Fui el 煤nico candidato preso pol铆tico, pero no soy el 煤nico preso pol铆tico, estaba Luis D麓El铆a, que ahora le dieron la condicional, est谩 Milagros Sala. Nuestra propuesta era realizar la campa帽a denunciando que no se puede hablar de democracia cuando hay presos pol铆ticos. Utilizar las elecciones justamente para denunciar esa situaci贸n que est谩 habiendo presos pol铆ticos y lo contradictorio tambi茅n que era. Porque una persona que est谩 procesada sea candidato les llamaba la atenci贸n, teniendo en cuenta que tenemos un presidente que estuvo procesado, una vicepresidenta que est谩 siendo procesada. Pero claro, yo al estar preso, ser un trabajador, al haberme manifestado, al haber tirado piedras en el congreso, ahora ser candidato, gener贸 una contradicci贸n, y eso es justamente lo que nosotros quer铆amos expresar. Porqu茅 yo no puedo ser candidato, si ah铆 es donde discute nuestro futuro, la reforma que hicieron y las leyes que se votan es ah铆 donde est谩n.

Nosotros desde el PSTU como minor铆a creemos que las 煤nicas herramientas que tenemos es ir a denunciar que ah铆 no se va a resolver la situaci贸n m谩s inmediata de los trabajadores, sino que, a trav茅s de la organizaci贸n en los barrios, en las f谩bricas, en lugares de trabajo, en los lugares de estudio y con la movilizaci贸n porque creemos que en estas elecciones. Que este congreso va a querer votar la reforma previsional que ese 2018 frenamos con la movilizaci贸n. Este congreso la va a querer aprobar, de hecho, la va a querer legalizar, porque en lo concreto la reforma laboral ya se viene dando con personas que laburan dieciocho horas, con salarios a la baja, con la precarizaci贸n que hay, la tercerizaci贸n, y con toda la crisis econ贸mica.

Propuestas desde la minor铆a

Viviendas: 芦Entonces desde el PSTU proponemos que no se pague la deuda externa y que esa plata se use para generar empleo y haciendo obras p煤blicas, hospitales, escuelas, cloacas, todo lo que se necesite para vivir con la dignidad que merecemos, y tambi茅n planes de vivienda, porque un problema muy grave que venimos viendo es que la gente se qued贸 sin trabajo, y no puede pagar el alquiler. Se vieron obligados a tomar tierras para poder levantar cuatro chapas e ir a vivir. Tambi茅n lo que fue Guernica que fueron brutalmente reprimidos y desalojados. Y esa gente no tiene d贸nde ir a vivir. Hoy hay un mont贸n de familias que est谩n en situaci贸n de calle, o viviendo amontonados, aglomerados, en el medio de una pandemia, y esa qued贸 todo a la vista cuando se ve铆a lo que pasaba con las tomas en lugares donde la gente vive muy hacinada. Tiene que ver con la explosi贸n demogr谩fica que hay con respecto a la gente que busca trabajo en las grandes ciudades. Pero, adem谩s, la manera de c贸mo resolver eso de inmediato eso es justamente que haya dinero para esos planes de obra y no podemos utilizar toda la plata que viene al pa铆s pagando alquiler de nuestro propio territorio. La deuda es un fraude. Es una deuda adquirida por este gobierno y por el anterior, y por el anterior. A cien a帽os. Esto no tiene buena perspectiva. Entonces el problema m谩s grande que hay es esa deuda, es fraudulenta y no la tenemos que reconocer.禄

G茅nero: 芦Si bien sali贸 una Ley. Y se est谩 dando un avance importante con la lucha de las mujeres en las calles Importante, que se logr贸 contra la violencia machista. Pero tambi茅n falta presupuesto para que haya todo lo necesario para que se den los espacios de contenci贸n鈥 Porque lamentablemente la violencia machista va aumentando, no viene decayendo para nada. Falta el presupuesto para que pongan todo lo necesario, para poder dar espacios de contenci贸n.

芦Adem谩s, pensamos que tiene que haber paridad en los sindicatos. Para que la mujer tenga un espacio sindicalizado de lucha tenemos que movilizarnos. Para que las f谩bricas dupliquen su personal. Que ese personal sea un activo femenino trans. Que se garantice el cupo trans. En el sector p煤blico tambi茅n.禄

Situaci贸n del Gran Rosario



-En relaci贸n con el conurbano, la situaci贸n del Gran Rosario 驴c贸mo la ves, es muy distinta?

-Bueno, hace un mont贸n que no vuelvo a Rosario. Todav铆a siento como que no s茅 con qu茅 me voy a encontrar. El gran problema que hay en Rosario es el narcotr谩fico organizado, el crimen organizado a trav茅s del narcotr谩fico. No solo con el narcomenudeo, sino que hay una cuesti贸n m谩s profunda digamos que tiene que ver con la complicidad con jueces, con la polic铆a misma. Hoy en d铆a eso es un problema, porque hay bandas que se pelean por el lugar, hay tiroteos entre las bandas narcos, hay muchas personas heridas, muertas. Est谩 relacionado con el desempleo que hay y lamentablemente tambi茅n la juventud lo ve como una salida laboral. Esta cosa de ser soldaditos del narco en un barrio, eso hace que la situaci贸n de violencia sea m谩s grave en los barrios.

La situaci贸n de las tomas de tierra tambi茅n hay. Hubo desalojos tambi茅n. Hay lugares que quieren desalojar que son barrios que hace a帽os que est谩n. Son barrios tomados por la costanera. Pero como hay todo un plan inmobiliario y sacan barrios enteros, porque ni siquiera reubican a la gente, sino que la desalojan, y hacen torres muy bonitas, pero a la gente la dejan en la calle, por el negocio inmobiliario que hay.

Otro de los problemas que hay en Rosario tiene que ver con la Hidrov铆a y de defensa de los humedales que, tambi茅n el agronegocio all谩 cada vez va avanzando m谩s sobre los terrenos naturales de islas que hay que genera un impacto ambiental muy grande. Sobre todo, en el R铆o Paran谩, est谩 sufriendo una sequ铆a m谩s importante, creo que la m谩s importante de los 煤ltimos setenta a帽os.

-En 2017 antes de diciembre vos hab铆a sido parte de una lucha al interior de la f谩brica donde trabajabas鈥

-En marzo de 2017, la General Motors- que es donde yo trabajaba y hab铆a sido delegado- llega a un acuerdo con el sindicato con una lista de 350 suspensiones en la cual yo estaba incluido, pero aparte de las suspensiones el sindicato hab铆a firmado despu茅s el despido. Eso gener贸 bastante indignaci贸n entre los compa帽eros, entonces nos organizamos en un comit茅 de lucha que hicimos y logramos hacer asambleas. La suspensi贸n se pod铆a llegar a entender por cuestiones que tuvieran que ver con que baj贸 la venta o lo que sea, pero no el despido, porque el sindicato no pod铆a estar de acuerdo con el despido. Una lucha muy importante. Fue tambi茅n una experiencia muy enriquecedora para m铆. Porque ah铆 aprend铆 pr谩cticas de la democracia obrera, del m茅todo de asamblea, de la organizaci贸n y de la movilizaci贸n. El 2017 fue un a帽o bastante 谩lgido para m铆, porque no solamente por el tema de la f谩brica me hab铆a organizado. Yo vivo en un complejo del Barrio Fonavi. Est谩 sufriendo problemas edilicios. La escalera se cae, se derrumbaba directamente, hubo heridos por derrumbe de escaleras. Entonces tambi茅n fui uno de los que impuls茅 la organizaci贸n en el barrio por las mejoras edilicias, movilizamos y logramos tambi茅n que se hicieran esas mejoras. Era bastante gente.

Despu茅s termin贸 con la frutillita del postre en la plaza de los dos congresos que ese 2017. Encima de todo ven铆a eso.

-A vos tus vecinos te extra帽an entonces鈥

-S铆, s铆, recibo la verdad tambi茅n un mont贸n de solidaridad de mis vecinos, y tienen mucha indignaci贸n tambi茅n, el que me conoce sabe que no soy una mala persona, ni un delincuente, tampoco soy un violento. Hay que decirlo, a m铆 me vendieron en los medios como violento, y no soy una persona violenta. Ahora, eso no quiere decir que no est茅 a favor de la autodefensa, donde hay represi贸n tiene que haber autodefensa y es leg铆tima. Los trabajadores, todos los derechos adquiridos y que hoy nos quieren arrebatar, los ganamos con sangre, sudor y l谩grimas, con organizaci贸n y autodefensa, y eso s铆 lo reivindico. Y no es que en todas las movilizaciones que participe voy a tirar piedras, sino que tiene que ver con un contexto general y masivo.

-驴Cu谩nto tiempo dur贸 la lucha en la f谩brica?

-La lucha en la f谩brica dur贸 m谩s o menos unos tres meses. Logramos reingresar m谩s o menos unos cincuenta compa帽eros. En el medio la empresa ofreci贸 el retiro voluntario. Hubo varios compa帽eros que aceptaron. A la empresa no le conven铆a nuestro proyecto de conformar un cuerpo de delegados, ni al sindicato tampoco, entonces despu茅s de los tres meses la gente empez贸 a aceptar el retiro voluntario. De los 350 fuimos quedando cada vez menos hasta que a m铆 me despidieron en enero de 2018. Porque se hab铆a logrado que la suspensi贸n no fuera de seis meses sino de un a帽o.

-驴C贸mo te imagin谩s la vuelta a Rosario y el despu茅s de que consigas la libertad?

-La verdad que durante mucho tiempo ven铆a fantaseando esto de c贸mo va a ser, si va a haber sol, si va a llover. Tuve tiempo para pensar inclusive muchos detalles con respecto a eso. Ya no me queda m谩s que pensar. S茅 que tambi茅n estoy en una etapa que se est谩 terminando, m谩s all谩 de todo. Mucho m谩s tiempo no me pueden tener. Pero para m铆 esta situaci贸n va a terminar cuando yo pueda llegar a mi casa y abrir la puerta de mi casa. Volver a estar ah铆 que hace mucho que no estoy, y a partir de ah铆 ver c贸mo va a ser mi vida en adelante. Porque a m铆 tambi茅n me echaron del laburo. Bueno, ahora tengo que empezar a recuperar un poco cosas cotidianas como volver a estar en mi lugar y despu茅s ver c贸mo reacomodo un poco mi vida para seguir sobreviviendo y obviamente luchando y militando, para poder cambiar el mundo si se quiere, 驴no? Porque nosotros creemos que la revoluci贸n tiene que ser internacionalista. Lo veo como la posibilidad tambi茅n de que esta cuesti贸n de que bueno ya que se difundi贸 tanto, mi imagen, o mi nombre, lo que sea, que sea un espacio para la construcci贸n de una herramienta para que podamos vivir mejor.

-驴Cu谩ndo lo pidieron el traslado?

(El traslado se pidi贸 hace casi tres meses.)

Lo m谩s probable es que est茅 diez d铆as aislado. Estoy re ansioso por eso. Ya se hab铆a pedido anteriormente, se rechaz贸, varias veces. Ahora la fiscal铆a no se opuso. Ya est谩 todo listo para el traslado.

Estoy expectante. Voy a seguir en prisi贸n, pero voy a estar en Rosario, en mi casa, con mi familia, y en otra situaci贸n.

El lunes 18 a las 12:30hs en los Tribunales de Comodoro Py se realizar谩 un acto unitario contra la criminalizaci贸n de la protesta social. Para m谩s informaci贸n, leer la convocatoria.