Suad Mistefa y Rewşen Reşîd de Dêrik conocieron a Sakine Cansız en el Líbano en 1991. El encuentro les dejó una impresión duradera y las huellas de la pionera del movimiento de mujeres kurdas también han permanecido en Rojava.

La vida militante de Sakine Cansız (Sara), que fue asesinada en París el 9 de enero de 2013 junto con dos de sus camaradas, la condujo desde Dersim a la mazmorra de Amed, por Rojava y las montañas del Kurdistán hasta Europa: “Este libro es solo un fragmento de lo que sucedió”, escribió en 1997 en el prefacio de su bibliografía, “Toda mi vida fue una lucha”. La verdad no se puede describir en un encuentro, pero un encuentro puede dejar huellas inolvidables en la vida de uno. Este es también el caso de Suad Mistefa y Rewşen Reşîd.

Las dos mujeres de Dêrik conocieron a Sakine Cansız el 15 de agosto de 1991 en la Academia Mahsum Korkmaz en la llanura de Bekaa y tuvieron una impresión de lo que significa luchar por la libertad.

Suad Mistefa abrió su casa a la guerrilla en 1982 cuando el hermano de Mazlum Doğan trajo una foto del revolucionario del PKK durante una visita después de su muerte en la resistencia de la prisión en Amed. Esto comenzó una nueva vida para ella, dijo Mitefa: “Mi visión del mundo y la realidad de las mujeres cambió. En ese momento, no podía imaginar a las mujeres saliendo de la casa y luchando y trabajando para sí mismas y para la sociedad. Cuando llegó la guerrillera, eso cambió”.

Una de las guerrilleras que llegó a Suad fue Binevş Agal (Bêrîvan), que se había unido al PKK desde Europa. “Siguió hablando de Sakine Cansız y nos dijo que era la única mujer en el PKK que había estado allí cuando se fundó el partido. Escuché de Bêrîvan cómo Sakine resistió en la mazmorra de Amed y que no se rindió y tenía una voluntad de hierro. Dijo que la lucha de Sakine Cansız nos hace sublimes”

Mistefa declaró que conoció a Sakine Cansız personalmente en 1991: “Fuimos al Líbano para la celebración del 15 de agosto. Sakine Cansız acababa de ser liberada de prisión. Un amigo dijo: ‘La camarada Sara ha salido de la cárcel, vamos a saludarla’. Le pregunté: ‘¿Quién es la camarada Sara?’ En ese momento no sabía que ella era Sakine Cansız. Ella no sabía kurdo. Un amigo tradujo para ella. Le pregunté por qué no conocía su propio idioma. Ella me abrazó y dijo que tenía razón. El estado turco prohíbe la enseñanza de la lengua materna, dijo, pero también fue autocrítica. Luego me contó sobre el momento en que fue torturada en la mazmorra durante cuarenta días continuos”.

Suad Mistefa, que pasó tres días con Sakine Cansız, contó lo que sabe sobre ella: “Su lucha se basó en la filosofía de Rêber Apo [Abdullah Öcalan]. Ella vivió de eso y luchó, prefirió la resistencia a rendirse y estuvo casi doce años bajo tortura en la mazmorra. Supongo que eso es suficiente para convertirla en una figura simbólica. Ella es un símbolo para todas las mujeres. Las mujeres que escucharon sobre su lucha contra el estado turco la vieron como una pionera y una pionera que luchó por la libertad y demostró la fuerza de voluntad de las mujeres”.

“Ella representa la voluntad, la esperanza y la revolución de las mujeres”

“Las mujeres han encontrado su libertad en la libertad del camarada Sakine”, dijo Suad y habló sobre su influencia en Rojava: “La camarada Sakine no se quedó mucho tiempo en Rojava, no sabía kurdo. Solo estuvo aquí varias veces en su camino a las montañas y de regreso. Fue poco tiempo, pero las huellas han permanecido todos estos años. La lucha y la vida de Sakine eran una página completamente nueva para las mujeres. Es gracias a su lucha que se rompieron los muros del miedo”.

En Rojava, Sakine Cansız no será olvidada en cien años, enfatizó Suad y agregó: “Ella no solo es una pionera para los kurdos, sino para las mujeres de todo el mundo. Le damos nuestra palabra en cada aniversario. Sakine fue una comandante líder y representa una filosofía, una lucha, una ideología y la voluntad, la esperanza y la revolución de las mujeres”.

Por último, Suad Mistefa abordó el asesinato de Evîn Goyî (Emine Kara) y los dos activistas kurdos en París el 23 de diciembre de 2022. El ataque tuvo lugar poco antes del aniversario del asesinato de Sakine Cansız y sus amigas: “Debido a que Francia hizo la vista gorda ante la primera masacre y se convirtió en cómplice, ocurrió la segunda masacre. El objetivo principal era Sara y Evîn, pero su lucha continua”.

Rewşen Reşit fue a la llanura de Bekaa en 1991 para ver a su marido y hermana, ambos unidos al PKK. En la Academia Mahsum Korkmaz, su hermana le preguntó si quería conocer a Sakine Cansız. “Si es posible, ¿por qué no?”, respondió Rewşen.

“La camarada Sakine nos saludó muy calurosamente. No podíamos entender su idioma, pero su entusiasmo lo decía todo”, dijo Rewşen Reşit sobre este encuentro. “Acababa de salir de la cárcel y dijo que la gente de Rojava la inspiró. Había mucha gente allí y eso la impresionó. Ella dijo que la cohesión de la gente fortalece el movimiento”.

Rewşen Reşit ya sabia sobre Sakine Cansız debido a su resistencia en prisión, pero conocerla en persona era otra cosa: “Conocer a una mujer líder fue un sentimiento especial y fortaleció el vínculo. Lo que dijo tenía que ser traducido, pero la ira hacia el enemigo era evidente en sus ojos. Con su resistencia en prisión, su lucha y su apasionado deseo de libertad, fue un modelo a seguir para las personas que se reunieron en la Academia. Era una fuente de fortaleza y un símbolo de la resistencia de las mujeres kurdas. Su actitud nos hizo felices y nos dio coraje. Su lucha todavía nos da fuerza y estamos orgullosos de ella. Seguiremos su lucha hasta la última gota de sangre”.

Fuente: ANF

