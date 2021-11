–

Ayer familiares, amigos e integrantes de la Comisi贸n de Familiares de V铆ctimas de Gatillo F谩cil de la Provincia de Salta se manifestaron frente al Ministerio de Justicia de Naci贸n para exigir el esclarecimiento de la muerte de Jorge 鈥樷橤uri鈥欌 David Farf谩n Vera durante un operativo policial en el a帽o 2019. 芦Una muerte m谩s a manos del aparato represivo en cuya investigaci贸n hubo encubrimiento y manipulaci贸n desde el principio禄. Por ANRed

Ayer por la ma帽ana integrantes de la Comisi贸n de Familiares de V铆ctimas de Gatillo F谩cil de la Provincia de Salta se manifestaron frente al Ministerio de Justicia de Naci贸n para exigir el esclarecimiento de la muerte de Jorge 鈥樷橤uri鈥欌 David Farf谩n Vera durante un operativo policial en el a帽o 2019.

Los hechos

Los sucesos ocurridos entre el 8 y 9 de febrero de 2019 no estan claros. Seg煤n pudo investigar la familia del joven, Gur铆 habia participado de una reuni贸n con amigos. En un momento, fue despojado de sus ropas y visto correr por la calle en ropa interior pidiendo ayuda.

Posteriormente, fue agredido por unos vecinos que pensaron que Gur铆 quer铆a robarles entonces comenzaron a golpearlo. En ese momento intervino la polic铆a de Santa Ana y muri贸 al ingresar a la comisar铆a.

Desde ese entonces varias irregularidades acompa帽an el caso, ya que los informes m茅dicos presentan contradicciones sobre la causa de la muerte, por lo que la familia se帽ala que se trata de un caso de violencia policial.

Mediante un informe emitido por el Ministerio P煤blico Fiscal, a partir de la investigaci贸n realizada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, concluyen que la causa de muerte fue por un edema pulmonar y paro cardiorespiratorio, atribuido al consumo de drogas. Sin embargo contrariamente a lo expuesto por el Ministerio P煤blico Fiscal, el perito de parte Marcos Cabezas determin贸 que la muerte se produjo por traumatismo de cr谩neo, traumatismo cerrado de t贸rax y traumatismo cerrado de abdomen.

芦La familia de Guri present贸 un escrito oponi茅ndose al env铆o de muestras de orina, sangre, humor v铆treo y pool de v铆sceras al laboratorio de la morgue judicial de la Corte Suprema de la Naci贸n en Ciudad de Buenos Aires, habilitado por el Juzgado de Garant铆as 6 a pedido del nuevo fiscal de la causa Leandro Flores. Todo el mundo sabe que en ciencia forense las muestras pierden fidelidad cuando pasa el tiempo. Ni siquiera tenemos seguridad de que las muestras que van a enviar son las de Guri, y la familia nunca tuvo acceso a la cadena de custodia de esas muestras禄 explica un comunicado la Comisi贸n de Familiares de V铆ctimas de Gatillo F谩cil de la Provincia de Salta.

Agregan 芦a m谩s de 2 a帽os de ocurridos los hechos, el asesinato de Jorge Guri Farf谩n sigue impune y la justicia de Salta a煤n no determin贸 c贸mo y porqu茅 fue asesinado. Los fiscales quisieron llevar el caso a una discusi贸n t茅cnica, para avalar la teor铆a de que la causa de muerte habr铆a sido provocada por un edema pulmonar y paro cardio -respiratorio, atribuido al consumo de drogas (alcohol, coca铆na y restos de marihuana). Sin embargo los primeros an谩lisis de la autopsia realizada al cuerpo de Guri dieron negativo y marcaron que no hab铆a registro de drogas. All铆 un informe del m茅dico Marcos Cabezas dijo que la causa de muerte era traumatismo de cr谩neo, certificado en el enc茅falo hematoma y en el edema cerebral que le produjo micro-hemorragia en sustancia blanca, ambos elementos certificados en aquella oportunidad禄.

芦En el hipot茅tico caso de que Guri haya consumido estupefacientes la noche en que muri贸 no significa que haya muerto por causa de ese consumo y mucho menos justifica su muerte a palos en la comisar铆a de Santa Ana. Los an谩lisis t茅cnicos no profundizados en el primer momento de la causa tienden a parecerse a un ocultamiento de elementos para determinar la causal real de muerte, m谩s que a una determinaci贸n cient铆fica fehaciente de c贸mo y por qu茅 muri贸 Guri. Y justamente no pueden volver a realizarse pasado tanto tiempo porque no pueden llegar a determinar con seguridad elementos no generados al inicio de la investigaci贸n禄 enfatiza el comunicado.

Finalemte Jorge, pap谩 del joven exige que se realice una nueva junta m茅dica para revisar los informes de la autopsia. Sostuvo que la causa de muerte fue un edema pulmonar como consecuencia de los traumatismos, en consonancia con el perito de parte Benito Mena quien opin贸 que deb铆a realizarse otra autopsia.