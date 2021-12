Entrevista con la Coordinadora Feminista 8M :: Boric en su cierre de campa帽a :: La muerte de “la vieja” pinocheta

Entrevista con la Coordinadora Feminista 8M

Laura Litvinoff

“Elegimos un gobierno en el que nuestras vidas no est茅n amenazadas por un programa mis贸gino como el que plantea el candidato pinochetista (Kast)鈥, afirma Pamela Valenzuela Cisternas, vocera de la Coordinadora Feminista 8M.

Luego del estallido social, de las brutales represiones y violaciones sistem谩ticas a los derechos humanos que dejaron decenas de muertes y miles de personas heridas, de la victoria popular sobre las retenciones de las AFP y del hist贸rico 鈥淎pruebo鈥 que dio lugar a una reforma constitucional in茅dita presidida por una mujer ind铆gena, este domingo las miradas del mundo volver谩n a estar sobre Chile, en donde un ballottage entre dos candidatos con ideolog铆as polarizadas definir谩 qui茅n gobernar谩 el pa铆s en los pr贸ximos cuatro a帽os.

Dentro de este contexto de presente agitado y futuro incierto, las m谩s de 30 organizaciones que sostienen al movimiento feminista chileno, y que desde el comienzo han sido una pieza fundamental para el proceso de transformaci贸n social que estall贸 con la Revuelta de 2019, ya tomaron una decisi贸n: 鈥淟lamamos a votar por Gabriel Boric para seguir luchando por ese escenario pol铆tico en el que podamos continuar moviliz谩ndonos y avanzando en nuestros derechos y en nuestra dignidad; y tambi茅n porque elegimos un gobierno en el que nuestras vidas no est茅n amenazadas por un programa mis贸gino y lleno de odio como el que plantea el candidato pinochetista, el candidato de los ricos, de la injusticia y de la impunidad鈥, dice Pamela Valenzuela Cisternas, vocera de la Coordinadora Feminista 8M y una de las tres militantes chilenas que dialogaron con P谩ginaI12 a tan solo unos d铆as de la votaci贸n definitiva.

Hacia una constituci贸n feminista

鈥淐omo mujer de este pa铆s quiero manifestar mi mayor orgullo y reconocimiento a todas las mujeres por haber logrado instalar la paridad de g茅nero en este proceso de convenci贸n para escribir esta nueva Constituci贸n que es nuestra aspiraci贸n, y que adem谩s es 煤nica en el mundo. Muchas gracias por todas esas luchas, estimadas hermanas y compa帽eras鈥. Con esas las palabras, la presidenta de la Convenci贸n Constitucional Elisa Lonc贸n dio comienzo la semana pasada al Seminario Internacional de Igualdad de g茅nero y Constituci贸n de la ONU, para demostrar una vez m谩s la importancia de los feminismos chilenos en la consolidaci贸n del nuevo proceso constituyente.

Para Camila Musante, abogada integrante de Abofem (Asociaci贸n de Abogadas Feministas de Chile), que el 贸rgano de esta Convenci贸n est茅 integrado de manera paritaria ha sido un logro fundamental: 鈥淓s hist贸rico que las discusiones sobre feminismos est茅n cobrando materialidad y que los movimientos feministas que han acompa帽ado desde la acci贸n de calle hasta las propuestas de este proceso ahora est茅n participando activamente en este momento tan trascendental para toda nuestra sociedad鈥.

La acad茅mica y experta en g茅nero Ana Luisa Mu帽oz destaca, adem谩s, el valor de que el primer reglamento constitucional recibido por la presidenta Lonc贸n haya sido el reglamento feminista: 鈥淓sto simboliza la relevancia que tiene el movimiento y todas sus organizaciones en el cambio constitucional que estamos viviendo鈥.

La Convenci贸n Constituyente, conformada por militantes que provienen de distintos movimientos sociales y 煤nica en su tipo, est谩 siendo observada por todos los pueblos del mundo. Por eso Valenzuela, vocera de la Coordinadora Feminista, advierte sobre el gran temor de la derecha chilena hacia este proceso profundamente democr谩tico: 鈥淪on justamente este tipo de cosas las que pueden hacerle perder su proyecto pol铆tico, que ha sido conformado por bases sentadas en dictadura y terminadas de consolidar en todos los gobiernos posteriores鈥.

Sin embargo, el rol clave de los feminismos en la sociedad chilena de este 煤ltimo tiempo no es algo que comenz贸 ahora, sino que se remonta a algunos a帽os previos al estallido de octubre de 2019, cuando esta misma Coordinadora inici贸 los procesos de organizaci贸n y articulaci贸n de las bases de las mujeres y disidencias.

Valenzuela rememora: 鈥淗ace cuatro a帽os acordamos un itinerario de lucha conjunta contra el capitalismo patriarcal que precariza nuestras vidas, y as铆 fue como llegamos a la primera Huelga General Feminista del 8 de marzo de 2019 con una concurrencia de m谩s de un mill贸n de personas. En los meses siguientes a eso, fuimos viendo c贸mo se alzaban cada vez m谩s movilizaciones de los distintos sectores sociales en todo el territorio, y ese proceso fue lo que termin贸 desembocando en la Revuelta de Octubre, el acontecimiento que hizo tambalear el status quo y que le abri贸 camino a las profundas transformaciones estructurales que hoy estamos viviendo鈥.

Camila Musante, Ana Luisa Mu帽oz y Pamela Valenzuela Cisternas.

La esperanza contra el miedo

El panorama que se puede prever para el movimiento feminista y para las mujeres y cuerpos disidentes a partir de este domingo difiere completamente seg煤n qui茅n resulte ganador de las elecciones: 鈥淧or el lado de Gabriel Boric sabemos que existe un proyecto de cuidado y de respeto hacia las personas y el medio que las rodea, pero por el contrario, si llega a ganar Jos茅 Antonio Kast vamos a tener un retroceso de 100 a帽os en materia de dignidad y derechos鈥, asegura Musante.

鈥淯n gobierno de Kast podr铆a significar incluso que se empiecen a cuestionar conquistas feministas tan importantes y tan b谩sicas como el derecho al voto, porque este candidato pretende eliminar la institucionalidad que protege a la mujer y est谩 en contra de reconocer cualquier derecho sobre nuestros cuerpos鈥, agrega la abogada, y Mu帽oz coincide: 鈥淟as propuestas del candidato de extrema derecha son realmente preocupantes para los avances de los movimientos feministas en Chile: desde fusionar el Ministerio de la Mujer en un Ministerio de Familia, Mujer e Infancia, hasta ideas como notificar el cese de funciones a Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) por considerarla una instituci贸n de activismo pol铆tico鈥.

M谩s all谩 de qui茅n sea el pr贸ximo presidente, las tres militantes feministas tambi茅n advierten sobre los discursos de miedo y odio que se han instalado en Chile en estos 煤ltimos meses por parte del candidato de la extrema derecha y de quienes lo apoyan: 鈥淟as disidencias sexuales y de g茅nero nos hemos visto particularmente afectadas ante la normalizaci贸n de los discursos contra las personas trans y la comunidad LGBTI鈥, denuncia Musante.

Adem谩s, se est谩n empezando a validar amedrentamientos y persecuciones fascistas hacia investigadoras y acad茅micas feministas o que desarrollan programas, cursos, e investigaciones de g茅nero en las universidades: 鈥淒iputados del Partido Republicano solicitaron informaci贸n detallada de quienes desarrollan actividades relacionadas a la 鈥榠deolog铆a de g茅nero鈥, seg煤n sus palabras, en la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago, y tambi茅n han exigido informaci贸n personal y espec铆fica de una colega de la Universidad de Valpara铆so鈥, cuenta Mu帽oz.

鈥淓n un gobierno de Gabriel Boric sabemos que no retrocederemos. Podemos avanzar en la agenda legislativa de g茅nero, y estamos seguras de que nuestros derechos ser谩n respetados y garantizados. Esperamos que los espacios de trabajo se abran, pues es parte de los compromisos del candidato. Por todas estas cuestiones, m谩s de 30 organizaciones feministas nacionales estamos respaldando su candidatura, porque estamos convencidas de que el 19 de diciembre la esperanza le ganar谩 al miedo en Chile鈥, concluye Musante.

鈥淜ast o Boris: pasado o futuro鈥, expres贸 hace algunos d铆as el reconocido fil贸sofo esloveno Slavoj Zizek para definir este momento crucial en la historia de Chile. Y en esa dicotom铆a temporal pareciera resumirse lo profundo y lo simb贸lico que tiene como significado esta votaci贸n, tanto para el pueblo chileno, como para toda Am茅rica Latina.

Boric en su cierre de campa帽a: “Nos vamos a unir para derrotar al heredero de este gobierno y del pinochetismo鈥

Juan Carlos Ram铆rez Figueroa

Este jueves fue el cierre de campa帽as de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas programadas para este domingo 19 de diciembre y consideradas por muchos como las m谩s polarizadas desde el retorno a la democracia en 1989. En efecto: ambos candidatos encarnan proyectos no s贸lo diametralmente diferentes, sino que tambi茅n anclados a tiempos hist贸ricos dispares.

Por un lado, Gabriel Boric viene de una nueva izquierda surgida de las protestas estudiantiles de 2011 que busca renovar la relaci贸n de los chilenos con la econom铆a, la tecnolog铆a, los derechos ciudadanos, el medio ambiente y la cultura. Un Chile progresista, menos autoritario y abierto a los cambios que ha recibido estas semanas el respaldo de figuras como los ex presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet hasta premios en econom铆a como Joseph Stiglitz o el fil贸sofo Slavoj Zizek.

Por el otro lado, Jos茅 Antonio Kast, es un cat贸lico practicante admirador del legado de la dictadura de Pinochet, con ancestros alemanes que participaron del ej茅rcito de Hitler (aunque seg煤n 茅l no eran nazis) y un hermano ministro del Dictador. Su programa hace 茅nfasis en el control policial y migratorio junto a medidas econ贸micas restauradoras a favor de los grandes empresarios. Aunque 茅l acusa que se ha caricaturizado su propuesta, basta ver sus entrevistas y publicidad para que quede claro que su gran oferta al electorado es devolver el orden y disciplina que alguna vez el pa铆s tuvo.

Un detalle no menor fue el lugar elegido por los candidatos para iniciar un periodo donde 鈥攑or ley鈥 ya no habr谩 m谩s apariciones p煤blicas, ni entrevistas ni propaganda. Boric eligi贸 el Parque Almagro, situado en pleno centro de Santiago, a unas cuantas cuadras del Palacio de La Moneda hacia el sur, f谩cil de acceder para cualquier ciudadano. Kast, en cambio, lo hizo en el Parque Araucano, recinto donde a pesar del nombre, que a un extranjero evocar铆a reivindicaciones de pueblos originarios, para los chilenos representa el coraz贸n de Vitacura, la comuna m谩s rica del pa铆s, rodeada de edificios de acceso exclusivos, modernas autopistas y un centro comercial con un distrito del lujo y la tienda Falabella m谩s grande Sudam茅rica.

Detalles no menores para un candidato que ha ofrecido rebajarle los impuestos a las grandes fortunas sin dedicarle demasiado espacio a las demandas ciudadanas. Todo lo contrario, a lo que propone Boric, del conglomerado Apruebo Dignidad, que une al movimiento de izquierda Frente Amplio y al Partido Comunista que en Chile posee una intachable tradici贸n democr谩tica llegando incluso a gobernar junto a Bachelet durante su segundo mandato.

鈥淣o pasar谩n鈥

A eso de las 19:40 , Boric subi贸 al escenario con su camisa blanca y su ya cl谩sico saco azul claro, para dar un discurso que emocion贸 a los miles de personas que llegaron desde muchas horas antes, soportando los 30 grados de calor seco, t铆pico del fin de la primavera en Santiago. Flanqueado por figuras como la nueva alcaldesa de Santiago, Irac铆 Hassler y la carism谩tica Izkia Siches, quien dej贸 su cargo como presidenta del Colegio M茅dico para apoyar su campa帽a ( y nominada por la propia Michelle Bachelet en la revista Time como una de las l铆deres del futuro).

Boric intent贸 dar un mensaje de cierre que se vio interrumpido por un par de desmayados a los que 茅l mismo se preocup贸 de que estuvieran bien para poder continuar. Lo primero fue marcar las diferencias con su rival: 鈥淯n candidato que propone discriminar a las madres solteras de las casadas, que quiere obligar a una mujer violada a ser madre. Les decimos que no, no pasar谩n. Estamos en el 2021, compatriotas, y no vamos a permitir, junto al movimiento feminista, que ha cambiado los lentes con que miramos este pa铆s, que se utilicen as铆 a las mujeres en campa帽a鈥.

鈥淓s duro ver la campa帽a del candidato del gobierno generando terror. 隆Es calcada a la de Pinochet! La nuestra no es de miedo. Es de esperanza y soluciones concretas. Vamos a cambiar la receta para tener mejor pol铆tica de seguridad, para tener mejor polic铆a en los barrios que necesitan, y que los narcos sepan: no le vamos a dar espacio al narcotr谩fico鈥

Boric dio un discurso potente ante una marea de gente, pocas veces vista en tiempos de pandemia con los gritos de 鈥淪e siente, se siente, Boric Presidente鈥. 鈥淐uando nos unimos somos mucho m谩s fuertes. Nos unimos y digo nosotros porque m谩s all谩 de que tengo 35 a帽os me siento parte de una posta hist贸rica. Somos una generaci贸n que aprende de quienes estuvieron antes y nos unimos para derrotar a la dictadura, nos unimos para democratizar Chile, nos unimos para tener una nueva constituci贸n y ahora nos vamos a unir para derrotar al heredero de este gobierno y del pinochetismo y para instalar la esperanza en Chile鈥, dijo ya con la voz quebrada y emocionado.

La muerte de “la vieja”

A eso de las 15:30 empezaron a sonar bocinas en el centro de Santiago y la noticia empez贸 a viralizarse en chats y redes sociales hasta ser oficial: hab铆a muerto a los 99 a帽os Luc铆a Hiriart, la mujer de Augusto Pinochet, una mujer pol茅mica que, se dice, estaba detr谩s de decisiones importantes de la dictadura como mantener al desquiciado Manuel Contreras como director de la Direcci贸n Nacional de Inteligencia o manejar a su antojo las donaciones de quienes apoyaban al r茅gimen. De hecho en Chile se hac铆an muchas bromas sobre su muerte, llegando a existir una cuenta de twitter que avisaba diariamente si la mujer segu铆a o no con vida.

Por eso no fueron extra帽os los festejos en la Plaza Baquedano, rebautizada como Plaza de la Dignidad, que lograron detener la locomoci贸n. Sin embargo, esto puede leerse como una celebraci贸n compensatoria: muri贸 en la impunidad tal como su infame marido. Sin embargo, este hecho marc贸 el cierre de las campa帽as.

Mientras Kast intent贸 desligarse del tema, a pesar de su apoyo a criminales condenados por violaciones de DD.HH. que est谩n en la c谩rcel VIP de Punta de Peuco, ahora s贸lo se帽al贸 en una entrevista radial: “No soy cercano a la familia, pero no ir铆a por ser un funeral privado, es de la familia”. Y agreg贸 que “m谩s que darle la condolencia a la familia, lo dejo como un hecho humano (鈥.) hay gente celebrando, pero no es lo que uno esperar铆a”.

Boric fue m谩s directo y sintetiz贸 lo que muchos chilenos piensan en Twitter: 鈥淟uc铆a Hiriart muere en impunidad pese al profundo dolor y divisi贸n que caus贸 a nuestro pa铆s. Mis respetos a las v铆ctimas de la dictadura de la que fue parte. No celebro la impunidad ni la muerte, trabajamos por la justicia y la vida digna, sin caer en provocaciones ni violencia鈥.

Un resumen m谩s que claro sobre los dos puntos de vista, pr谩cticamente irreconciliables que se enfrentar谩n este domingo por gobernar el pa铆s trasandino.