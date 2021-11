–

November 2, 2021

A continuaci贸n publicamos la segunda carta de Lolo desde Lledoners que, como en la primera, nos pide que la publiquemos 铆ntegramente. En 茅sta, Lolo denuncia la actitud y el trato de lxs carcelerxs incluso a trav茅s de informes de registros.

01 de Septiembre del 2021 C.P. de Lledoners

Apenas han pasado siete d铆as ante mi presentaci贸n p煤blica en base a una lucha que no sea por todos derecho humano de las personas presas y, como principal referente y apoyo en esta c谩rcel de Lledoners y en especial de todx presx primarix que, por falta de conocimiento del sistema fallido carcelario como del R.P. Y dem谩s circulares en vigencia actual por la D.G.I.P de la comunidad catalana y, en donde se vulneran institucionalmente nuestro derechos P. y del mismo modo, continuamente se recibe amenazas y coacciones por parte de la Junta de Tratamiento y tratos inhumanos y vejatorios en los m贸dulos residenciales por parte de los carceleros.

El presente cap铆tulo y reciente que deseo publicar y de la misma forma DENUNCIAR como mejor pueda expresar, argumentar, y fundamentar, con los debidos respetos que conlleva esta situaci贸n actual y acreditada que nos afecta a todxs en general, y tras ser denunciado por logicidad propia, recogiendo firmas de otrxs compa帽erxs del m贸dulo tres de esta c谩rcel de Lledoners a los que agradezco su 铆ntegra colaboraci贸n en dicho proceso denunciado y en procedimiento judicial.

Tales hechos denunciados y acaecidos ocurriendo el d铆a 12 de Agosto de este mismo a帽o 2021. Tras un registro y cacheo de una de las celdas de dicho m贸dulo y dicha c谩rcel y en ausencia del presx, que se encontraba ubicado en calidad de sancionado en el departamento especial de r茅gimen cerrado desde el d铆a 07 de Agosto.

En estos instantes el registro y cacheo imprudente por parte de los carceleros y el maltrato de las pertenencias carecen de importancia, porque bien conocemos las formas de proceder que tienen por animadversi贸n hacia la persona presa y perjudicada, pero鈥 no carece de importancia el relato escrito en los informes despu茅s del cacheo y registro de la celda, pues me resulta complicado de describir y expresar algo tan propio que ofende de tal manera que鈥 隆隆Ufff!! 鈥isc煤lpame, ante tal hecho me pongo enfermo y me entran ganas de, sin m谩s, exterminarlos.

El relato escrito en dichos informes dice: 鈥淨ue tras un registro y cacheo en la celda n潞41 del m贸dulo tres realizado por los funcionarios 4227, 4857, y el jefe de m贸dulo 4127, se incauta鈥 Un Medall贸 gran met脿lic de dona鈥

Dicho relato escrito por los carceleros, lamentable y cargado de prejuicios, discriminatorio, evidencia su educaci贸n y,. es m谩s, acredita su falta de educaci贸n 茅tica y moral, porque tan solamente relatando y escribiendo鈥 鈥淯n Medall贸 gran met脿lic鈥.

Todos y todas porque, aunque Lledoners no sea una c谩rcel de presas y presos 鈥渕ixta鈥, tambi茅n hay funcionarias y enfermeras como voluntarias en actividades de verano, y para nada creo estar equivocado al denunciar tal suceso, porque el presente y futuro no es ning煤n regalo, si no ha sido una conquista鈥 驴por qu茅 a帽adir鈥 Dona? Cuando hubiese sido m谩s que suficiente 鈥渕edall贸 gran met脿lic鈥. Y qu茅 decir del medall贸n, que el carcelero que lo tiene en el departamento de ingresos incautado hasta la fecha de hoy de verdad pensaba que era un cenicero, por favor鈥

Los presentes hechos acaecidos se han denunciado a distintos 贸rganos de la Instituci贸n Penitenciaria como de la misma forma a diferentes v铆as judiciales:

1潞 Subdirectora de R茅gimen y Seguridad Interior de esta c谩rcel.

2潞 Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n潞5 de Catalunya

3潞 Direcci贸n General de Instituciones Penitenciarias

4潞 Sindic de Greuges

5潞 Juzgado de guardia de los de 1陋 instancia de Manresa

Lo sorprendente de todo y dif铆cil a煤n de creer, es la apelaci贸n que suscribe la se帽orita Subdirectora de R茅gimen de esta c谩rcel, intentando de alguna manera justificar a los carceleros responsable de tal imprudencia鈥 Por favor, se帽orita, ante tal hecho no existe justificaci贸n alguna, as铆, pueda tender tristemente de una forma extremista en defender a los carceleros.

鈥Blanco-Negro. Bueno-Malo. Todo-Nada鈥.

Insultando mi inteligencia como las de mis dem谩s compa帽erxs y conocidxs que trabajan en esta c谩rcel, por favor, minimizando tal situaci贸n de una conducta inmoral y claramente negativa en todos sus par谩metros de la educaci贸n actual, como de la racionalidad y logicidad del propio sentido com煤n humano.

Si el trabajo de un carcelero es identificar objetos, 驴c贸mo, de qu茅 forma, y en que criterio se basa鈥? 驴si es de mujer o de hombre? 驴o es que conlleva una sanci贸n mayor por ser de mujer? Por favor, entonces que ocurre鈥 yo mismo no puedo llevar pendientes o camisetas rosas鈥?

Oh my god鈥 c贸mo diablos pueden haber personas con tan poca sensibilidad comport谩ndose como aut茅nticos 鈥渢alibanes鈥, si hacen un peque帽o examen de conciencia, quiz谩s y tan solo quiz谩s puedan llegar a entender el significado de los derechos y libertades de las personas que de verdad tienen los pies sobre la tierra y la mirada hacia el cielo.

Soy un preso, encarcelado por atracador y criminal pero con muchos m谩s valores y principios que estos carceleros, y frente a ello, denuncia, y no descansar茅 hasta que paguen por dichas acciones.

Att: Manuel Noguera Mazuecos

鈥淟olo鈥

Si alguien desea contactar con el compa帽ero, puede escribirle a la siguiente direcci贸n:

Manuel Noguera Mazuecos

C.P. de Lledoners. C-55, Km 37.

08250 Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona