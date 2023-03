–

En Vallecas siempre hemos cre铆do en la justicia social y la participaci贸n de las trabajadoras en los asuntos que les afectan directamente. Nos hemos caracterizado por ser un barrio obrero y solidario.

Creemos en otra forma de hacer las cosas, de organizarnos y tambi茅n de hacer sindicalismo. As铆 proponemos una organizaci贸n horizontal, basada en el apoyo mutuo, donde todas podamos expresarnos y dar voz a nuestras inquietudes, pero tambi茅n compartir saberes y experiencia. Es en CNT donde decidimos participar y luchar por la mejora de nuestras vidas en primera persona.

Os informamos que en febrero hemos constituido legalmente la secci贸n sindical de CNT de la Vegana Vallekana (La Pajarer铆a). Gracias a la organizaci贸n sindical vamos a avanzar a la consecuci贸n de mejoras en nuestras condiciones laborales. Con la secci贸n, pretendemos buscar una v铆a de di谩logo con la empresa para el cumplimiento de nuestros derechos.

Es conocido por todas las vecinas del barrio, las dificultades de continuidad del proyecto cooperativo, que a trav茅s de diferentes comunicados a emitido la direcci贸n de la cooperativa, pero esta continuidad del proyecto cooperativo NO PUEDE SER A COSTA DE LOS DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS ASALARIADAS.

No nos resignamos a pasar nuestra vida en precario, menos en proyecto y empresas que se dicen transformadores. No podemos permitir que nuestros derechos, que tanto trabajo cost贸 conseguir, sean desmantelados. No pueden abocarnos a una vida de subsistencia con sueldos irrisorios, impagos y condiciones p茅simas; y no lo conseguir谩n. La soluci贸n de nuestros problemas est谩 en nuestras manos, en nuestra toma de conciencia, reconoci茅ndonos como clase con necesidades comunes.

Queremos animamos a afiliarse a CNT al resto de trabajadores de hosteler铆a que a煤n no lo han hecho, ya que, a mayor afiliaci贸n, mayor es la capacidad de enfrentar la precariedad del sector.

Juntos somos m谩s. S煤mate al sindicato que nos defiende.

Secci贸n Sindical CNT La Vegana Vallekana