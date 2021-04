–

Hoy en la tarde el espacio estaba ocupado por ni帽xs y adolescentes que aprend铆an y ense帽aban en las diferentes mesas acondicionadas para eso. Lxs profes ense帽aban algo m谩s que los contenidos espec铆ficos de sus materias, ense帽aban que con voluntad y creatividad la autoorganizaci贸n est谩 ah铆 para ellxs. Lo pongamos en las palabras que lo pongamos, todxs hoy sab铆amos que lo que se jugaba ah铆 era algo m谩s que 鈥渟aber cosas鈥.

Una estructura armada en un fin de semana con m谩s de una treintena de profes, maestrxs y compas de apoyo da cuenta de que no hay improvizaci贸n sino un impulso pr谩ctico y colectivo ya arraigado. La autoorganizaci贸n funciona si se ve, si a pesar de ser una elecci贸n por lo dif铆cil, es una elecci贸n basada en nuestra 茅tica. El camino largo, el de la autonom铆a, el que deja de lado el lucro y la competencia tiene en d铆as como hoy su paga. La comunidad de lucha cumpli贸.

Mientras la elecci贸n para lxs ni帽xs y adolescentes sea la educaci贸n del abandono, desarraigo, competitividad y discriminaci贸n, nuestra elecci贸n seguir谩 siendo estar presentes y responder. La respuesta frente a este momento duro fue no quedarse viendo como la brecha se alarga y no hacer nada. Nuestra contribuci贸n es peque帽a pero fuerte.

Clases de todas las materias escolares y liceales de lunes a jueves desde la ma帽ana hasta la tarde.

En un barrio autoorganizado nadie est谩 solx.