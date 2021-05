Seguimos pidiendo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte ya el Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal)

May 24, 2021

23 may 2021

Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los M谩rtires de Acteal

Municipio de Chenalh贸, Chiapas, M茅xico.

22 de mayo de 2021.

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Di贸cesis de San Crist贸bal de las Casas

A las y los defensores de los derechos humanos

A la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicaci贸n nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Estamos reunidos en esta Tierra Sagrada para exigir la justicia que sigue sin llegar para nuestras 45 hermanas y hermanos, m谩s 4 beb茅s que a煤n no hab铆an nacido y fueron arrancados del vientre de sus madres, quienes fueron asesinadas y asesinados sin piedad en este lugar, y cuyos responsables materiales e intelectuales siguen impunes. Seguimos pidiendo que la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos dicte ya el Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal). Queremos que ya haga p煤blicos los resultados de sus investigaciones sobre este crimen de lesa humanidad, para que los que idearon, aprobaron, organizaron y ejecutaron el Plan de Campa帽a Chiapas 鈥94 en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de Le贸n, enfrenten a la justicia de una vez por todas y vean la consecuencia de sus actos.

Con 茅sta son ya 281 conmemoraciones mensuales ininterrumpidas que organizamos desde aquel terrible d铆a lunes 22 de diciembre de 1997, para pedirle a Dios Padre-Madre que nos d茅 un coraz贸n grande para amar y para luchar, para que nos ayude a seguir el ejemplo de nuestro hermano Alonso V谩zquez, para que no guardemos odio para los asesinos ni permitamos que el cansancio y la impotencia se apoderen de nosotros, para que no triunfe la violencia sino que brille la verdad, 茅sa que el gobierno y sus aliados han querido tapar con divisiones y con dinero.

La divisi贸n ha sido una de las principales estrategias del estado en M茅xico para asegurar el control sobre nuestros territorios y as铆 poder garantizar buenos negocios a las corporaciones trasnacionales que quieren apoderarse de nuestras tierras. Pero sobre todo se han dedicado a dividir a las comunidades ind铆genas que hemos querido vivir con justicia y dignidad, construyendo por muchos a帽os organizaciones de resistencia colectiva frente al sistema social de muerte que se reproduce en todo el mundo. Se trata del mismo sistema de muerte que reprime salvajemente con polic铆as y civiles armados 鈥 matando, desapareciendo, encarcelando e hiriendo- al pueblo pobre que protesta contra 茅l en las calles de Colombia, organizando un Paro Nacional que lleva ya cuatro semanas. Y es este sistema de muerte el que apoya con millones de d贸lares al ej茅rcito israel铆, que responde a los misiles y ataques de las guerrillas fundamentalistas armadas palestinas con m谩s bombardeos, en una guerra desproporcionadamente desigual y a costa de la vida y la libertad de centenas de civiles palestinos con algunos civiles israel铆es muertos, en un espiral inacabable de violencia, tratando de asegurar as铆 el control israel铆 sobre los lugares santos y el territorio palestino.

Desde esta tierra sagrada, los miembros de la Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, entre ellos varios familiares de los masacrados y sobrevivientes de la masacre que aqu铆 ocurri贸, queremos decirle a las ancianas, ancianos, mujeres, hombres, ni帽as y ni帽as del pueblo colombiano, palestino e israel铆 que entendemos el sufrimiento que est谩n viviendo y que nos unimos al dolor que sienten por sus p茅rdidas y que los acompa帽amos en sus luchas por la paz para sus pueblos. Porque nadie tiene derecho a desplazarnos de nuestras tierras o a destruir nuestras casas por defender la vida y la paz para todos, no tienen derecho a amenazarnos de muerte, a golpearnos o acosarnos, a llevarnos presos o asesinarnos, por el s贸lo hecho de elevar nuestros gritos de protesta ante lo que es injusto. Las Abejas llevamos ya 28 a帽os luchando pac铆ficamente y hemos soportado todo esto, por lo que pedimos por ustedes, para que no se desanimen en el camino de exigir justicia y verdad.

Y queremos compartirles que tambi茅n nosotros estamos viviendo una situaci贸n muy dif铆cil. Sabemos que para acabar con nosotras y nosotros -los pueblos originarios de M茅xico que nos hemos atrevido a decir 鈥渘o鈥 a este sistema capitalista de muerte, no fueron suficientes la represi贸n, la guerra sucia, las bombas y la militarizaci贸n. Por eso, ahora el gobierno nos manda tambi茅n ca帽onazos de dinero. Y la entrega de dinero a las familias que aceptan entrar en los programas del mal gobierno y ajustarse a sus reglas, como apoyar el sistema electoral con sus partidos pol铆ticos, ha sido muy dif铆cil de resistir para muchas y muchos en nuestras comunidades.

Aunque prometieron a la gente que con la administraci贸n de L贸pez Obrador todo iba a cambiar en M茅xico, la verdad es que en nuestros pueblos campesinos, empobrecidos por las pol铆ticas econ贸micas neoliberales que s贸lo han beneficiado a los ricos, vemos que todo lo que requerimos comprar para vivir -como el jab贸n, la sal y las l谩minas- sube y sube de precio, mientras que por lo que nosotros producimos para vender -nuestro caf茅 y nuestra miel- nos dan el mismo precio bajo de siempre. Por eso y por la carencia de tierras y la dificultad de hacerlas producir en un pa铆s que le sigue apostando a generar miles de campesinos despojados de sus tierras comunales o ejidales, muchas veces necesitamos salir a buscar trabajo asalariado a las grandes ciudades, destinos tur铆sticos o grandes campos de cultivo intensivo para trabajar como empleados de comercios, empleadas dom茅sticas, alba帽iles o jornaleros agr铆colas en M茅xico o EE.UU para poder ayudar a la familia a subsistir. En este contexto, la tentaci贸n de recibir los jugosos apoyos econ贸micos

administrados por los gobiernos en turno, ha causado que muchas familias que pertenec铆an a organizaciones que antes luchaban de modo independiente, est谩n ahora del lado del gobierno y en contra de sus antiguos compa帽eros. Ahora se encuentran sacando el mayor provecho posible de los presupuestos municipales, estatales y federales, y en ocasiones, pelean salvajemente entre los integrantes de sus partidos para ver qui茅n controlar谩 el reparto de esos apoyos.

Y es por eso que estamos viviendo un momento muy peligroso en muchos municipios de nuestro estado. Las campa帽as pol铆ticas electorales no s贸lo son terribles e ilegales porque corrompen a la gente con la compra de votos y otros delitos electorales, adem谩s de los abiertos enga帽os de los candidatos que prometen a la gente cosas que nunca cumplen cuando se hacen gobernantes, sino que ahora est谩n causando asesinatos entre contrincantes y terror entre la poblaci贸n, con el fin de obligar a participar en las elecciones o para obligar a la gente a que apoye a ciertos candidatos, incluso para apoyar a candidatos que se promueven a s铆 mismos como luchadores de izquierda.

Pero m谩s grave est谩 la situaci贸n en nuestro vecino municipio de Pantelh贸, donde las campa帽as de los partidos pol铆ticos ya han ocasionado muchos muertos, en una verdadera guerra que se est谩 librando por el poder. Es indignante c贸mo el gobierno que se hace llamar 鈥済obierno de los pobres鈥 permite tanta violencia e impunidad, no le importa que ni帽as y ni帽os, mujeres y ancianas y ancianos que no tienen nada que ver con estos pleitos electorales y de poder, est茅n sufriendo porque tuvieron que abandonar sus casas por el miedo de los disparos de armas de fuego.

Los que hemos vivido el desplazamiento sabemos lo que significa salir por miedo y tener que abandonarlo todo, sin saber cu谩ndo o c贸mo podremos volver a nuestra casa. Por eso, hoy pedimos con todo nuestro coraz贸n por estas familias desplazadas y por todos los que contin煤an desplazados en Aldama, Santa Marta y Chalchihuit谩n.

Damos gracias a Dios porque les permiti贸 por fin regresar a sus hogares a nuestras hermanas y hermanos Abejas del Barrio R铆o Jord谩n de la Colonia Miguel Ultrilla los Chorros, que resistieron un a帽o y nueve meses de desplazamiento en el Campamento Los Naranjos de esta tierra sagrada y siguen firmes en nuestra lucha.

Tambi茅n desde Chiapas pedimos por el cese de la violencia armada y por la reconciliaci贸n de los hermanos en todos los conflictos por tierras en nuestros pueblos, principalmente en los enfrentamientos que se han vuelto cada vez m谩s violentos y han cobrado ya muchas vidas y hermanos torturados, como el conflicto en Venustiano Carranza, donde dos hermanos fueron asesinados el pasado 5 de mayo con el tiro de gracia y se les encontraron huellas de tortura. Tambi茅n pedimos por el conflicto entre Aldama y Santa Marta, donde siguen las muertes a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a los habitantes de 12 comunidades del municipio de Aldama. El 煤ltimo ca铆do por r谩fagas de disparos con armas de grueso calibre, es el joven Pedro P茅rez Lunez de 24 a帽os, quien muri贸 el 8 de mayo, con el agravante de que la Guardia Nacional se encontraba muy cerca de la comunidad de Coco鈥, en Aldama, donde cay贸. Exigimos a los tres niveles del gobierno que se encarguen de poner fin a esta masacre a cuenta gotas que lleva ya tanto tiempo causando terror y dolor a nuestros hermanos tsotsiles de Aldama y Santa Marta. Si no lo hace, se vuelve c贸mplice de estas muertes terribles e injustas, atizando el fuego de la impunidad que provoca que los enfrentamientos se hagan cada vez m谩s encarnizados y crueles.

驴Pero qu茅 podemos esperar del gobierno morenista del estado de Chiapas, que desaloj贸 violentamente y encarcel贸 a 71 futuras profesoras y 24 futuros profesores rurales el pasado 18 de mayo en Tuxtla Guti茅rrez, cuando por no ser escuchados organizaron protestas, s贸lo para demandar que sus compa帽eros de nuevo ingreso tengan la oportunidad de presentar el examen para entrar a la Escuela Normal Rural Mactumactz谩 de manera presencial, pues muy pocos estudiantes de bajos recursos tienen la oportunidad de contar con equipos e internet para poder hacer ese examen a distancia? Exigimos su liberaci贸n inmediata del Centro Estatal de Reinserci贸n Social para Sentenciados No. 14, El Amate, donde los est谩n haciendo responsables por delitos graves que no cometieron.

Hermanas y hermanos, para seguir exigiendo verdad y justicia en el caso Acteal, les pedimos que est茅n atentos a la pr贸xima convocatoria a una Conferencia de prensa que la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y las y los sobrevivientes y familiares de v铆ctimas de la masacre ofreceremos aqu铆 el pr贸ximo 25 de mayo por la ma帽ana.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, les pedimos a Dios Padre-Madre, coraz贸n del cielo y de la tierra, a nuestro patr贸n San Pedro Ap贸stol y a todas nuestras y nuestros m谩rtires que sigan soplando con su aliento para darnos el 谩nimo que los poderosos e injustos nos han querido quitar con toda la muerte y destrucci贸n que est谩n trayendo a nuestras comunidades. Que nos sigan dando valent铆a para que, como ellas y ellos, sigamos defendiendo la vida y trabajando activamente por la paz.

Atentamente

La Voz de la Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Crist贸bal Ruiz Arias Gerardo P茅rez P茅rez

Presidente Secretario

Manuel Ortiz Guti茅rrez Pedro P茅rez P茅rez Sebasti谩n Guzm谩n S谩ntiz

Tesorero sub presidente Sub tesorero