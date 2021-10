–

CR脫NICA DE LA MANIFESTACI脫N EN DEFENSA DE LA SANIDAD RURAL CELEBRADA EN SEGOVIA EL 26.09.21

El pasado domingo 26 de septiembre se vivi贸 una jornada de lucha en la capital segoviana en defensa de la sanidad rural. El conjunto de las plataformas en defensa de la sanidad rural de todas las Zonas B谩sicas de Salud de la provincia hab铆a convocado una manifestaci贸n que partir铆a a las 11 de la ma帽ana de la plaza del Azoguejo hacia el Hospital General.

La imagen es espectacular, pues a la hora marcada nos reun铆amos varios miles de personas en la m铆tica plaza del acueducto, literalmente no cab铆a ni una persona m谩s. Se aprovech贸 este momento para la lectura del manifiesto entre diferentes personas que representaban varias zonas b谩sicas de salud de la provincia. El pueblo hab铆a tomado la capital.

A continuaci贸n, comenz贸 la manifestaci贸n por la avenida del acueducto en la que la cabecera contaba con la representaci贸n de todas las zonas b谩sicas de salud de la provincia. Seguidamente la marcha se hab铆a agrupado por zonas b谩sicas de salud por orden alfab茅tico, Cantalejo, Carbonero, Cu茅llar, Fuentesa煤co de Fuentidue帽a…

Se notaba la indignaci贸n entre lxs presentes. Mientras avanzada la manifestaci贸n se pod铆an escuchaban c谩nticos como “consejera dimisi贸n”, “sanidad p煤blica y de calidad”, “nos van a enterrar con esta sanidad” o “la Junta no se entera de las listas de espera”. Todo ello acompa帽ado de un fuerte estruendo entre tamboriles, bombos, dulzainas, silbatos y bubucelas.

Hacia la una del mediod铆a la marcha llegaba al Hospital General de Segovia para rodearlo, el 煤nico de la provincia y de tama帽o modesto. Algunxs sanitarixs se dejaron ver a la puerta para apoyar la protesta mientras que otros salieron por las ventanas para aplaudir.

La movilizaci贸n de esta jornada fue masiva, cierto es que no faltaban y faltan motivos para ello. En los meses previos la Gerencia de salud de Segovia hab铆a anunciado una “reestructuraci贸n” de la sanidad en el 谩mbito rural. Como si ya no hubiera hecho suficiente da帽o la pandemia en nuestra atenci贸n primaria desapareciendo la atenci贸n presencial o los cierres de consultorios que llevan haciendo desde hace a帽os, ahora nos comunicaban que las plazas de m茅dicos que hab铆a sin cubrir, directamente se van a eliminar. La justificaci贸n de la gerencia reside 煤nicamente en escudarse en que no hay m茅dicos que quieran trabajar en nuestra provincia, pero sin proponer ning煤n plan estructural que pueda solucionar este problema. Adem谩s, el propio gerente, Jorge El铆zaga, argumentaba en una reuni贸n que es positivo que los m茅dicos pasen a tener una mayor carga de cartillas, pues as铆 podr谩n mejorar su experiencia y mejorar la calidad del servicio.

Es evidente que el gerente no tiene escr煤pulos al soltar tal afirmaci贸n y mucho menos empat铆a con la gente que necesita este servicio 驴No se le ocurre que los m茅dicos no van a poder realizar una adecuada atenci贸n y seguimiento personalizado a sus pacientes, esencial sobre todo para las personas m谩s mayores que pueblan el entorno rural? 驴Acaso no entiende que los que viven en los pueblos tienen los mismos derechos que las personas que viven en una ciudad? Las palabras del gerente tratando de convencernos de los aspectos positivos de la reestructuraci贸n no hacen sino poner de manifiesto que solo somos n煤meros que cuadrar y adolece de cualquier m铆nimo atisbo de humanidad en su discurso. Cartillas, ratios, kil贸metros, presupuesto鈥 es lo 煤nico que est谩 en su cabeza.

Desde Solidarixs de la Sanidad nos solidarizamos con todos los pueblos y trabajadorxs afectados por la gesti贸n de esta gentuza, para los que seguimos siendo unos n煤meros y un pu帽ado de votos.

Ese d铆a, acudimos a la convocatoria dada la gravedad de la situaci贸n para la calidad del servicio sanitario de nuestros pueblos. Pero desde luego, no apoyamos de la manera en que esta movilizaci贸n se llev贸 a cabo de acuerdo con el llamamiento que se hizo a los partidos pol铆ticos y el agradecimiento a los que acudieron. Reiteramos nuestra negativa a luchar junto a ninguna instituci贸n, partido pol铆tico u otra organizaci贸n que no sirva a otros intereses que los de la clase trabajadora. No podemos reivindicar junto a lxs mismxs que pueden y han podido cambiar las cosas, pero no hacen nada. Por ello, creemos que no viene a cuento la invitaci贸n que se hizo desde la organizaci贸n de la manifestaci贸n a todos los partidos pol铆ticos. La cual fue contestada, como no, por Tudanca y sus colegas socialistos, poni茅ndose as铆 del lado del pueblo otra vez鈥 JA JA JA

Llevamos a帽os viendo c贸mo nos privan continuamente de los derechos que tanto ha costado conseguir y como en las 茅pocas de crisis la clase trabajadora es la que acaba sufriendo los recortes presupuestarios. La lista es innumerable: reforma laboral, congelaci贸n de las pensiones, ley mordaza, recortes en educaci贸n, recortes en sanidad… Ahora m谩s que nunca es importante entender que la lucha es una cosa de todxs y que todas las luchas son la misma lucha, solo unidxs podremos hacer frente a este aplastamiento ininterrumpido de nuestros derechos.

A帽os sufriendo el progresivo desmantelamiento de la sanidad rural con cierre de consultorios, limitaci贸n de consultas, disminuci贸n de medios, cargas de trabajo mayor en menos trabajadorxs鈥 hasta que la pandemia puso el cierre y la atenci贸n primaria en vez de reforzarse, qued贸 cerrada. Lo 煤ltimo que faltaba por ver son estas medidas de cambio que proponen. La sanidad es un bien com煤n, debemos luchar para frenar esta m铆sera reestructuraci贸n y devolver a los consultorios rurales la dignidad que se merecen. Debemos luchar unidxs usuarios y trabajadorxs, pues a todxs nos afecta de una manera u otra.

Nos dicen que no hay profesionales, pero acaso 驴El Sacyl no podr铆a mejorar las condiciones de contrataci贸n para evitar esa falta de profesionales? Se dice que se ha duplicado la inversi贸n en sanidad desde la crisis del 2008, pero muchos consultorios siguen cerrados, otros mantienen d茅ficit de medios y empleadxs鈥 y los pron贸sticos no son muy alentadores con este nuevo plan. Ni que decir tiene, la sanidad general, donde las listas de espera son losas que impiden el desarrollo de una atenci贸n digna y de calidad. Eso s铆, para los conciertos con la privada nunca falta el dinero. Joder, invierte en la p煤blica mejorando el servicio y las condiciones laborales y deja de alimentar negocios sanitarios, que las complicaciones aun as铆, siempre se la come la p煤blica. Si hay negocio, no hay salud.

En atenci贸n primaria pasa parecido, y la sanidad rural mengua al ritmo que sus pueblos, y no parar谩 si se sigue despojando de servicios para su poblaci贸n, cada vez m谩s envejecida. Los pueblos m谩s peque帽os y m谩s alejados son la carne de ca帽贸n, pero es all铆 donde debe existir mayor inversi贸n.

脡sta es la soluci贸n, movilizaci贸n y concienciaci贸n popular desde abajo para presionar al gobierno regional. El cauce de estas movilizaciones deben ser los pueblos y sus gentes, pensar en soluciones partidistas es perder el tiempo y vender la lucha al circo democr谩tico. Haremos lo que haga falta, 谩nimo compa帽eros y compa帽eras.

Demandas generales para mejorar la atenci贸n primaria en nuestros pueblos:

1. Paralizaci贸n de la reestructuraci贸n propuesta desde la Gerencia de Salud provincial.

2. Apertura de todos los consultorios rurales cerrados tras y antes de la pandemia.

3. Atenci贸n presencial YA en todos ellos con horarios adaptados a las necesidades de cada pueblo.

4. Que se cubran todas las plazas vac铆as por jubilaciones o cualquier otro motivo.

5. Incidir en la mejora de las condiciones de acceso y contrataci贸n de nuevas titulaciones para incentivar la cobertura de las plazas vacantes.

6. M谩s medios y m谩s profesionales.



En concreto, para Cu茅llar y su comarca exigimos:



1. Una plaza de enfermer铆a y otra de medicina para crear un servicio de urgencia 24 horas que no afecte a las consultas matutinas.

2. Una UVI m贸vil dispuesta para toda la comarca YA.

Los intereses del poder nunca ser谩n nuestros intereses, sino no estar铆amos aqu铆.

S贸lo la autoorganizaci贸n de la lucha por lxs propixs trabajadorxs y usuarixs puede revertir la situaci贸n de una manera digna, sin que lxs de arriba jueguen con nuestras necesidades vitales. Llamamos a la extensi贸n de la lucha activa mediante las acciones que se consideren apropiadas en todo del territorio. Echadle imaginaci贸n, porque esta reestructuraci贸n no la llevan a cabo.