April 28, 2023

Los abogados de Marcos Bazán y Marcelo Villalba expusieron este martes sus alegatos en el 2do Juicio por el femicidio de Anahí Benítez, en los tribunales de Lomas de Zamora.

Lomas de Zamora



Lomas de Zamora – Los abogados de Marcos Bazán, Manuel Garrido y Camila Calvo, integrantes de la organización internacional Inocent Project, pidieron la absolución de su defendido y expusieron lo que llamaron los disparates y absurdos en la sustentación del primer juicio que llevaron a la condena a cadena perpetua de Bazán.

El abogado de Marcelo Villalba, Roberto Fernández, pidió que se lo condene por robo y abuso sexual con acceso carnal a su defendido en función de la `prueba indubitable`, pero que se lo absuelva del delito de homicidio porque, afirmó, no hay pruebas de ello.

“La única certeza es que Bazán es inocente”

Manuel Garrido, abogado de Marcos Bazán, inició su alegato afirmando que su defendido debe ser absuelto porque, como también demostró la fiscal, la acusación fue antojadiza y totalmente arbitraria.

La parte de la particular damnificada, continuó Garrido en referencia a la defensa de la mamá de Anahí, desconoce pruebas relevantes y basa su alegato en la presunción infundada de que Bazán sabe algo que no dice. Bazán que fue estigmatizado y acusado, dijo Garrido, tiene más ética que muchos acusados porque le ofrecieron que si acusaba a un amigo suyo, otro inocente, recobraría su libertad, y no lo hizo.

Asimismo, subrayó que la parte acusatoria fundamentó gran parte de la acusación a Bazán en `indicios` que, según el abogado, expresan una superficialidad en el análisis. En este sentido, el abogado de la mamá de Anahí sostuvo la acusación principal de participación secundaria y la acusación alternativa de encubrimiento agravado. Por esto, Garrido se preguntó cómo Bazán ayudó o cooperó para ocultar el delito con personas que ni siquiera conocía.

Seguidamente se centró en el análisis de las pruebas aportadas por el adiestrador del can Bruno, Diego Tula, que en el primer juicio fueron fundamentales para sustentar la condena de Bazán.

Señaló que Tula inició los rastrillajes 48 horas después de hallado el cuerpo, es decir el 6 de agosto, y si se considera que la hora de muerte se calcula el 3 de agosto entre la tarde y cerca de las 22.30, el rastreo que realiza Tula duplica las 36 hs que el mismo Tula consideraba que dura el olor de una persona en el lugar.

Además, los informes confeccionados por Tula no respetan los principios de su “ciencia y arte”, dijo Garrido, y agregó que eso demuestra lo poco serio y falaz de quien a la fecha de los rastrillajes no tenía ninguna capacitación relevante ni se desempeñaba en fuerzas especializadas y aseguraba una infalibilidad del 95 por ciento, por no decir del 100 por ciento, como declaró Tula durante este juicio.

Sumado a lo cual Tula aseguraba que solo él podía interpretar a su perro, que trabajaba con métodos que solo él conocía y que no respondía a protocolo alguno o estándares nacionales. Garrido se preguntó si estamos ante un mitómano, un fraude o un charlatán que desconoce los límites del trabajo forense y que construyó una imagen de milagrero en las redes sociales.

En este sentido, Garrido remarcó la coincidencia de los adiestradores que declararon en el juicio sobre la `inducción` que Tula ejerció sobre su perro. Jeff Schettler, el adiestrador que más pergaminos tiene, dijo Garrido, tras ver los videos de los rastrillajes aseguró que fue el peor procedimiento que vio en su vida y lo llamó fraude canino.

El accionar grotesco y fraudulento de Tula, continuó Garrido, no pudo ser defendido por ninguno de los especialistas que testimoniaron.

La parte acusatoria habló de `celo profesional`, dijo, como si estos expertos se vieran amenazados por este autodidacta que no estudió nada. Además, dijo que frente a la descripción de Schettler de los estándares que se manejan en Estados Unidos, el abogado de la acusación sostuvo que acá los adiestradores se morirían de hambre, Garrido aseveró que no se estaba analizando en el juicio las posibilidades laborales de los adiestradores argentinos, sino la condena o la libertad de una persona.

Es insólito, afirmó, que en el video de la búsqueda de olor en la honguera se haya dicho que fue una reconstrucción, porque en su momento no se había grabado. Y con eso se condenó a cadena perpetua al acusado, concluyó.

Camila Calvo, continuó con el alegato, e indicó que el Ministerio Público se ensañó con Bazán en 2017 y que esto quedó evidenciado en los 5 allanamientos a su casa cuando el resto de las viviendas de la reserva fueron allanadas sola una vez. Seguidamente enumeró los allanamientos y las pruebas levantadas en cada uno de ellos: filamentos, utensilios de cocina, ropa de mujer, maderas, botellas, muestras de pintura y piso, de cadena y del somier. En ninguno de ellos se encontró muestras de sangre o de semen, ni sustancias de interés pericial que indicaran que ahí estuvo Anahí. Es más, las botellas analizadas no coinciden con las botellas halladas junto a la fosa donde se encontró el cuerpo de la joven, dijo Calvo.

La presencia de naftaleno en el pelo de Anahí, para la acusación fue prueba de que la adolescente estuvo en la honguera, cuando solo encontraron unas bolitas de naftalina en un armario de la casa. Es más, explicó Calvo, la experta que analizó el pelo de Anahí dijo que se encontraba en todo el largo del pelo de la joven y que es una sustancia muy común en muchos productos y que también hoy está presente en muchas de las napas por lo que se lo considera como un contaminante ambiental. En cambio, no se extrajeron pruebas del ambiente de la casa de la víctima, ni se hizo estudios a sus familiares, ni tampoco a las pinturas que utilizaba cotidianamente Anahí, que hubiera sido lo más lógico, consideró Calvo.

Seguidamente, Calvo, se refirió al análisis hecho de la comida en el estómago de la joven y la comida en la olla de la casa de Bazán. La experta que analizó ambas muestras dijo que no había coincidencia. Sin embargo, la parte acusatoria dijo que tanto en el estómago como en la olla había arroz con la intención de forzar una coincidencia que era falsa. No hay una coincidencia que señale que Anahí consumió comida en la casa de Bazán, concluyó la abogada.

Con respecto a los medicamentos hallados en la casa de Bazán no se encontró ninguno que contenga Diazepan, sustancia que sí fue hallada en el cuerpo de la víctima. Guillermo Krizan, abogado de la mamá de Anahí, deslizó que todos los trabajadores de servicios de salud tienen acceso a medicamentos sin necesidad de receta. Esta espuria afirmación, señaló Calvo, se sostiene en una generalización errónea: que todos los trabajadores de la salud roban medicamentos y que, por lo tanto, todos cometen delitos. Esto no fue probado, pero tampoco se solicitó al hospital un inventario de los medicamentos. Es más, subrayó Calvo, uno de los testigos dijo en este tribunal que Bazán no tenía acceso a los remedios.

Nuevamente, tomó la palabra para continuar con el alegato de la defensa Manuel Garrido quien refirió a la presencia de la tijera en la parte exterior de la casa de Bazán con una etiqueta que indicaba el nombre de un amigo de Anahí, y que por lo tanto la presencia de esa tijera demostraría que la joven estuvo en la casa de Bazán. Anahí cuando desapareció no había salido con su morral donde solía llevar todos los útiles o materiales de pintura. ¿Se supone que salió con la tijera en el bolsillo?, se preguntó Garrido.

Lautaro, el amigo de la joven, dijo que era similar a su tijera pero no reconoció a la tijera que le mostró la fiscal Mariana Monti como la que había dejado en la casa de Anahí. Es más dijo que la mamá le solía poner de chico etiquetas a sus útiles escritas a mano. La etiqueta de la tijera estaba hecha en computadora. La prueba de la foto de la tijera que estaba del celular de Lautaro se perdió, como tantas pruebas, dijo Garrido. ¿Cómo se perdió una de las pruebas esenciales para la acusación?.

Además, le preguntaron si la conocía, pero no se la mostraron a Bazán. Recién el 28 de agosto y a pedido de él le mostraron la tijera. En 35 años que llevo de actividad profesional es la primera vez que veo que a un acusado le preguntan por una prueba pero no se la muestran, expuso Garrido.

Estos absurdos sostenidos por la acusación son los que condujeron y mantuvieron a Bazán en la cárcel. Como por ejemplo, que la reserva de Santa Catalina era un laberinto y que, por lo tanto, necesitaron de los conocimientos de Bazán para enterrar el cuerpo. La reserva no es un laberinto, sostuvo Calvo, hay calles de tierra y de asfalto, y los fines de semana es muy visitada por familias. Además, ¿solo Bazán conoce la reserva? Aquí hubo un testimonio que dio cuenta de que Villalba iba a la reserva a vender marihuana. Otro de los absurdos, dijo Garrido, es suponer que en la fogata que los vecinos hacen comúnmente para quemar la basura porque no pasaba el camión recolector, fue para hacer desaparecer elementos de la joven y que las heridas de la cara de Anahí fueron producto de las chispas. Primero no se periciaron las cenizas y las heridas, según los expertos, no se corresponden con chispas, cuestión que el abogado de la parte acusatoria tampoco preguntó durante el proceso del juicio, subrayó Garrido. Otras de las inferencias que hace la acusación son las palabras de la mamá de Bazán cuando lo están deteniendo `tenés que prender fuego todo`, lo que para la acusación es prueba de la pretensión de borrar pruebas, suponiendo, además, la idea conspirativa que implica a familiares y amigos para encubrir el femicidio, concluyó el abogado.

El día anterior al hallazgo del cuerpo, el 3 de agosto, Bazán recibió a un amigo en la casa, lo despidió, habló con su madre, pero para la acusación en medio de eso, expuso Garrido, se aparecieron unos desconocidos que llevaban un cuerpo agónico y le pidieron ayuda para matarlo y enterrarlo. Después de lo cual, Bazán se fue a trabajar y siguió su rutina como todos los días. Estos son los disparates que sostiene la acusación, subrayó Garrido.

No tiene lógica la condena alternativa que pide la particular damnificada de encubrimiento agravado para Bazán por cooperar con el ocultamiento del cadáver y desaparición de pruebas. No hay nada que sostenga esta teoría. Bazán no conocía a Villalba, ni a otros y ¿habrían ido, igualmente, a la casa de Bazán? ¿Si Villalba conocía la reserva por qué pasarían por la casa de un desconocido?

Bazán no es un delincuente, no es un terrorista, como se conoce en la jerga, Bazán es un gil.

Pedimos, por todo lo expuesto, la absolución de Marcos Bazán. Bazán tiene derecho a la reparación del daño que se le ha hecho a partir de toda esta patraña. Por lo tanto, que se disponga su libertad, reponga su vivienda y su trabajo, finalizó Garrido.

Villalba: prueba indubitable de robo y abuso sexual con acceso carnal

Roberto Fernández, defensor público encargado de la defensa de Marcelo Villalba, sorprendió a los presentes en la sala porque inició su alegato mostrando su conmoción frente a las palabras de los abogados de la defensa de Bazán, a quien señaló ajeno a los hechos que se le imputan y pese a lo cual estuvo 5 años preso.

Fernández expuso que no tienen controversia a la acusación de delito de robo y de abuso sexual con acceso carnal. La prueba indubitable del celular en manos de Joaquín, el hijo de Villalba, y la compatibilidad del ADN de Villalba en el cuerpo de Anahí son pruebas indubitables de esos delitos, señaló el defensor. Pero, dijo, del delito de homicidio nada se probó.

El abogado señaló que según un informe de la psiquiatra que entrevistó a Villalba dijo que este podía comprender la acción de sus actos y dirigir las acciones de los hechos.

Villalba actualmente presenta un cuadro de esquizofrenia compensado. Puede distinguir los hechos que se adecuan a la norma y cuáles no, explicó el abogado.

Por lo cual, pidió la imputabilidad disminuida que tiene impacto sobre la condena para el acusado. Así pidió que la condena por robo y abuso sexual con acceso carnal no supere los 15 años y que por el delito de homicidio sea absuelto.

Finalmente el presidente del Tribunal anunció que la próxima audiencia será el lunes 8 de mayo a las 9 hs para las réplicas de las partes y las palabras de los imputados.

Fuente: http://www.redeco.com.ar/nacional/generos/38541-baz%C3%A1n-no-es-un-asesino,-ni-un-terrorista,-es-un-gil