De parte de ANRed September 20, 2021 246 puntos de vista

Juan Manzur fue elegido como Jefe de Gabinete. Sectores del feminismo repudiaron su nombramiento recordando su actuaci贸n como Gobernador de Tucum谩n y como ministro de salud de la Naci贸n, en cuanto a sus posturas en relaci贸n a los derechos sexuales y no reproductivos en especial como f茅rreo opositor al aborto legal. 芦Esta designaci贸n es claro un retroceso en los derechos conquistados en las calles. Seguimos en campa帽a hasta que la Ley IVE se cumpla de forma efectiva en todo el territorio sin restricciones禄. Por ANRed

Luego de la designaci贸n de Juan Manzur como Jefe de Gabinete, secores del feminismo repudiaron su nombramiento, recordando su actuaci贸n tanto como gobernador de Tucum谩n y como ministro de Salud de la Naci贸n en su oposici贸n al aborto legal seguro y gratuito.

Desde la colectiva de Actrices Argentinas publicaron un comunicado sentando posici贸n sobre Manzur.

芦Desde Actrices Argentinas queremos expresar nuestro repudio y enorme preocupaci贸n ante el nombramiento de Juan Manzur como Jefe de Ministros de la Naci贸n, un gabinete donde sobresale la desigualdad de g茅nero en las designaciones. Es el movimiento de mujeres y diversidades quienes luchamos contra el horror e incumplimiento de leyes que arrasaron con la vida de ni帽as, mujeres y diversidades. Somos nosotrxs quienes intentamos protegerles. Esta lista de casos (todos en Tucum谩n, territorio del reci茅n encumbrado Manzur y que adem谩s es un declarado enemigo de las mujeres, diversidades y ni帽xs): deber铆a abochornar a quienes nos gobiernan y se autodenominaron feministas鈥 expresaron.

Agregaron 芦Bel茅n, presa por un aborto espont谩neo. Luc铆a, ni帽a de 11 a帽os a la que el Gobierno provincial la obligaba a parir. Cecilia Ousset, M茅dica Tocoginec贸loga denunciada penalmente y perseguida por practicar un aborto a esa ni帽a de 11 a帽os. Paola Tacacho, asesinada despu茅s de haber denunciado en la polic铆a tucumana. F谩tima Aparicio, v铆ctima de un femicidio en grado de tentativa, luego de que la polic铆a de Tucum谩n se negara a tomar su denuncia. Lupe, v铆ctima de abuso, estafa, amenazas por el poder pol铆tico y la polic铆a, ruega porque la saquen de Tucum谩n corriendo riesgo su vida禄.

Por otro lado, desde la Regional Zona Sur de la Campa帽a Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito publicaron en sus redes sociales una declaraci贸n en repudio.

芦Desde la Regional Zona Sur GBA de la CNDALSG repudiamos en茅rgicamente la designaci贸n de Juan Manzur como Jefe de Gabinete de la Naci贸n, un p煤blico militante en contra los derechos sexuales y (no) reproductivos y en particular, del derecho al aborto legal.Es un declarado miembro del Opus Dei y tanto como gobernador de la provincia de Tucum谩n como Ministro de Salud de la Naci贸n obstaculiz贸 en reiteradas oportunidades el derecho a la interrupci贸n legal del embarazo, entre ellos, en los casos paradigm谩gicos de Bel茅n (2014) y Luc铆a (2019). Tambi茅n declar贸 a la provincia de Tucum谩n como provida.Esta designaci贸n es claro un retroceso en los derechos conquistados en las calles.Seguimos en campa帽a hasta que la Ley IVE se cumpla de forma efectiva en todo el territorio sin restricciones禄.

Desde la Regional Zona Sur GBA de la CNDALSG repudiamos en茅rgicamente la designaci贸n de Juan Manzur como Jefe de Gabinete de la Naci贸n, un p煤blico militante en contra los derechos sexuales y (no) reproductivos y en particular, del derecho al aborto legal. pic.twitter.com/jukki0W6A0 鈥 GBA Zona Sur #AbortoLegal2020 (@CampAbortoZSur) September 18, 2021

Su carrera pol铆tica

Juan Manzur estudi贸 medicina en la Universidad Nacional de Tucum谩n y una vez graduado se mud贸 a Buenos Aires e hizo su residencia en Cirug铆a general en el Hospital Alvarez. Se especializ贸 en medicina laboral y legal.

Inici贸 su carrera pol铆tica como secretario de salud en el Partido de La Matanza cuyo intendente era el peronista Alberto Balestrini. Luego fue viceministro de salud en la provincia de San Luis gobernada por Rodr铆guez Sa谩. En el 2003 asume como ministro de salud de Tucum谩n cuyo gobernador era Jos茅 Alperovich.

El 1 de julio de 2009 asumi贸 el cargo de Ministro de Salud de la Naci贸n Argentina, en plena pandemia de gripe A integrando el gabinete de la presidenta Cristina Kirchner.

Hasta la actualidad se desempe帽aba como gobernador de Tecum谩n, cargo al que hab铆a sido electo en el 2015.

Detractor del derecho al aborto legal seguro y gratuito

Manzur es un expl铆cito detractor del derecho al aborto legal seguro y gratuito, en una provincia que se caracteriza por violentar mujeres. El caso de la ni帽a Luc铆a obligada a parir cuando hab铆a solicitado un interrupci贸n legal del embarazo, el caso de Bel茅n presa durante 3 a帽os por ingresar a un hospital con un aborto espont谩neo, ambos tienen el mismo denominador: la impunidad y la violencia institucional son amparadas desde las autoridades.

En marzo de 2018 en la inauguraci贸n de las sesiones legislativas en la pronvincia dijo: 芦vuelvo a reafirmar lo que manifest茅 en mi discurso inaugural: la defensa de la vida desde la concepci贸n, como establece nuestra Constituci贸n禄

En ese entonces, organizaciones feministas alertaron la postura del gobernador y denunciaron su intento de disciplinar a los diputados y diputadas para lograr el rechazo del proyecto ILE en el Congreso de la Naci贸n, como finalmente sucedi贸.

La provincia tard贸 15 a帽os en adherir a la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreaci贸n Responsable, que asegura el acceso gratuito a m茅todos anticonceptivos y la d茅bil implementaci贸n de la Ley 26.150 de Educaci贸n Sexual Integral (ESI) que se profundiza con la ense帽anza religiosa en Escuelas P煤blicas en Tucum谩n.

En este contexto institucional, desde la Regional Tucum谩n de la Campa帽a por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, en ese entonces exig铆an la reununcia del gobernador y los funcionarios involucrados en dilatar el acceso a la ILE a la ni帽a Luc铆a.

芦El Poder Ejecutivo de la provincia de Tucum谩n actu贸 desde el conservadurismo y, utilizando una visi贸n sesgada e irresponsable, viol贸 los derechos humanos establecidos en pactos, tratados y convenciones internacionales, aceptando adem谩s que todo el personal m茅dico y el hospital p煤blico donde se llev贸 adelante la pr谩ctica se declarasen objetores de conciencia, por lo que tuvieron que garantizar la interrupci贸n dos m茅dicos que no trabajan en el sistema p煤blico de salud tucumano.

En nuestro pa铆s el aborto es legal cuando la gestaci贸n es producto de una violaci贸n o cuando pone en riesgo la salud de ni帽as, mujeres y personas gestantes. El 煤nico requerimiento para acceder a la pr谩ctica en este caso era el consentimiento informado.

El gobernador, los ministros y las ministras, las autoridades hospitalarias y las y los profesionales de la salud son responsables de garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo. Las y los profesionales podr谩n ser sancionados penal, civil y/o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones.

Ni帽as, no madres. El embarazo forzado no puede ser una pol铆tica p煤blica; 鈥渘o es una ni帽a feliz, no es una madraza鈥, como nos quiso hacer creer el editorial de La Naci贸n. No es una nena con mu帽eca. Ha sido v铆ctima de abuso sexual, agredida, estigmatizada por un adulto abusador, machista y mis贸gino y por otro mont贸n de adultos, ministros, fiscales, jueces, autoridades hospitalarias y profesionales de la salud que deb铆an brindarle asistencia integral y garantizar la interrupci贸n del embarazo.

Nosotras/es, las/es activistas que todos los d铆as ponemos el cuerpo para que este mundo sea un lugar amoroso para nuestras ni帽as, ni帽os y ni帽es, no vamos a permitir que les roben su infancia.禄 expresaban las militantes mediante un comunicado.