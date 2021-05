–

En defensa dos postos de traballo, a CGT da Coru帽a, xunto co resto dos sindicatos, convoca concentraci贸n diante da sede do BBVA no Cant贸n Pequeno da Coru帽a, 谩s 18 horas, o m茅rcores d铆a 19.

Secci贸n Sindical CGT BBVA 鈥 A Coru帽a