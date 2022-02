–

M.H.: En diciembre presentaron un nuevo informe de Correpi (https://correpi.lahaine.org/).

M.C.V.: As铆 es, el viernes 17 en Plaza de Mayo presentamos el Informe anual de la situaci贸n represiva y la actualizaci贸n del archivo de casos.

M.H.: 驴Cu谩les ser铆an las conclusiones m谩s importantes?

M.C.V.: Lamentablemente nos vamos a encontrar con que a pesar de algunas se帽ales en sentido contrario, vamos a seguir teniendo una enorme cantidad de datos de personas muertas en lugares de detenci贸n, de hecho esta modalidad ha crecido casi al 70% del total de los registrados en el archivo y que el gatillo f谩cil, el fusilamiento de una persona en la v铆a p煤blica, luego presentado falazmente como un enfrentamiento, ha mantenido su incidencia, a pesar de todas estas circunstancias derivadas de la pandemia que deber铆an haber limitado la presencia de gente en la v铆a p煤blica.

M.H.: Con respecto a las v铆ctimas 驴pod茅s darnos el dato de la edad promedio?

M.C.V.: Se mantiene una incidencia muy fuerte sobre los sectores m谩s j贸venes de nuestra clase trabajadora. Si bien, justamente el aumento de casos en los lugares de detenci贸n ha levantado la vara, porque precisamente en las c谩rceles, donde se produce el n煤mero m谩s importante de estas muertes estatales, se trata de personas mayores de 25 a帽os.

M.H.: 驴D贸nde se concentran los casos de gatillo f谩cil?

M.C.V.: No hay mayor diferencia entre las distintas provincias, una vez que uno hace el c谩lculo por mill贸n de habitantes porque naturalmente la Provincia de Buenos Aires no tiene la misma poblaci贸n que Misiones o R铆o Negro, pero justamente al hacer esa proporci贸n por mill贸n de habitantes, advertimos que fuerzas presentadas te贸ricamente como nuevas, como la Polic铆a de la Ciudad de Buenos Aires, en realidad no solo ya le pisan el poncho, sino que incluso le ganan a la propia polic铆a de la Ciudad en su efectividad represora a partir de la cantidad de personas existentes en cada uno de los marcos regionales.

M.H.: En los 煤ltimos meses se han repetido casos como los de Miramar y el de Sebasti谩n Sim贸n, atropellado por un agente municipal en Tandil. 驴C贸mo encuadra Correpi una situaci贸n como la que vivi贸 la cooperativa Nueva Uni贸n de Wilde?

M.C.V.: Sin ninguna duda en el marco de la represi贸n a los trabajadores y trabajadoras organizados y organizadas que ven como 煤nica respuesta esa represi贸n, las balas de goma, las detenciones, el atropello respecto de todos y todas los y las compa帽eras organizadas que si bien no se han traducido afortunadamente en esos casos en personas fallecidas, marcan el escenario del que estamos hablando.

M.H.: 驴Correpi piensa que hay alg煤n tipo de correctivo a estas situaciones?

M.C.V.: Lo primero que hay que decir es que para resolver de fondo, para siempre y de manera absoluta las muertes por gatillo f谩cil, las muertes en lugares de detenci贸n, las muertes por tortura, las detenciones arbitrarias, el conjunto de medidas de represi贸n a la protesta, lo que tenemos que lograr es la modificaci贸n del modelo de sociedad en el que vivimos. En tanto vivamos en una sociedad dividida en clases con opresores y oprimidos, esto es lo que hay. No hay forma de resolverlo por esa v铆a.

Lo cierto es que a pesar de eso, y sin quitarle peso a esa afirmaci贸n, hay una enorme cantidad de medidas que podr铆an ser tomadas aqu铆 y ahora, por cualquier gobierno, no necesariamente nacional y popular, sino con la decisi贸n pol铆tica de intentar reducir las muertes a manos del aparato represivo estatal. Por nombrar solo dos de las m谩s de 20 que proponemos en nuestra agenda antirrepresiva urgente, si se prohibiese el uso del arma reglamentaria fuera de servicio o de civil, descender铆a un 50% el gatillo f谩cil.

Y si se cumpliera con la sentencia de la Corte Interamericana de DD HH del caso Bulacio, se eliminar铆a el conjunto de normas que permiten y habilitan la detenci贸n arbitraria de personas y, por supuesto, tambi茅n se terminar铆a con los videos en los que estas circunstancias se visibilizan.

Solamente con esas dos medidas, que no requieren nada sumamente llamativo, solamente la decisi贸n pol铆tica del funcionario o funcionaria que firme la resoluci贸n, se reducir铆a en m谩s de un 50% el gatillo f谩cil y en m谩s de un 50% las muertes en lugares de detenci贸n.

M.H.: La presentaci贸n del nuevo informe de Correpi sobre la situaci贸n represiva nacional el pasado 17 de diciembre, fue cercana a un nuevo aniversario del 19 y 20 de diciembre. 驴Qu茅 reflexi贸n te merece ese hecho?

M.C.V.: Mas all谩 de lo much铆simo que puede decirse sobre c贸mo incidi贸 aquel per铆odo de las jornadas de rebeli贸n popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, lo cierto es que si el Estado pudo zafar y si el a帽o pasado no hubo un estallido de proporciones a nivel de los sectores m谩s vulnerables del pa铆s, fue justamente porque el saldo organizativo de esas organizaciones sociales, con un encuadre territorial que nuclean las distintas familias de los barrios m谩s vulnerabilizados de nuestro pa铆s, dieron las respuestas que el propio Estado no daba frente a la cuarentena dura, frente al ASPO y al confinamiento.

